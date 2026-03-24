Több ezer katonát küld Trump a Közel-Keletre, új biztonsági vezetőt kapott Irán – Híreink az iráni háborúról kedden

Több tízezer polgári létesítmény szenvedett el kárt vagy semmisült meg eddig Iránban az ország elleni izraeli-amerikai offenzívában - közölte kedden az iráni Vörös Félhold vezetője.

Pirhusszein Kolivánd szerint több mint 82 ezer civil épület semmisült meg vagy károsodott. Ezek között 62 ezer lakás, valamint 281 egészségügyi központ, kórház, illetve gyógyszertár van. Mint mondta, 498 iskolában keletkeztek károk közvetlen találat vagy olyan támadás következtében, amely közeli célpont ellen irányult.

Hangsúlyozta, hogy a Vörös Félhold létesítményeit is érték csapások. Ezen belül 17 mentőállomást és egy tucat mentőautót ért közvetlen rakétacsapás. Kolivánd ezzel összefüggésben megemlített egy incidenst Lár városból:

Semmi nem maradt egy éppen sérülteket szállító mentőautóból

- mondta egy videón, amelyet Telegram-oldalán tett közzé.

(MTI)