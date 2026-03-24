Szivárognak az adatok: az Egyesült Államok több tucat pusztító rakétával teszi a földdel egyenlővé a megerősített iráni bázisokat
Az amerikai haditengerészet Arleigh Burke osztályú rombolói az Epic Fury hadművelet keretében sorozatos Tomahawk cirkálórakéta-csapásokat mérnek iráni kötődésű célpontokra. A támadásokat több mint 1600 kilométeres távolságból hajtják végre, így a hadihajóknak nem kell megközelíteniük az iráni hajóelhárító fegyverek hatótávját - írta az Arrmy Recognition.

A hadművelet során a rombolók a függőleges indítórendszereikből (VLS) lövik ki a szárazföldi célpontok elleni Tomahawk rakétákat. Ezekkel a fegyverekkel szétszórtan elhelyezkedő, megerődített állásokat semmisítenek meg. A csapásokat több hadihajó egyidejűleg, gondosan időzített indításokkal koordinálja. Az amerikai fegyveres erők ezzel a módszerrel csökkentik az előretolt légibázisoktól való függőségüket, miközben folyamatos nyomás alatt tartják az ellenfelet.

2026 február végétől március közepéig legalább 82–108 Tomahawk rakétát lőttek ki a térségben tevékenykedő rombolók.

A csapások üteme és kiterjedése arra utal, hogy az Egyesült Államok tudatosan törekszik a kritikus infrastruktúra, valamint a vezetési és irányítási központok megsemmisítésére.

A hadművelet lényegi újdonsága az elosztott tengeri csapásmérés koncepciójának éles alkalmazása. A nagy hatótávolságú, precíziós rakétacsapásokat a haditengerészet a személyzettel ellátott platformok, például a harci repülőgépek és pilótáik közvetlen veszélyeztetése nélkül hajtja végre. A rombolók az ellenség fejlett légvédelmi rendszereinek hatótávolságán kívül maradva is képesek tartós, nagy intenzitású tűzcsapásokat mérni.

