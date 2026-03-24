Riasztást adott ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség: veszélyben van Európa legnagyobb atomerőműve

Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója közleményben tudatta, hogy a szervezet azonnali egyeztetéseket kezdeményezett az ukrán és az orosz féllel egy helyi tűzszünet életbe léptetése érdekében. Erre azért van szükség, hogy a szakemberek biztonságos körülmények között megközelíthessék a sérült szakaszt, és elvégezhessék a kritikus javítási munkálatokat.
A Zaporizzsjai Atomerőmű jelenleg egyetlen külső áramforrástól függ. Ez a helyzet elfogadhatatlanul sérülékennyé teszi a létesítményt
– figyelmeztetett Grossi.
Ukraine’s ZNPP lost the connection to the 750kv Dniprovska line today, leaving it dependent on its sole back-up line for external power. DG @rafaelmgrossi says IAEA initiates discussions with both sides on establishing local ceasefire to enable repairs of damaged power line. IAEA… pic.twitter.com/K91oUCBrfP https://twitter.com/rafaelmgrossi?ref_src=twsrc%5Etfw— IAEA - International Atomic Energy Agency ️ (@iaeaorg) March 24, 2026
A NAÜ helyszínen tartózkodó megfigyelő csoportja folyamatosan monitorozza a helyzetet. Bár az erőmű blokkjai jelenleg úgynevezett „hideg leállítási” (cold shutdown) állapotban vannak, a fűtőelemek hűtéséhez és a biztonsági rendszerek működtetéséhez továbbra is elengedhetetlen a stabil külső elektromos energia.
Előzmények: négy éve a frontvonalon
Az atomerőmű kálváriája 2022 márciusában kezdődött, amikor az orosz csapatok a háború korai szakaszában elfoglalták a létesítményt. Azóta az erőmű a világ első olyan nukleáris komplexumává vált, amely aktív háborús övezet közepén, a frontvonalon üzemel.
A válság mérföldkövei:
Külső áramellátás instabilitása: Az elmúlt években az erőmű már több alkalommal szenvedett el teljes sötétséget (blackout), amikor minden külső vezetéket elvágtak a harcok. Ilyenkor a hűtőrendszerek működtetését vészhelyzeti dízelgenerátorok veszik át, amelyek üzemanyag-ellátása és megbízhatósága korlátozott.
A Kakhovka-gát pusztulása: 2023 júniusában a közeli gát felrobbanása veszélyeztette az erőmű hűtővíz-ellátását, mivel a tározó vízszintje drasztikusan lecsökkent.
NAÜ-jelenlét: 2022 szeptembere óta a NAÜ állandó missziót (ISAMZ) tart fenn a helyszínen, hogy független forrásként tájékoztassa a világot a biztonsági állapotokról, és közvetítsen a felek között.
Miért kritikus a mostani hiba? A nukleáris biztonság hét alappillére közül az egyik legfontosabb a külső áramellátás redundanciája (többszörös biztosítása). Amikor a 750 kV-os fővezeték kiesik, a rendszernek nincs több tartaléka. Ha a mostani egyetlen maradék vonal is megsérülne, az erőmű ismét a dízelgenerátorokra utalt „sziget üzemmódba” kényszerülne, ami minden alkalommal egy lépéssel közelebb viszi a világot egy esetleges nukleáris balesethez.
A helyzetet nehezíti, hogy a javítási munkálatok a tüzérségi belövések és dróntámadások miatt életveszélyesek, ezért a Grossi által szorgalmazott lokális tűzszünet az egyetlen racionális megoldás a katasztrófa elkerülésére.
