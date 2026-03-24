Se szó, se beszéd támadást indított Donald Trump: európai tábornok szállt bele Washingtonba
Fabien Mandon francia vezérkari főnök kedden sajnálatának adott hangot amiatt, hogy az Egyesült Államok "egyre kiszámíthatatlanabbá" válik, és nem értesítette szövetségeseit arról a döntéséről, hogy konfliktusba lép Iránnal.

A kapcsolat továbbra is nagyon erős, de sajnos az afganisztáni kivonulás után, amelyet illetően sem volt semmiféle egyeztetés [...], most úgy döntöttek, hogy beavatkoznak a Közel-Keleten anélkül, hogy előre értesítettek volna minket

- mondta a tábornok a Párizsi Stratégiai és Védelmi Fórum megnyitóján.

Azonnal cselekedtünk, meglepve egy amerikai szövetségestől, aki továbbra is szövetséges, de egyre kiszámíthatatlanabb, és nem veszi a fáradságot, hogy értesítsen minket, amikor katonai műveletek végrehajtásáról dönt, miközben ennek hatása van a biztonságunkra, hatása van az érdekeinkre

- fogalmazott a francia katonai vezető.

Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Felszálltak az orosz nehézbombázók, rakétaeső zúdult Ukrajnára - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Itt van a fordulat: Irán csendben elismerte, hogy elkezdődött a béketárgyalás – De van két erős feltétele Teheránnak

A február 28-án Irán ellen indított izraeli és amerikai légicsapásokkal megkezdett konfliktus kiterjedt a térség más országaira is – ahol mintegy 400 ezer francia állampolgár tartózkodott –, mivel Teherán drón- és rakétatámadásokkal válaszolt.

Alice Rufo, a francia védelmi tárca egyik magas rangú tisztviselője beszédében emlékeztetett arra, hogy "a helyzet következményei miatt" Franciaországnak "veszteségei és sebesültjei vannak" a térségben.

Hazánk állampolgárainak védelme, erőink és partnereink védelme érdekében a régióban koordinációra van szükség, így működik ez egy olyan szövetségben, mint például a NATO

- nyilatkozta a kormánytag.

Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Itt van a fordulat: Irán csendben elismerte, hogy elkezdődött a béketárgyalás – De van két erős feltétele Teheránnak

Befutott a várva várt jelentés az Egyesült Államokból: ez lehet a kulcs az ukrajnai háború lezárásához?

Vészhelyzetet hirdetett a kormány, összeomolhat az energiaellátás egy százmilliós országban

Csípős mémmel szúrt oda Donald Trumpnak Irán – Ha ezt meglátja az elnök, komoly baj lehet

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be
Felszálltak az orosz nehézbombázók, rakétaeső zúdult Ukrajnára - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
