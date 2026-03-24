Riasztást adott ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség: veszélyben van Európa legnagyobb atomerőműve

Újabb súlyos incidens rázta meg a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) amúgy is törékeny biztonsági rendszerét. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a létesítmény ma elvesztette a kapcsolatot a 750 kV-os Dnyiprovszka fővezetékkel, amely az erőmű külső áramellátásának gerincét adja. Emiatt Európa legnagyobb atomerőművének számító komplexuma egyetlen tartalékvezetékre utalva üzemel, ami közvetlen kockázatot jelent a nukleáris biztonságra.

Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója közleményben tudatta, hogy a szervezet azonnali egyeztetéseket kezdeményezett az ukrán és az orosz féllel egy helyi tűzszünet életbe léptetése érdekében. Erre azért van szükség, hogy a szakemberek biztonságos körülmények között megközelíthessék a sérült szakaszt, és elvégezhessék a kritikus javítási munkálatokat.

A Zaporizzsjai Atomerőmű jelenleg egyetlen külső áramforrástól függ. Ez a helyzet elfogadhatatlanul sérülékennyé teszi a létesítményt

– figyelmeztetett Grossi.

A NAÜ helyszínen tartózkodó megfigyelő csoportja folyamatosan monitorozza a helyzetet. Bár az erőmű blokkjai jelenleg úgynevezett „hideg leállítási” (cold shutdown) állapotban vannak, a fűtőelemek hűtéséhez és a biztonsági rendszerek működtetéséhez továbbra is elengedhetetlen a stabil külső elektromos energia.

Előzmények: négy éve a frontvonalon

Az atomerőmű kálváriája 2022 márciusában kezdődött, amikor az orosz csapatok a háború korai szakaszában elfoglalták a létesítményt. Azóta az erőmű a világ első olyan nukleáris komplexumává vált, amely aktív háborús övezet közepén, a frontvonalon üzemel.

A válság mérföldkövei:

Külső áramellátás instabilitása: Az elmúlt években az erőmű már több alkalommal szenvedett el teljes sötétséget (blackout), amikor minden külső vezetéket elvágtak a harcok. Ilyenkor a hűtőrendszerek működtetését vészhelyzeti dízelgenerátorok veszik át, amelyek üzemanyag-ellátása és megbízhatósága korlátozott.

A Kakhovka-gát pusztulása: 2023 júniusában a közeli gát felrobbanása veszélyeztette az erőmű hűtővíz-ellátását, mivel a tározó vízszintje drasztikusan lecsökkent.

NAÜ-jelenlét: 2022 szeptembere óta a NAÜ állandó missziót (ISAMZ) tart fenn a helyszínen, hogy független forrásként tájékoztassa a világot a biztonsági állapotokról, és közvetítsen a felek között.

Miért kritikus a mostani hiba? A nukleáris biztonság hét alappillére közül az egyik legfontosabb a külső áramellátás redundanciája (többszörös biztosítása). Amikor a 750 kV-os fővezeték kiesik, a rendszernek nincs több tartaléka. Ha a mostani egyetlen maradék vonal is megsérülne, az erőmű ismét a dízelgenerátorokra utalt „sziget üzemmódba” kényszerülne, ami minden alkalommal egy lépéssel közelebb viszi a világot egy esetleges nukleáris balesethez.

A helyzetet nehezíti, hogy a javítási munkálatok a tüzérségi belövések és dróntámadások miatt életveszélyesek, ezért a Grossi által szorgalmazott lokális tűzszünet az egyetlen racionális megoldás a katasztrófa elkerülésére.

