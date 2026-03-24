Történelmi megállapodást kötött a Pentagon: elképesztő szuperrendszer fogja össze a katonai eszközöket
Történelmi megállapodást kötött a Pentagon: elképesztő szuperrendszer fogja össze a katonai eszközöket

Az amerikai szárazföldi haderő húszmilliárd dolláros keretszerződést kötött az Anduril Industries vállalattal. A megállapodás egyetlen egységes keretbe vonja össze a cég jelenlegi és jövőbeli piaci megoldásait. Ezek közé tartozik a mesterséges intelligenciával támogatott Lattice platform, a kapcsolódó hardverek, az adatinfrastruktúra és a műszaki támogatás is - tudósított az Army Recognition.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Információ és jelentkezés

A tízéves futamidejű, fix áras szerződés több mint 120 korábbi, egymástól független beszerzési eljárást vált ki egyetlen keretrendszerrel. A megállapodás egy ötéves alapidőszakból és egy ötéves opcionális meghosszabbításból áll. Ezzel a keretlehívási időszak egészen 2036 márciusáig tarthat.

A szerződés középpontjában az Anduril saját fejlesztésű, nyílt architektúrájú Lattice platformja áll. Ez a rendszer egy mesterséges intelligenciára épülő vezetési és irányítási megoldás.

Feladata, hogy integrálja és kezelje az érzékelők, hatáseszközök, hálózatok és küldetéstámogató rendszerek ezreit.

A Lattice Mesh elnevezésű decentralizált hálózat az Anduril saját eszközeit, valamint a harmadik féltől származó rendszereket egyaránt összeköti. Ezáltal egységes műveleti képet biztosít, amely elősegíti a gyorsabb döntéshozatalt.

A hadsereg a keretmegállapodást a drónelhárító rendszerek közötti átjárhatóság alapvető vezetési és irányítási eszközeként határozta meg. A technológia kezdeti alkalmazása elsősorban a drónelhárítási műveletekre és az összhaderőnemi együttműködésre összpontosít. A folyamat során maximálisan kihasználják a Lattice platform már meglévő adatintegrációs képességeit több száz összhaderőnemi és szárazföldi katonai rendszerrel.

A megállapodás a Pentagon és a védelmi technológiai szektor kapcsolatában is mérföldkőnek számít. Az egyetlen vállalattal kötött, ilyen hatalmas nagyságrendű keretszerződés lényegében példátlan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

