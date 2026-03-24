Lépett Amerika: olyan filléres drónhadat építenek, ami ellen a legerősebb elektronikai védelem is hatástalan

A szerződés keretében az AeroVironment repülőeszközöket, indítóállványokat, földi irányítóállomásokat, kiképzési csomagot és terepi támogatást egyaránt biztosít a hadsereg számára. A gyors hadrendbe állítás szándéka egyértelmű, hiszen a Red Dragont a bemutatásától számított egy éven belül rendszeresítik.

Ez a lépés összhangban áll a Pentagon azon törekvésével, hogy nagy mennyiségben szerezzen be alacsony költségű, egyszer használatos csapásmérő rendszereket.

A Red Dragon nem csupán egy újabb kisméretű drón. Az AeroVironment szoftveralapú, autonóm működésre képes csapásmérő rendszerként tervezte, amelyet kifejezetten az erős elektronikai zavarás alatt álló harctéri környezetekre fejlesztettek ki. Ez az irányvonal jól illeszkedik a Védelmi Innovációs Egység (DIU) Artemis programjának tanulságaihoz. A program ugyanis egyértelműen megfogalmazta az igényt a zavarástűrő, nagy hatótávolságú és tömeges bevetésre alkalmas, egyszer használatos drónok iránt.

A rendszer kevesebb mint 10 perc alatt telepíthető, indítási üteme pedig elérheti a percenkénti öt darabot. Alacsony zajszintje jelentősen növeli a túlélőképességét a célterület megközelítésekor, mivel az ellenséges élőerő csak nehezen észleli a célpont fölé érkező drónt.

