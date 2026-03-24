Moszkva szokatlan időpontban zúdította drónok százait Ukrajnára, felszálltak az orosz nehézbombázók - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Drónok tömkelegét zúdította Oroszország napközben Ukrajnára
Oroszország csaknem ezer drónnal támadta Ukrajnát az utóbbi 24 órában - közölte az ukrán légierő kedden a Telegramon.
Az előzetes adatok szerint kedden 9 és 18 óra között
az orosz hadsereg 556 csapásmérő drónnal támadott, amiből a légvédelem 541-et le tudott lőni.
Rendhagyó módon nap közben indult újabb súlyos légitámadás az éjszakait követően. A második hullámban Oroszország főként nyugat-ukrajnai régiókat és nagyvárosokat támadott. A légierő kiemelte, hogy nagyszámú drón észak felől hatolt be az ország légterébe.
A nappali támadások földrajzi kiterjedése szélesebb volt, mint az éjszakaiaké: érintette a poltavai, a kijevi, a mikolajivi és a vinnicjai régiót, valamint az ország nyugati részét Hmelnickijtől egészen Lvivig
- fejtette ki jelentésében az ukrán légierő.
Ivano-Frankivszk kormányzójának a közlése szerint a régió azonos nevű székhelyén két ember halt meg és négyen szenvedtek sérüléseket, köztük egy hatéves gyerek.
Vinnicja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy régiójában egy ember halálát és 11 megsebesülését okozta az orosz támadás az eddigi adatok szerint.
Andrij Szadovij, Lviv (Lemberg) város polgármestere a Telegramon azt közölte, hogy 17-re nőtt a települését érő orosz dróntámadás sebesültjeinek száma.
Ternopil városában a polgármester közlése szerint egy orosz drón egy közigazgatási épületbe csapódott be.
Hmelnickij megyében egy férfi sebesült meg, és a dróntámadás áramkimaradásokat okozott a régióban - közölte a megyei kormányzó.
(MTI)
Nyugat-Ukrajnát lőtte Oroszország
Az orosz hadsereg Ukrajna nyugati megyéit támadta kedden napközben az éjszakai súlyos légitámadást követően, és ennek során többen megsebesültek - közölték helyi tisztségviselők.
Lviv (Lemberg) városban 13 embert szállítottak kórházba, mert megsebesült orosz dróntámadásban - közölte Andrij Szadovij polgármester. Hozzátette, hogy a sérültek száma még növekedhet. Az ellenséges drónok támadása következtében Lvivben kigyulladt több lakóépület - ezt már a megye kormányzója tudatta.
Orosz csapatok kedden kilenc légibombát dobtak a Donyeck megyei Druzsivka településre, egy nő életét vesztette, egy férfi pedig megsebesült - közölte az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat a Facebookon.
(MTI)
Moszkvának való kémkedés vádjával tartóztattak le ukrán és román állampolgárokat
Feltételezett kémeket állítottak elő Németországban és Spanyolországban, a német szövetségi ügyészség szerint Oroszország számára gyűjtöttek információkat egy személyről, aki drónokat és drónalkatrészeket szállít Ukrajnának.
A tájékoztatás szerint Szergej N. 43 éves ukrán állampolgárt Dél-Spanyolországban, Alicante térségében fogták el, míg a 45 éves Alla S. román állampolgárt Németországban vették őrizetbe.
2025 decemberétől Szergej N. Németországban kémkedett egy Ukrajnának drónokat szállító férfi után az orosz hírszerzési szolgálat megbízásából - áll a vádhatóság közleményében.
A gyanúsított információkat gyűjtött az interneten és felvételt készített a célpont munkahelyéről. Amikor Szergej N. Spanyolországba költözött, Alla S. vette át megbízatását legkésőbb 2026 márciusától
- tették hozzá.
A vádhatóság szerint a célszemély kikémlelése további titkosszolgálati akciók előkészítését szolgálta. A német szövetségi ügyészség kémtevékenységgel vádolja az ukrán és a román állampolgárt, a nyomozásban a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal mellett a bajor tartományi bűnügyi hivatal is nyomozást folytat.
(MTI)
Ismét teljes értékű az internetszolgáltatás Moszkvában
A RIA Novosztyi hírügynökség szerint Moszkva bevárosában ismét fennakadások nélkül működik a mobilinternet, amelyet ott március 7-e óta biztonsági okokból – feltehetően részben a gyakorivá vált ukrán dróntámadások miatt – korlátoztak.
Az érintett időszakokban a felhasználók csak a "fehér listára" került weboldalakat tudták elérni,
amelyen mintegy 120 szolgáltató szerepel, egyebek között közösségi oldalak, online áruházak, kormányzati portálok, bankok, médiaportálok, távközlési szolgáltatók és repülőjegy-vásárlási oldalak.
Az internet wifin vagy vezetéken a korlátozások idején is elérhető. Hasonló biztonsági intézkedéseket más orosz városokban már korábban bevezettek.
(MTI)
Újabb helység elfoglalásáról jelentett Moszkva
Tömeges csapást mért rakétákat és az alkatrészeiket gyártó ukrán hadiipari vállatokra, valamint elfoglalta a Harkiv megyei Piszcsane települést az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
A légi és szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és csapásmérő drónokkal végrehajtott csapást a tárca az orosz polgári célpontok elleni ukrán "terrortámadásokra" adott válasznak nevezte. Szergej Lebegyev, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy orosz csapás ért egy Poltava megyei gyárat, amely drónok és rakéták számára gyártott navigációs és kommunikációs eszközöket. Lebegyev szerint a támadás nagy robbanást okozott, és a tüzet órákon át nem sikerült elfojtani.
Anatolij Koncevoj altábornagy, az orosz fegyveres erők vezérkarának helyettes vezetője közölte, hogy a tervek szerint az év végéig több mint 70 ezer katonai drónszakembert fognak kiképezni Oroszországban.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Kurszk megyei Glamazgyino községben egy civil életét vesztette, hatan pedig megsérültek. Zaporizzsja megyében öt civil sebesült meg személyautókat ért csapások következtében, az ugyanebben a régióban lévő Vasziljivkában pedig csapás ért egy kórházat, ahová egyébként kedden beszállítottak egy gyereket, akinek a kezében robbant fel egy ukrán drón darabja. Herszon megyében mentőautót támadott egy ukrán pilóta nélküli repülőszerkezet, az orvos légnyomást kapott.
Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy a múlt héten Oroszországban 14 civil vesztette életét ukrán támadások következtében, 119 pedig megsebesült. A halottak között van egy 40 éves mozdonyvezető és 35 éves segédje is, akinek lokomotívját a donyecki régióban lévő Volnovahában találták el. Az áldozatok 87 százaléka dróncsapás következtében sérült meg.
(MTI)
Befutott a várva várt jelentés az Egyesült Államokból: ez lehet a kulcs az ukrajnai háború lezárásához?
Az ukrajnai háború megállításához és a tárgyalási folyamat kulcskérdéseinek rendezéséhez államfői szintű találkozókra van szükség - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon, miután meghallgatta a Floridából hazatért ukrán tárgyalóküldöttség beszámolóját.
Mérföldkőhöz érkezett Moszkva üzlete: Szu-30-asokkal erősödött a rezsim, de a legfontosabb kimaradt
Mianmar 2026. március 12-én, egy hivatalos ünnepség keretében állította hadrendbe az utolsó két orosz gyártmányú Szu–30SzME vadászbombázóját. Ezzel lezárult egy nyolc évig húzódó fegyverüzlet - számolt be a Defence Express.
Történelmi megállapodást kötött a Pentagon: elképesztő szuperrendszer fogja össze a katonai eszközöket
Az amerikai szárazföldi haderő húszmilliárd dolláros keretszerződést kötött az Anduril Industries vállalattal. A megállapodás egyetlen egységes keretbe vonja össze a cég jelenlegi és jövőbeli piaci megoldásait. Ezek közé tartozik a mesterséges intelligenciával támogatott Lattice platform, a kapcsolódó hardverek, az adatinfrastruktúra és a műszaki támogatás is - tudósított az Army Recognition.
Eltűnt az EU napirendjéről az orosz olaj teljes tilalma, Ursula von der Leyen stábja tiszta vizet öntött a pohárba
A Európai Unió Tanácsa január végén véglegesen elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végéig lépcsőzetesen kiszorítja az orosz fosszilis energiahordozókat az uniós piacról, és Magyarország jogi eljárást kezdett a szabályozással szemben az Európai Unió Bíróságán. Brüsszelben kedden újabb fontos részlet derült ki a leválási folyamat következő eleméről: az Európai Bizottság egyelőre mégsem tudott dátumot mondani arra, mikor terjeszti elő az orosz olajra vonatkozó REPowerEU-javaslatát. A késlekedésnek elvileg prózai magyarázata van.
11 ukrán megyét támadtak az oroszok
Oroszország éjszakai nagyszabású támadása következtében 11 ukrajnai megyében keletkeztek károk. Eddig négy ember halála vált ismertté, és további több tucatnyian sérültek meg, köztük gyerekek is - közölte Volodimir Zelenszki ukrán elnök kedden a Telegramon.
(MTI)
Raportra rendelik Szijjártó Pétert az orosz kémkedési vád miatt Brüsszelbe
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője kapcsolatba lép Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy részletes tájékoztatást és magyarázatot kapjon azokkal a vádokkal kapcsolatban, miszerint a magyar politikus az uniós külügyek tanácsában tartott megbeszélések szüneteiben is egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyérrel. A magyar kormány egyre feszültebb viszonyba került így az uniós intézményrendszerrel és több tagállammal.
NATO-tagállamban zuhant le egy ukrán drón
Ukrajnából érkezett és Oroszország felé tartott az a katonai drón, amely hétfőn lezuhant Litvániában - jelentette be kedden Inga Ruginiene litván kormányfő.
Robertas Kaunas nemzetvédelmi miniszter keddi sajtóértekezletén a titkosszolgálatok által összegyűjtött információkra hivatkozva megerősítette a hírt.
A drónt a litván légvédelem nem észlelte, valószínűleg azért, mert 300 méter alatt repült.
(MTI)
Lépett Amerika: olyan filléres drónhadat építenek, ami ellen a legerősebb elektronikai védelem is hatástalan
Az AeroVironment 17,58 millió dolláros szerződést kapott az amerikai hadseregtől a Red Dragon elnevezésű, földről indítható, egyszer használatos csapásmérő drónok szállítására. Ezeket az eszközöket kifejezetten a GPS-hiányos és korlátozott kommunikációs lehetőségekkel jellemezhető harctéri körülményekre optimalizálták - írta meg az Army Recognition.
Oroszország az éj leple alatt lecsapott Ukrajnára: egy teljes szomszédos ország sötétségbe borulhat
Az orosz hadsereg megtámadott egy ukrajnai távvezetéket, amely Moldovába továbbít áramot - közölte kedden a moldovai államfő.
Riasztást adott ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség: veszélyben van Európa legnagyobb atomerőműve
Újabb súlyos incidens rázta meg a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) amúgy is törékeny biztonsági rendszerét. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a létesítmény ma elvesztette a kapcsolatot a 750 kV-os Dnyiprovszka fővezetékkel, amely az erőmű külső áramellátásának gerincét adja. Emiatt Európa legnagyobb atomerőművének számító komplexuma egyetlen tartalékvezetékre utalva üzemel, ami közvetlen kockázatot jelent a nukleáris biztonságra.
Robbanás Szevasztopolban
Robbanás történt Szevasztopolban, az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten hétfőn késő este egy lakótömbben, több épület megrongálódott, ketten meghaltak, tizenketten kórházba kerültek - derült ki a város orosz hatóságok által kinevezett kormányzójának nyilatkozatából. Az elérhető információk szerint a detonációt nem ukrán támadás okozta.
(MTI)
Léptek az oroszok: leállítják egy létfontosságú anyag kivitelét, egyre súlyosabb élelmiszer-drágulás jöhet
Oroszország március 21. és április 21. között korlátozza a nitrogénműtrágyák exportját. Az orosz agrárminisztérium közlése szerint ezzel a lépéssel a tavaszi vetési időszakban kívánják biztosítani a belföldi ellátást.
Orosz drónokat akartak beszerezni az ukrán kémek az FSZB szerint
Meghiúsították az orosz biztonsági szervek az ukrán hírszerzés arra irányuló kísérletét, hogy egy orosz hadimegrendelésre dolgozó moszkvai vállalattól optikai kábelen vezérelt, 20 kilogramm rakomány szállítására alkalmas harci drónokat szerezzenek be, amelyeket az orosz fővárosban lévő célpontok ellen szándékoztak bevetni - közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) sajtószolgálata.
(MTI)
Videón a történelmi pillanat Ukrajnában: olyasmivel szedték le a rettegett orosz harci helikoptert, amire még nem volt példa
Ukrán drónkezelők a háború során először semmisítettek meg repülés közben egy orosz Ka–52-es harci helikoptert száloptikás FPV-drónnal - közölte az Army Recognition.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 7 Iszkander-M félballisztikus rakétát, 18 H-101-es és 5 Iszkander-K és 4 H-59-es manőverező robotrepülőgépet, illetve 392 drónt indított Ukrajna felé.
(Telegram)
Újabb kémvádat fogalmaztak meg: bizalmas dokumentumok ezrei landolhatnak Oroszországnál az EU-csúcsokról
Egyre többen aggódnak Brüsszelben és Berlinben, hogy az AfD német parlamenti képviselői is hozzáférnek belső uniós dokumentumokhoz, és ezek az érzékeny információk Moszkvához kerülhetnek. A német ellenőrzési rendszer demokratikus garanciának indult, most azonban egyre többen inkább biztonsági kockázatot látnak benne. Sokan párhuzamot látnak a Szijjártó Péter magyar külügyminisztert érintő vádakkal – számolt be a Politico.
Barátság vezeték: Ukrajna már Brüsszelben is túlfeszíti a húrt, valami rejtélyes dolog történik
Egy technikai jellegű energetikai vita egyre inkább politikai alkufolyamattá alakul az Európai Unió és Ukrajna között. A Barátság vezeték körüli helyzetben már nemcsak a károk mértéke, hanem az információkhoz való hozzáférés és az uniós döntésekhez kötött feltételek is kulcsszerepet játszanak. Már az Európai Bizottságnál is fogy a türelem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben.
Felszálltak az orosz nehézbombázók, rakétaseső zúdult Ukrajnára - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Komoly rakéta- és dróneső zúdult az éjszaka folyamán Ukrajnára: Herszonból cirkálórakétát, Zaporizzsjából ballisztikus rakétákat jelentettek, Poltavában legalább ketten meghaltak egy légicsapásban, de dolgozott az orosz légierő Szumi északi része fölött is. Moszkva a legendás Tu-95-ös és Tu-160-as bombázókat is felküldte, a Kaszpi-tenger térségéből indítottak fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Hétfői hírfolyamunk ide kattintva érhető el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
