Történelmi megállapodást kötött a Pentagon: elképesztő szuperrendszer fogja össze a katonai eszközöket

A tízéves futamidejű, fix áras szerződés több mint 120 korábbi, egymástól független beszerzési eljárást vált ki egyetlen keretrendszerrel. A megállapodás egy ötéves alapidőszakból és egy ötéves opcionális meghosszabbításból áll. Ezzel a keretlehívási időszak egészen 2036 márciusáig tarthat.
A szerződés középpontjában az Anduril saját fejlesztésű, nyílt architektúrájú Lattice platformja áll. Ez a rendszer egy mesterséges intelligenciára épülő vezetési és irányítási megoldás.
Feladata, hogy integrálja és kezelje az érzékelők, hatáseszközök, hálózatok és küldetéstámogató rendszerek ezreit.
A Lattice Mesh elnevezésű decentralizált hálózat az Anduril saját eszközeit, valamint a harmadik féltől származó rendszereket egyaránt összeköti. Ezáltal egységes műveleti képet biztosít, amely elősegíti a gyorsabb döntéshozatalt.
A hadsereg a keretmegállapodást a drónelhárító rendszerek közötti átjárhatóság alapvető vezetési és irányítási eszközeként határozta meg. A technológia kezdeti alkalmazása elsősorban a drónelhárítási műveletekre és az összhaderőnemi együttműködésre összpontosít. A folyamat során maximálisan kihasználják a Lattice platform már meglévő adatintegrációs képességeit több száz összhaderőnemi és szárazföldi katonai rendszerrel.
A megállapodás a Pentagon és a védelmi technológiai szektor kapcsolatában is mérföldkőnek számít. Az egyetlen vállalattal kötött, ilyen hatalmas nagyságrendű keretszerződés lényegében példátlan.
