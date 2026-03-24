Mesterterv van Trump egymásnak ellentmondó kijelentései mögött? – Szó sincs arról, hogy leállna az Epic Fury

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy öt napra felfüggeszti az iráni erőművek és egyéb energetikai infrastruktúrák elleni bombázásokat. A döntést a piacok megkönnyebbüléssel fogadták. A katonai műveletek azonban más célpontok ellen zavartalanul folytatódnak.
A támadások ötnapos leállítása kizárólag az energetikai létesítményekre vonatkozik. A katonai objektumokat, a haditengerészetet, a ballisztikus rakétákat és a védelmi ipari bázist nem érinti. Az Epic Fury hadművelet eredeti célkitűzései továbbra is érvényben vannak
– közölte az amerikai tisztségviselő.
A tárgyalásokat amerikai részről Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner vezeti. Az amerikai tisztségviselő szerint jelenleg kizárólag Trump, Witkoff és Kushner jogosult az Iránnal folytatott egyeztetésekre. J. D. Vance alelnököt azonban szintén bevonhatják, ha a helyzet megkívánja.
Izrael egyelőre nem közvetlen résztvevője a megbeszéléseknek, de folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Trump hétfői bejelentése után közölte, hogy már egyeztetett az amerikai elnökkel.
Trump elnök úgy véli, lehetőség van arra, hogy az Izraeli Védelmi Erők és az amerikai hadsereg eddigi nagy eredményeit kiaknázzuk. Ezt egy olyan megállapodás révén érhetnénk el, amely megvalósítja a háborús célokat és védi a létfontosságú érdekeinket. Ugyanakkor továbbra is támadni fogjuk Iránt és Libanont is
– mondta Netanjahu.
A hivatalos álláspont szerint Teherán tagadja, hogy bármilyen tárgyalást folytatna Trumppal.
A megkérdezett tisztségviselő szerint Trump különböző, egymásnak látszólag ellentmondó kijelentései tudatos stratégiát követnek.
Tudja, mit csinál, jelenleg gyakorlatilag egy kétvágányú stratégiát folytatunk
– fogalmazott a forrás.
