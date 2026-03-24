Mérföldkőhöz érkezett Moszkva üzlete: Szu-30-asokkal erősödött a rezsim, de a legfontosabb kimaradt

A két ország 2018 januárjában írta alá a megállapodást. A szerződés hat darab Szu–30SzME repülőgép szállításáról szólt 400 millió dollár értékben, amelyet Mianmar orosz hitelből finanszírozott. A típus a Szu–30SzM exportváltozata, amelynek végül Mianmar maradt az egyetlen megrendelője. Szakértői feltételezések szerint
a 400 millió dolláros vételár nem tartalmazta a gépek légiharc-fegyverzetét.
A vadászgépek szállítása páronként történt, és maga az ütemezés is sokatmondó. Az első két, 1904-es és 1905-ös oldalszámú gépet papíron már 2019 áprilisában legyártották. Mianmarba azonban csak 2022 márciusában érkeztek meg. A repüléseket júliusban kezdték meg velük, míg a hivatalos hadrendbe állításra egészen 2022 decemberéig kellett várni. A második géppár (az 1906-os és 1907-es) gyártása 2022 augusztusában zajlott, szolgálatba állításukra pedig 2023 decemberében került sor. Az utolsó két repülőgépet (az 1901-est és 1902-est) 2024 decemberében vehette át a mianmari légierő. Ezek hivatalos hadrendbe állítási ceremóniáját azonban csak 2026 márciusában tartották meg, vagyis közel másfél évvel a leszállításuk után.
Az utolsó géppár esetében tapasztalt jelentős késlekedés pontos oka nem ismert. Elképzelhető, hogy a pilóták és a műszaki személyzet kiképzése húzódott el. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy az orosz gépeken fellépő műszaki hibákat kellett kijavítani a hadrendbe állítás előtt.
A 400 millió dolláros hitel Mianmar számára rendkívül komoly tétel, hiszen az ország éves védelmi költségvetése mindössze 60–65 millió dollárt tesz ki. A tavalyi adatok alapján a mianmari légierő papíron 63 vadászgéppel rendelkezett. A flotta 31 különböző változatú MiG–29-esből, 21 darab F–7-esből, valamint 11 kínai gyártmányú FT–7-esből állt.
A hat darab Szu–30SzME beszerzése így a légierő legkorszerűbb elemeit biztosítja.
A projekt lebonyolítása azonban a szerződéskötéstől a teljes hadrendbe állításig összesen nyolc évet vett igénybe.
A címlapkép illusztráció, azon az indiai légierő egyik Szu-30MKI vadászgépe gyakorlatozás közben. Címlapkép forrása: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images
