Rendkívül titokzatos kijelentést tett Donald Trump:
Rendkívül titokzatos kijelentést tett Donald Trump: "ajándékot" kapott az iszlamista rezsimtől, de nem mondhatja el, mit

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes "ajándékot" adott az Egyesült Államoknak - az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.

Az elnök részleteket nem említve annyit mondott, hogy egy

nagyon nagy ajándék, ami rendkívüli sok pénzt ér,

de hozzátette, hogy

pontosan nem mondhatja el, miről van szó,

de annak ténye azt mutatja, hogy az amerikai diplomácia a megfelelő emberekkel beszél.

Trump megismételte, hogy tárgyalások zajlanak a teheráni vezetéssel, azokat amerikai részről Steve Witkoff különleges megbízott, valamint Jared Kushner üzletember, diplomata, az elnök veje vezeti, és bekapcsolódott J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is.

Mint azt megírtuk, az amerikai elnök közlése szerint

Irán beleegyezett abba, hogy véglegesen lemond nukleáris fegyver birtoklására vonatkozó törekvéséről.

(Teherán egyébként hivatalosan korábban is azt állította, hogy atomprogramja békés, polgári célokat szolgál, nem szándéka a nukleáris fegyver fejlesztése.) Trump kedden hozzátette, hogy az amerikai katonai művelet sikeres, ennek során Irán elvesztette katonai infrastruktúráját és korábbi vezetőit.

A Központi Parancsnokság kedden közölte, hogy a február 28-án kezdett katonai támadássorozat eredményeként eddig 9 ezret meghaladó célpontot találtak el az amerikai haderő eszközeivel Irán területén, amivel jelentős mértékben csökkentették az iráni haderő bevetési képességeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Járműipar 2026

