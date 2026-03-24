Több ezer katonát küld Trump a Közel-Keletre, új biztonsági vezetőt kapott Irán – Híreink az iráni háborúról kedden

Tárgyalások ide vagy oda, Izrael terve változatlan
Az izraeli hadsereg szóvivője azt közölte, hogy "változatlan terv szerint" folytatja műveleteit Iránban és Libanonban, függetlenül attól, hogy folynak-e tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között a harcok beszüntetéséről.
(Al-Dzsazíra)
Vörös Félhold: polgári épületek tízezrei rongálódtak meg Iránban
Több tízezer polgári létesítmény szenvedett el kárt vagy semmisült meg eddig Iránban az ország elleni izraeli-amerikai offenzívában - közölte kedden az iráni Vörös Félhold vezetője.
Pirhusszein Kolivánd szerint több mint 82 ezer civil épület semmisült meg vagy károsodott. Ezek között 62 ezer lakás, valamint 281 egészségügyi központ, kórház, illetve gyógyszertár van. Mint mondta, 498 iskolában keletkeztek károk közvetlen találat vagy olyan támadás következtében, amely közeli célpont ellen irányult.
Hangsúlyozta, hogy a Vörös Félhold létesítményeit is érték csapások. Ezen belül 17 mentőállomást és egy tucat mentőautót ért közvetlen rakétacsapás. Kolivánd ezzel összefüggésben megemlített egy incidenst Lár városból:
Semmi nem maradt egy éppen sérülteket szállító mentőautóból
- mondta egy videón, amelyet Telegram-oldalán tett közzé.
(MTI)
Áttörést jelentett be Donald Trump: megfogadta az iráni rezsim, hogy soha nem lesz atomfegyvere
Donald Trump kedden az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján azt állította, Irán beleegyezett abba, hogy soha ne tegyen szert atomfegyverre. Az amerikai elnök szerint Teherán folyamatosan tárgyal Washingtonnal, és "értelmesen beszélnek" - számol be a Sky News. Az iszlám köztársaság hivatalosan egyébként korábban is azt állította, hogy nincs szándékában az atomfegyver kifejlesztése, de a "békés, polgári célból" történő urándúsítás jogát fenntartotta.
Körvonalazódik az új katonai összefogás: kiderült, ki állhat a koalíció élén – Megnyitnák a világgazdaság ütőerét
A brit The Times értesülései szerint az Egyesült Királyság haditengerészete vezetheti azt a nemzetközi koalíciót, amely a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását tűzte ki célul.
Emelkedik az olajár, esnek a tőzsdék
Hétfőn Donald Trump 5 napos határidejének hatására nagy és gyors fordulatot láthattunk a piacokon. A jó hangulat Ázsiában is kitartott, Európában azonban a pluszos nyitás után gyorsan elfogyott a lendület, és Amerikában is esést láthatunk, ugyanakkor nincs most határozott irány a piacokon. Gazdasági események szempontjából az iráni események mellett idehaza az MNB kamatdöntésére volt még érdemes figyelni, amely nem hozott nagyobb piaci mozgásokat.
Megindítja Irán ellen a több ezer fős katonai elitalakulatot Donald Trump – A szárazföldi invázió kapujában Amerika?
A Wall Street Journal úgy értesült két amerikai tisztviselőtől, hogy a Pentagon mintegy 3 ezer amerikai légideszantos katonát tervez a közel-keleti térségbe vezényelni az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek támogatására.
Simon Johnson: valójában Irán szankcionálja az USA-t, ami még sokba fájhat Trumpnak
A nemzetközi szankciók célja, hogy gazdasági károkat okozzanak egy ellenséges országnak. Az Egyesült Államok ezt úgy teszi, hogy lefoglal vagyontárgyakat, vagy megtiltja a tranzakciókat bizonyos országokkal, gyakran a szankcionált rezsimhez közel álló konkrét személyeket vagy entitásokat megcélozva. A dollárrendszer globális kiterjedtsége miatt az amerikai szankcióktól általában széles körben tartanak. De most az USA lett a szankcionált ország. Valójában Irán súlyos szankciót rótt ki az Egyesült Államokra azzal, hogy elzárta a Hormuzi-szorost az USA-barát Perzsa-öbölbeli országokból származó olaj előtt, miközben továbbra is jelentős mennyiségű saját olajat szállít Kínába. Ha ezek a de facto iráni szankciók tartósak maradnak, súlyos gazdasági költségeket rónak sok amerikaira, beleértve Donald Trump támogatóit is, ami súlyos következményekkel járhat a novemberi félidős választásokon.
Iráni elnök: "a világ szabad népeinek szíve nem a cionistáké"
Maszúd Peszeskján iráni elnök a közösségi médiában arról posztolt, hogy a közel-keleti országok szerinte egyre inkább elítélik az Egyesült Államokat és Izraelt a "bűneik" miatt.
Pakisztán, Törökország, Irak, Libanon, Egyiptom és az arab országok népei hangosan kifejezik undorukat Amerika, Izrael és azok bűnei iránt
- írta Peszeskján. Az iráni elnök szerint a "világ szabad népeinek szíve nem a cionistáké".
Hozzátette, hogy "a régió stabilitásának biztosítása csak együttműködéssel és a nemzetek akaratának tiszteletben tartásával lehetséges".
(Al-Dzsazíra)
Fehér Ház: képlékeny a diplomáciai helyzet
Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok a jövőben Pakisztánban tárgyalhat-e Iránnal, Karoline Leavitt fehér házi szóvivő egy nyilatkozatban közölte: "ezek érzékeny diplomáciai megbeszélések, és az Egyesült Államok nem fog a sajtón keresztül tárgyalni".
Ez egy képlékeny helyzet, és a találkozókkal kapcsolatos találgatásokat nem szabad véglegesnek tekinteni, amíg a Fehér Ház hivatalosan be nem jelenti azokat
- mondta Leavitt.
(Times of Israel)
Felháborodott a Hezbollah az iráni nagykövet kiutasításán
A Hezbollah elítélte, hogy a libanoni külügyminisztérium nemkívánatos személynek nyilvánította Irán bejrúti nagykövetét.
A Hezbollah egy közleményben "elutasította" és "bűnnek" titulálta a döntést, illetve "meggondolatlannak és elítélendőnek" nevezte azt. Mint mondták, ez "pucccsal" ér fel, mivel a libanoni kormány engedett a külföldi nyomásnak.
A Hezbollah felszólítja a köztársaság elnökét és a miniszterelnököt, hogy követeljék a külügyminisztertől [...] a döntés azonnali visszavonását annak veszélyes következményei miatt
- áll az Irán által támogatott csoport közleményében.
A csoport szerint a libanoni hatóságoknak egyesíteni kell a polgárokat az izraeli agresszióval szembeni ellenállásban ebben a "rendkívül veszélyes időszakban".
Libanon vasárnapig adott időt a nagykövetnek, hogy távozzon az országból.
(Times of Israel, Al-Dzsazíra)
Erdoğan: Ankara a közel-keleti békéért fáradozik
Recep Tayyip Erdoğan török elnök közölte, Törökország minden erőforrását latba vetve fog dolgozni a béke megteremtésén az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háborúban, amely szerinte súlyosan érintette a török gazdaságot és az egész világot.
Erdogan azt is elmondta, hogy az ankarai kormány különféle intézkedéseket fontolgat a gazdaság védelmére.
(Al-Dzsazíra)
Kemény üzenetet küldött Izraelnek az európai hatalom – Radikálisan felforgatná a határokat Jeruzsálem
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kedden arra kérte Izraelt, hogy "tartózkodjon" a dél-libanoni terület megszerzésére irányuló műveletektől, miközben üdvözölte, hogy Libanon kiutasította Teherán bejrúti nagykövetét.
Milyen magasra lökheti a globális inflációt az iráni háború?
Miután 2022 végén – a világjárvány utáni ellátási lánc megzizzenése, a túlzottan gáláns ösztönző támogatások, valamint az Oroszország által Ukrajna ellen indított teljes körű invázió okozta energiaár-sokk hatására – az átlagos infláció a fejlett világban 10% fölött tetőzött, azóta csökkenő tendenciát mutatott. Miután édén év elejére már 2% körül járt (lásd az 1. ábrát), a központi bankárok úgy vélték, sikerült lekaszabolni az inflációs szörnyet.
Itt a bejelentés, amit sokan nem akartak hallani: hosszú évekre leáll a gázszállítás a pusztító támadás után
A katari állami energiavállalat, a QatarEnergy vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgáz-szállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben.
Ott fogtak el iráni rakétát, ahol erre eddig nem volt példa
Ma délután először fogtak el iráni ballisztikus rakétát Libanon felett - közölték a Reuters hírügynökséggel libanoni nemzetbiztonsági források.
Kettejük szerint egy "külföldi haditengerészeti hajó" hajtotta végre az elfogást, bizonyára az Egyesült Államokra utalva. A libanoni média tudósítása alapján a hatástalanított rakéta repeszei Bejrúttól északra csapódtak be, könnyű sérüléseket okozva.
Az izraeli hadsereg jelentése szerint vasárnap este két Iránból indított ballisztikus rakéta Izrael helyett a szomszédos Libanonban csapódott be.
Libanon ma korábban bejelentette, hogy kiutasítja az iráni nagykövetet az országból.
(Times of Israel)
Se szó, se beszéd támadást indított Donald Trump: európai tábornok szállt bele Washingtonba
Fabien Mandon francia vezérkari főnök kedden sajnálatának adott hangot amiatt, hogy az Egyesült Államok "egyre kiszámíthatatlanabbá" válik, és nem értesítette szövetségeseit arról a döntéséről, hogy konfliktusba lép Iránnal.
466 embert vettek őrizetbe Iránban "nemzetbiztonságot veszélyeztető" internetezés miatt
Az iráni hatóságok letartóztattak kedden 466 embert a nemzetbiztonságot veszélyeztető internetes tevékenység vádjával - közölte az állami média, kiemelve, hogy ez volt az egyik legnagyobb razzia az országban az amerikai-izraeli offenzíva február végi kezdete óta.
Iráni sajtóhírek szerint
az utóbbi egy hónapban több mint ezer embert tartóztattak le
olyan vádakkal, mint hogy kényes helyszíneket filmeztek, kormányellenes tartalmat osztottak meg online vagy "együttműködtek az ellenséggel". A rendőrség közleménye szerint ezeket a letartóztatásokat az utóbbi napok hírszerzési és technikai megfigyelései alapján hajtották végre, és az iráni hatóságok szerint a letartóztatottak olyan "ellenséges" hálózatokhoz tartoztak, amelyek belső bizonytalanságot akartak előidézni az országban.
Ezek az egyének a közvélemény megzavarására, félelemkeltésre, a bizonytalanság terjesztésére és az ellenség propagandájának közvetítésére törekedtek
- írta az Irna hírügynökség az iráni rendőrségre hivatkozva.
Irán teljesen lekapcsolta az internetet február 28-án, vagyis az iráni hadműveletek első napján. Az internet globális elérhetőségét figyelő NetBlocks nevű szervezet kedden az X-en jelezte, hogy immár 25. napja tart az internetleállás Iránban. Ez az egyik leghosszabb, országos kiterjedésű leállás. Csaknem egy hónapja csak néhány engedélyezett személy férhet hozzá a világhálóhoz. Mások időszakosan VPN-ek vagy Starlink-terminálok segítségével tudnak csatlakozni a világhálóhoz, de ezek használata tilos, birtoklásuk pedig börtönbüntetést von maga után. Az irániak továbbra is hozzáférhetnek a helyi intranethez, például kommunikációra vagy online rendelésekhez.
(MTI)
Itt van a fordulat: Irán csendben elismerte, hogy elkezdődött a béketárgyalás – De van két erős feltétele Teheránnak
Igaz, hogy elindult a kommunikáció Irán és az Egyesült Államok közt a háború lezárásáról – Teherán arra vár, hogy Washington „fenntartható” békeajánlatot nyújtson be – értesült a CNN egy iráni kormányzati forrástól. A lap értesülései szerint Irán a nemzetközi szankciók feloldását és az atomprogram fenntartását szeretné elérni.
Több mint 1000 ember meghalt már Libanonban
A Hezbollah és Izrael közti harcok kiújulása óta 1072 ember meghalt már Libanonban - közölte a bejrúti egészségügyi minisztérium.
A március 2-a óta tartó konfliktusnak emellett 2966 sérültje is van.
(Al-Dzsazíra)
Csípős mémmel szúrt oda Donald Trumpnak Irán – Ha ezt meglátja az elnök, komoly baj lehet
Donald Trump amerikai elnökön és az állítólagos Irán-Amerika béketárgyalásokon élcelődik Teherán dél-afrikai nagykövetsége: lényegében azon mémelnek, hogy Trump csak kitalálta, hogy tárgyalni kezdett Iránnal és valójában magával beszélgetett.
Akár hozzánk is elérhetnek az iráni háború toxikus felhői? Évtizedekig ható környezeti károkat okoz a konfliktus
Az iráni háború az emberéletekben és az infrastruktúrában okozott óriási közvetlen károk mellett a környezet (élőhelyek, ivóvízbázisok, termőföldek) tartós mérgezését is okozza. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) már a konfliktus első napjaiban figyelmeztetett arra, hogy a lég-, víz- és talajszennyezés révén egy „toxikus örökség” alakul ki, amely évtizedekre meghatározhatja a térség életfeltételeit.
Történelmi megállapodást kötött a Pentagon: elképesztő szuperrendszer fogja össze a katonai eszközöket
Az amerikai szárazföldi haderő húszmilliárd dolláros keretszerződést kötött az Anduril Industries vállalattal. A megállapodás egyetlen egységes keretbe vonja össze a cég jelenlegi és jövőbeli piaci megoldásait. Ezek közé tartozik a mesterséges intelligenciával támogatott Lattice platform, a kapcsolódó hardverek, az adatinfrastruktúra és a műszaki támogatás is - tudósított az Army Recognition.
Kiderült: a háború folytatására tüzeli Trumpot a kelet egyik legerősebb katonai hatalma - Irán végleges pusztulását akarják elérni
A New York Times értesülései szerint Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös arra ösztönzi Donald Trump amerikai elnököt, hogy egészen a teheráni rezsim megdöntéséig folytassa az Irán elleni háborút. A szaúdi vezető próbálja kifejezetten arról meggyőzni az amerikai vezetőt, hogy indítson szárazföldi inváziót Irán ellen.
Az emírségek is megszólalt a halott katona ügyében
Nemrég jött a hír, hogy Bahrein szerint egy emírségekbeli katona halt meg az országban egy iráni csapás során: Abu Dzabi pontosította, hogy az áldozat egy marokkói állampolgár volt, aki a védelmi minisztériumnak dolgozott, mint civil.
Azt is közölték, hogy a csapásban az UAE öt katonája is megsérült.
Meghalt egy emírségekbeli katona Bahreinben
A bahreini védelmi minisztérium ma délután jelentette: egy iráni támadásban meghalt egy Egyesült Arab Emírségekből származó katona a területükön, illetve rajta kívül megsérült több bahreini fegyveres is.
A csapás híre röviddel azután érkezett, hogy sajtóhírek szerint Abu-Dzabi komolyan fontolgatja, hogy elkezdi támadni Irán területét, bosszúból a területét érő folyamatos támadások miatt.
(Al-Dzsazíra)
Libanoni üzemanyagtöltő-állomásokat bombázott Izrael
Az izraeli hadsereg jelentése szerint a Hezbollah síita terrorszervezet járműveit kiszolgáló üzemanyagtöltő-állomásokat bombáztak több libanoni helyszínen.
Pakisztán kész közvetíteni Irán és az Egyesült Államok között
Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök felajánlotta, hogy országa helyszínt biztosítana az Egyesült Államok és Irán között tartandó fegyverszüneti tárgyalásoknak.
Pakisztán üdvözli és teljes mértékben támogatja a közel-keleti háborút lezáró párbeszéd folytatására irányuló erőfeszítéseket, a régió békéje és stabilitása érdekében, és azon túl is. Az Egyesült Államok és Irán egyetértésétől függően Pakisztán készen áll és megtiszteltetésnek veszi, hogy házigazdaként elősegítse a folyamatban lévő konfliktus átfogó rendezését célzó értelmes és eredményes tárgyalásokat
– írta az X-en Sharif.
(X)
Döntött Izrael: gyökerestől irtanák ki ősellenségüket, pufferzónát csinálnak egy ország egytizedéből
Izrael védelmi minisztere, Jiszráél Kác először fogalmazta meg nyíltan, hogy az ország Dél-Libanon megszállására készül egészen a Litáni folyóig. Ez a terület a libanoni állam közel tizedét jelenti. A Hezbollah létfenyegetésnek minősítette a lépést, és ellenállást ígért – írja a Reuters.
Hezbollah: meg fogjuk akadályozni Izraelt egy pufferzóna létrehozásában
Hasszán Fadlalláh, a libanoni síita terror- és politikai szervezet, a Hezbollah egyik törvényhozója elmondta, Dél-Libanon izraeli megszállása „egzisztenciális fenyegetést” jelent Libanonra mint államra nézve.
Fadlalláh hozzátette, a Hezbollah harcolni fog azért, hogy megakadályozza az izraeli hadsereget abban, hogy pufferzónát hozzon létre Libanon déli részén.
(Reuters)
Dróntámadás érte Szaúd-Arábiát
A szaúdi védelmi minisztérium közölte, hogy elfogtak és megsemmisítettek egy drónt az ország keleti részén.
Bahrein számokat közölt az iráni támadásokról
Bahrein elmondta, a háború február 28-i kitörése óta összesen 153 iráni rakétát és 301 drónt semlegesítettek.
Egy csapásra omlott össze a növekedés, az iráni konfliktus a földbe állította a közel-keleti ingatlanpiacot
Visszavetette az Iránnal zajló konfliktus az év elején még kifejezetten kedvező növekedési pálya előtt álló közel-keleti ingatlanpiacot - idézi a CNBC Property Play Christian Ulbrich-et, a JLL vezérigazgatóját, aki saját elmondása szerint a háború első heteiben még abból indult ki, hogy a konfliktus hatása rövid életű lesz és nem aggódott különösebben a kamatok alakulása miatt sem. Azóta viszont alapvetően megváltozott a helyzet.
Itt a bejelentés: kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután légicsapás végzett az előzővel
Irán új vezetőt nevezett ki a Legfőbb Nemzetbiztonsági Tanács élére, miután egy hete egy izraeli légitámadásban életét vesztette az előző biztonsági főnök, Ali Laridzsáni – írja az Al Jazeera.
Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt
A török jegybank vezetése a líra árfolyamának védelme érdekében fontolgatja a hatalmas, mintegy 135 milliárd dolláros aranytartalék részleges felhasználását. Eközben az iráni háború okozta piaci turbulencia egyre komolyabb nyomást gyakorol a török gazdaságra - írta meg a Bloomberg.
Katar nem vesz részt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon
A katari külügyminiszter bejelentette, országa nem vesz részt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon, és területük megvédésére koncentrálnak.
Libabon persona non gratának nyilvánította az iráni követet
Libanon nemkívánatos személynek nyilvánította Irán megbízott képviselőjét, és felszólította, hogy vasárnapig hagyja el az országot.
Robbanások Nyugat-Jeruzsálemben
Robbanásokat jelentettek Jeruzsálem nyugati részéből, miután a légvédelem megpróbálta elfogni az Irán felől érkező rakétákat.
Oroszország aggódik a Kaszpi-tó miatt
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy nyilatkozott, hogy Oroszország „rendkívül negatívan” fogadná, ha az iráni konfliktus átterjedne a Kaszpi-tóra.
A Kaszpi-tónál mind Iránnak, mind Oroszországnak van partja, a két ország közötti kereskedelem és fegyverszállítás jelentős része is ezen keresztül zajlik.
Izrael a múlt héten közölte, hogy támadást intéztek az iráni haditengerészet Kaszpi-tavon horgonyzó hadihajói ellen.
Iráni támadások érték az Emírségeket
Az Egyesült rab Emírségek közlése szerint kedden eddig öt ballisztikus rakétával és 17 drónnal támadta az ország területét Iránt. A légvédelem semlegesítette az eszközöket.
Izraeli tisztviselők: jelenleg nem reális, hogy megállapodjunk Iránnal
„Jelenleg nem tűnik reálisnak az iráni válságot lezáró megállapodás” – jelentette ki hétfőn egy izraeli tisztviselő.
„Az irániak nem tűnnek hajlandónak engedményekre – még nem tartunk ott” – mondta a tisztviselő, aki elismerte, hogy több ország is megpróbál közvetíteni az Egyesült Államok és Irán között, „de amennyire tudjuk, még nincs konkrét javaslat a tárgyalóasztalon”.
Kedden reggel Jiszráél Kác izraeli védelmi miniszter egyértelművé tette, hogy Izrael nem állította le az Irán elleni támadásoka.
„Továbbra is teljes erővel támadjuk Iránt” – mondta Kác egy helyzetértékelés során.
(CNN)
WSJ: órák választhatják el az arab világ egyik vezető hatalmát, hogy belépjen az Irán elleni háborúba
Az Egyesült Államok öbölbeli szövetségesei – elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy nyíltan is bekapcsolódjanak az Irán elleni háborúba – írja a The Wall Street Journal.
Ketyeg az óra: elkezdték kiüríteni a vészraktárakat a közel-keleti káosz miatt
Japán azt közölte, hogy rövid távon három lépésben kívánja kezelni a globális olajsokkot – jelentette be Takaicsi Szanae miniszterelnök. Az ország ugyanis ellátási válsággal küzd a Hormuzi-szoros lezárása miatt, és a helyzet javulására egyelőre nincs kilátás - számolt be a Reuters.
Volt demokrata külügyi tisztviselő: Trump hétfői szavai a piacok megnyugtatását szolgálták
Joel Rubin demokrata politikus, volt külügyminisztériumi vezető tiszviselő és Közel-Kelet-szakértő szerint Donald Trump hétfői bejelentése, mely szerint tárgyalásokat folytatnak az iráni vezetéssel, elsősorban a piacok megnyugtását szolgálta.
Rubin szerint bár valóban folyhatnak tárgyalások, ezek valószínűleg nem teljesen őszinték, és inkább a piacoknak adnak jelet arra, hogy nyugodjanak meg.
Az elnök tisztában van azzal, hogy emelkednek a gázárak, és hogy a Hormuzi-szorosnál egyre nagyobb olajfelesleg halmozódik fel, ezért tennie kell valamit, hogy ezt megpróbálja lassítani
– mondta a volt tisztviselő, televíziós kommentátor.
(CNN)
Tényleg elérik Nyugat-Európát Irán rakétái?
A Portfolio Checklist legfrissebb adásában (a 17. perctől) a hétvégi katonai eszkalációval foglalkoztunk: az Indiai-óceánon található Diego Garcia támaszpont elleni támadás rávilágított, hogy Irán immár 4000 kilométeres hatótávolságú ballisztikus rakétákkal is rendelkezik. A technikai részleteket és a feszült helyzet geopolitikai következményeit Ács Bencével, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével jártuk körül.
Szivárognak az adatok: az Egyesült Államok több tucat pusztító rakétával teszi a földdel egyenlővé a megerősített iráni bázisokat
Az amerikai haditengerészet Arleigh Burke osztályú rombolói az Epic Fury hadművelet keretében sorozatos Tomahawk cirkálórakéta-csapásokat mérnek iráni kötődésű célpontokra. A támadásokat több mint 1600 kilométeres távolságból hajtják végre, így a hadihajóknak nem kell megközelíteniük az iráni hajóelhárító fegyverek hatótávját - írta az Arrmy Recognition.
Robbanás történt egy amerikai olajfinomítóban: a legrosszabbkor jött, megszólaltak a hatóságok
Hétfő este robbanás rázta meg a texasi Port Arthur városában működő Valero olajfinomítót - írta meg a The Economic Times amerikai hírportál. Különösen érzékeny időszakban történt az incidens, mivel a globális olajpiacot már eleve fokozott bizonytalanság jellemzi az iráni háború miatt, így minden egyes kiesett hordó növeli a feszültséget.
Totális káosz az iráni békekötés kapcsán: mindenki teljesen mást mond, közben szólnak a fegyverek - Mutatunk 5 lehetséges magyarázatot
Tegnap Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette: elkezdetek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról, készen van egy békemegállapodási keretrendszer, akár napokon belül véget érhet a Közel-Keletet lángba borító konfliktus. A piacokon valóságos örömünnep tört ki: az olajár beszakadt, a tőzsdéken kisebb rali indult – az energiaválság véget érhet, mielőtt igazán elkezdődött volna. Aztán iráni tisztviselők egész sorozata állt a nyilvánosság elé: egytől egyig azt állították, hogy semmilyen tárgyalás nem volt Irán és az USA közt, sem közvetlenül, sem közvetve, Trump valójában megijedt. Megnéztük, mi lehet a magyarázat erre a furcsa, bizarr, de rendkívül fontos ellentmondásra.
Izrael ismertette az elmúlt órák iráni találatait
A hétfői és éjszakai iráni légicsapások során az izraeli légierő ballisztikus rakéták raktárait és az iráni rezsim különböző főhadiszállásait találta el – közölte az izraeli hadsereg (IDF).
Az IDF szerint Teheránban hétfőn az Iszlám Forradalmi Gárda két hírszerzési központját és az iráni hírszerzési minisztérium egyik főhadiszállását találta el.
Szintén a fővárosban az izraeli légierő repülőgépei fegyverraktárakat és légvédelmi rendszereket találtak el.
Az IDF szerint az éjszaka folyamán több mint 50 célpontra mértek csapást Észak- és Közép-Iránban, köztük ballisztikus rakéták tárolására és indítására használt helyszínekre.
Izraeli agytröszt: még 1000 rakétája lehet Iránnak
Az Alma Kutatóközpont nevű izraeli agytröszt új jelentésében úgy becsüli, hogy Irán mintegy 2500 ballisztikus rakétával kezdte a háborút, jelenleg pedig mintegy 1000 rakétával rendelkezik.
A tavaly júniusi 12 napos háború végén a jelentés szerint Iránnak mintegy 1500 rakétája maradt.
Az ezt követő nyolc hónap alatt további 1000-et tudott legyártani, ami arra utal, hogy Teherán a készletek gyors feltöltésére készülhet.
(Sky News)
Iráni támadás érte Bahreint
Bahrein belügyminisztériuma közölte, hogy polgári védelmi egységeinek „sikerült eloltaniuk azt a tüzet, amely az egyik vállalat létesítményében az iráni bűnös agresszió következtében keletkezett”.
Ennyit ért Trump ígérete? – Ott csaphattak le Iránban, ahol nem kellett volna
Az iráni média szerint kedden energetikai létesítményeket ért támadás a perzsa államban, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, öt napig ilyen létesítményeket nem támadnak – írja az Al Jazeera.
Alapos pusztítást végzett Tel-Aviv központjában egy robbanás
Biztonsági tisztviselők szerint egy mintegy 100 kilogramm robbanóanyagot tartalmazó lövedék csapódott be Tel-Aviv központjában, ami jelentős károkat okozott az épületekben és járművekben. Bár ingatlant közvetlenül nem érintett a találat, tíz épület lakhatatatlanná vált.
Mesterterv van Trump egymásnak ellentmondó kijelentései mögött? – Szó sincs arról, hogy leállna az Epic Fury
Az Egyesült Államok a tárgyalások ideje alatt is folytatja az Irán elleni csapásokat – erősítette meg egy amerikai tisztségviselő a Semafor hírportálnak. Az ötnapos szünet kizárólag az energetikai létesítményekre vonatkozik. Izrael egyelőre nem vesz részt közvetlenül az egyeztetéseken.
Dróntalálat okoz zavart az egyik nagy amerikai multinál, a katonai akciók miatt leállásokra figyelmeztetnek
Az Amazon Web Services (AWS) bahreini régiójában ismét működési zavarok léptek fel a közel-keleti konfliktus miatt. Ez már a második ilyen incidens egy hónapon belül.
Izraeli célpontokat támadott Hezbollah
A Hezbollah iráni síita terrorszervezet bejelentése szerint több csapást is mértek izraeli célpontokra kedd hajnalban.
A célpontok között volt izraeli katonák egy csoportja, egy laktanya, egy radarállomás és tüzrségi állások.
Utolsó készleteit éli fel az ázsiai nagyhatalom – Bejelentették a rendkívüli intézkedéseket
Dél-Korea kedden átfogó energiatakarékossági kampányt hirdetett, miután az iráni háború miatt súlyos fennakadások alakultak ki a globális energiaellátásban – írja a Reuters.
Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt kialakult kerozinhiány a Fülöp-szigeteket is elérte: a repülőgépek földön maradása "valós lehetőség" – jelentette a Bloomberg.
Dagad a botrány: valaki csúnyán meggazdagodott, Trump nagy bejelentése előtt fogadott az olajra
Hétfőn gyanúsan jól időzített ügyletek indítottak el találgatásokat egy esetleges bennfentes kereskedéssel kapcsolatban. A Financial Times azt is kiszámolta, hogy mintegy 580 millió dollár értékű olajpiaci tranzakció zajlott le alig egy negyedórával azelőtt, hogy Donald Trump a Truth Social platformon közzétette bejegyzését az Iránnal folytatott "eredményes" tárgyalásokról.
Ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás az iráni háború miatt
Utazásszervezési kihívások, hosszabb repülés, egyelőre még nem dráguló utazások – ilyen kihívásokkal szembesülhetnek jelenleg a külföldi nyaralásaikat foglaló magyar turisták. Az Irán elleni háború miatt nincsenek tömeges lemondások, de ha április végéig nem lesz béke, akkor drágulhatnak az utak, mert a tartósan 100 dollár feletti kőolajár előbb-utóbb megjelenik a kerozinköltségekben, közvetve pedig ezáltal a repülőjegyárakban.
Támadás érte Tel-Avivot, sérültek
Hat ember könnyebben megsérült, miután iráni rakétatámadás érte az izraeli Tel-Aviv-városát.
FRISSÍTÉS! Hat helyett csak négy sérült van, egyikük sem szorult kórházi ellátásra.
Kuvaitot és Szaúd-Arábiát is támadás érte az éjjel
Irán keddre virradóra is folytatta az arab öbölországok támadását: Kuvaitból és Szaúd-Arábiából is érkeztek jelentések iráni rakéták, illetve drónok elfogásáról.
(Al Jazeera)
Két ember halt meg egy Libanont ért izraeli támadásban
Folytatódik az izraeli támadás Libanon ellen: két ember meghalt és öt ember megsérült, amikor izraeli csapás érte a Bejrúttól délre fekvő Bechamoun városát.
Több iráni városban is robbanások voltak az éjjel
Folynak tovább a támadások Irán ellen: keddre virradó éjjel Teheránból, Tabrizból, Iszfahánból és Karadzsból jelentettek robbanásokat.
Támadások Izrael ellen
Kedd éjjel és hajnalban összesen öt hullámban érte iráni rakétatámadás Izraelt. Irán a zsidó állam északi, középső, majd déli részét támadta. Az eddigi legutolsó támadásban több ember is megsérült.
(Times of Israel, Al Jazeera)
Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán - Milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe, mekkora a valós fenyegetés?
Szombaton valósággá vált az, amivel Irán eddig csak fenyegetőzött: ballisztikus rakéták indultak meg az Egyesült Királyság Indiai-óceánon található légibázisa, Diego Garcia ellen. Bár a rakéták nem okoztak károkat, egy valami a fél világra a frászt hozta: eddig mindenki úgy gondolta, hogy Teheránnak maximum prototípus-szinten vannak kétezer kilométert meghaladó hatótávolságú rakétái. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket az iráni támadással kapcsolatban.
Trump szerint közel a megállapodás, Irán tagad – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden
Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
