Megindítja Irán ellen a több ezer fős katonai elitalakulatot Donald Trump – A szárazföldi invázió kapujában Amerika?

Az egység mozgósításáról szóló írásos parancs kiadása már csak órák kérdése az amerikai lap szerint.

A közel-keleti bevetésre küldendő mintegy 3 ezer egyenruhás a 82. légideszant-hadosztály dandár harccsoportjából kerül ki, ami az amerikai szárazföldi erők gyorsreagálású alakulata. Ezt a világ bármely pontján képesek 24 órán belül bevetni.

A WSJ szerint az alakulatot olyan ejtőernyős műveletekre képezték ki, melyek célja repülőterek és szárazföldi területek biztosítása. A dandárral együtt a tervezésért és koordinációért felelős hadosztály-parancsnokságot is áttelepítik a Közel-Keletre.

A lapnyak nyilatkozó amerikai tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy szárazföldi csapatok iráni bevetéséről egyelőre nem született döntés.

A Reuters, amely ugyancsak értesült a Pentagon csapattelepítéséről, azt írja: az érintett katonák az észak-karolinai Fort Braggben állomásoznak, és onnan indulnak útra. Azt nem tudni, mikor érkezhetnek meg.

A légideszantosok kivezénylésére azután kerül sor, hogy a múlt héten több ezer amerikai tengerészgyalogos és tengerész futott be a USS Boxer kétéltű támadóhajó fedélzetén, a hozzá tartozó tengerészgyalogos expedíciós egységgel és a kísérő hadihajókkal együtt.

mindazonáltal Az elitalakulat Közel-Keletre küldése új lehetőségeket nyit meg Donald Trump előtt,

aki szükség esetén akár katonai erővel nyithatja meg a Hormuzi-szorost, vagy elfoglalhatja Irán stratégiai fontosságú partmenti területeit. A legtöbb spekuláció kereszttüzébe a Harg-sziget potenciális amerikai megszállása került, ahol az iráni olajexport 90 százaléka halad át. Az amerikai elnök a térségbe érkező légideszantosok segítségével emellett akár célzott műveletet is indíthat az iráni dúsítotturán-készletek megszerzésére.

