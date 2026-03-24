Rendkívül titokzatos kijelentést tett Donald Trump: "ajándékot" kapott az iszlamista rezsimtől, de nem mondhatja el, mit

Az elnök részleteket nem említve annyit mondott, hogy egy
nagyon nagy ajándék, ami rendkívüli sok pénzt ér,
de hozzátette, hogy
pontosan nem mondhatja el, miről van szó,
de annak ténye azt mutatja, hogy az amerikai diplomácia a megfelelő emberekkel beszél.
Speaking to reporters earlier at the White House, President Trump mentions and vaguely talks about a mysterious “present” given to the United States yesterday by Iran:“Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was… pic.twitter.com/Wo3HBVl35d https://t.co/Wo3HBVl35d— OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026
Trump megismételte, hogy tárgyalások zajlanak a teheráni vezetéssel, azokat amerikai részről Steve Witkoff különleges megbízott, valamint Jared Kushner üzletember, diplomata, az elnök veje vezeti, és bekapcsolódott J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is.
Mint azt megírtuk, az amerikai elnök közlése szerint
Irán beleegyezett abba, hogy véglegesen lemond nukleáris fegyver birtoklására vonatkozó törekvéséről.
(Teherán egyébként hivatalosan korábban is azt állította, hogy atomprogramja békés, polgári célokat szolgál, nem szándéka a nukleáris fegyver fejlesztése.) Trump kedden hozzátette, hogy az amerikai katonai művelet sikeres, ennek során Irán elvesztette katonai infrastruktúráját és korábbi vezetőit.
A Központi Parancsnokság kedden közölte, hogy a február 28-án kezdett katonai támadássorozat eredményeként eddig 9 ezret meghaladó célpontot találtak el az amerikai haderő eszközeivel Irán területén, amivel jelentős mértékben csökkentették az iráni haderő bevetési képességeit.
