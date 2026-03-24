Oroszország az éj leple alatt lecsapott Ukrajnára: egy teljes szomszédos ország sötétségbe borulhat
Oroszország az éj leple alatt lecsapott Ukrajnára: egy teljes szomszédos ország sötétségbe borulhat

MTI
Az orosz hadsereg megtámadott egy ukrajnai távvezetéket, amely Moldovába továbbít áramot - közölte kedden a moldovai államfő.

Maia Sandu az X közösségi oldalán azt írta, hogy az éjszaka folyamán

az oroszok által az ukrajnai energia-infrastruktúra ellen végrehajtott támadások megszakították Moldova legfontosabb áramellátási kapcsolatát Európával.

"Vannak alternatív útvonalak, de a helyzet továbbra is bizonytalan. A felelősség kizárólag Oroszországot terheli" - közölte az elnök.

Az Isaccea-Vulcanesti távvezeték leállása miatt arra kérték a lakosságot, hogy csúcsidőben takarékosan használják az áramot, hogy elkerüljék az elektromos hálózatok túlterhelését. A vezetéken bizonyos sérüléseket állapítottak meg, amelyek kijavítása speciális műszaki beavatkozást és az érintett rendszerüzemeltetők közötti koordinációt igényel - írták a kormányzati Telegram-csatornán.

Idén januárban az Isaccea-Vulcanesti vezeték túlterhelése és automatikus kikapcsolása áramkimaradást okozott a Moldovai Áramtermelő Erőmű kiegyenlítő állomásán és egész Moldovában.

Ukrajna és Románia alternatív útvonalakon keresztül növelte a Moldovába irányuló villamosenergia-szállítást. A Moldelectrica moldovai állami áramszolgáltató az ukrán és román energiaüzemeltetőkkel közösen megteszi a szükséges intézkedéseket a fogyasztók folyamatos áramellátásának biztosítása érdekében - derült ki a vállalat honlapján megjelent közleményből.

Címlapkép forrása: Getty Images

