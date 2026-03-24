Totális káosz az iráni békekötés kapcsán: mindenki teljesen mást mond, közben szólnak a fegyverek - Mutatunk 5 lehetséges magyarázatot

Tegnap Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette: elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról, készen van egy békemegállapodási keretrendszer, akár napokon belül véget érhet a Közel-Keletet lángba borító konfliktus. A piacokon valóságos örömünnep tört ki: az olajár beszakadt, a tőzsdéken kisebb rali indult – az energiaválság véget érhet, mielőtt igazán elkezdődött volna. Aztán iráni tisztviselők egész sorozata állt a nyilvánosság elé: egytől egyig azt állították, hogy semmilyen tárgyalás nem volt Irán és az USA közt, sem közvetlenül, sem közvetve, Trump valójában megijedt. Megnéztük, mi lehet a magyarázat erre a furcsa, bizarr, de rendkívül fontos ellentmondásra.

Mi történt pontosan?

Tegnap Donald Trump amerikai elnök többször is bejelentette: tárgyalni kezdtek Iránnal a háború lezárásáról – a hétvégén közvetítőkön keresztül két napon át tárgyalt Teherán és Washington, sikerült összerakni egy legalább 15 pontos békemegállapodási keretrendszert is. Trump azt állítja: Irán akár fel is adhatja nukleáris ambícióit, a Hormuzi-szorost pedig nemhogy megnyitná Teherán, de valamiféle közös amerikai-iráni katonai jelenlét biztosítaná a térség stabilitását a háború után. Trump annyit mondott még el, hogy nem Modzstaba Hámenei ajatollahhal tárgyaltak – abban sem biztos az amerikai hírszerzés, hogy a legfőbb vezér egyáltalán életben van-e még.

Trump elnök igencsak szűkszavú volt a konkrétumokkal kapcsolatosan, de több amerikai és izraeli lap is egymástól függetlenül azt írta:

Jared Kushner és Steve Witkoff, az amerikai diplomácia nagyágyúi Mohammad Báger Gálibáffal, az iráni parlament keményvonalas házelnökével beszélt.

A férfi évtizedek óta az iráni elit tagja, forradalmi gárdista tábornokból lett országos rendőrfőnök, majd Teherán polgármestere, mielőtt beült a parlamenti házelnöki székbe.

Érdemes megjegyezni: úgy néz ki, Amerika az ajatollahon kívül megkerülte Maszoúd Peszeskján iráni elnököt és Abbász Aragcsi külügyminisztert is, előbbi politikus az ajatollah és a nemzetbiztonsági tanács elnöke mellett az ország legfontosabb vezetője, utóbbi pedig a nemzetközi diplomácia vezetője.

Trump első, Truth Socialön közzétett bejelentése után szinte azonnal záporozni kezdtek a bejelentések Iránból:

Tehrán tisztviselői sorra cáfolták, hogy Irán és Amerika bármiről tárgyalt volna.

Mohammad Báger Gálibáf maga X-oldalán „álhírnek” nevezte az egyeztetésekről szóló híreket. Az iráni hivatalos narratíva az, hogy Trump valójában „megijedt” attól, hogy Teherán szét akarja bombázni a Közel-Kelet, Nyugat-Ázsia különféle országainak energetikai létesítményeit, ezért meghátrált.

Trump ennek ellenére nem tágít: továbbra is arról beszél, hogy elkezdődtek a tárgyalások, ráadásul rajta kívül amerikai, brit és izraeli vezetők is megerősítették, hogy tudnak arról, hogy Teherán és Washington felvette az egyeztetések fonalát.

Nézzük meg, mi lehet az oka a lehetséges - igencsak jelentős és fontos – ellentmondásnak.

1. A hivatalos, amerikai magyarázat

Mohammad Báger Gálibáf iráni házelnök beszédet mond egy teheráni kormánybarát demonstráción. Fotó: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Donald Trump amerikai elnök tegnap kifejtette, szerinte mi lehet a diplomáciai anomália hátterében: úgy gondolja,

az Egyesült Államok gyakorlatilag teljesen lerombolta az iráni kommunikációs hálózatot, ezért úgymond „az egyik kéz nem tudja, mit csinál a másik.”

Ettől függetlenül Trump nyilvánvalóan azt feltételezi, elnök, ajatollah ide vagy oda, Mohammad Báger Gálibáf elég jelentős és befolyásos vezető ahhoz, hogy bármiben is sikerül vele megállapodni, végeredményében az iráni államapparátus maradékát is sikerül majd elérni, meggyőzni.

Trump nem mellesleg nyíltan beszélt arról is, hogy továbbra is szeretne rezsimváltást Iránban: szeretné, ha „Venezuelához hasonlóan” Irán élére is olyan emberek kerüljenek, akik együttműködőbbek az Egyesült Államokkal. Fontos hangsúlyozni: Venezuelában a politikai és hatalomgyakorlási struktúra érdemben nem változott Nicolas Maduro elnök elrablása után. Az ország vezetését Delcy Rodriguez alelnök vette át, aki elengedett néhány politikai foglyot, illetve elkezdett olajat szállítani az Egyesült Államoknak, de a központosított, államszocialista berendezkedés jottányit sem enyhült, a demokratikus ellenzéki aktivisták közelébe sem kerültek a hatalomgyakorlásnak.

2. Trump menti a piacokat, nincs semmilyen tárgyalás

Ez a hivatalos, iráni magyarázat – ez terjed számos BRICS-ország narratívájában, az orosz és kínai média is ezt a sztorit pörgeti. Teheráni vezetők sora állítja: Amerika és Irán nem vette fel a kapcsolatot egymással, sem közvetlenül, sem közvetítőkön keresztül –

Irán szerint Trump gyakorlatilag a semmiből előhúzott egy kitalált sztorit, hogy ne legyen 200 dollár / hordó az olajár a hét végére, ne szakadjon be 40 ezer pont alá a Dow Jones.

Ehhez a magyarázathoz érdemes némi szkepticizmussal hozzáállni: ahogy fentebb is írtuk, amerikai, izraeli és európai politikai vezetők, hírlapok sorozata jelentette egymástól függetlenül, hogy valamilyen kapcsolatfelvétel tényleg történt Irán és az Egyesült Államok közt. Persze, lehet azt mondani erre, hogy ezek az entitások a nyugati szövetségi rendszerek részei, ezért elfogultak lehetnek, de ennyi, egymástól különálló forrás egybefüggő állításából (köztük Trump-kritikus hírportálok forrásaiból is) minimum az a kép rajzolódik ki, hogy valamilyen egyeztetés volt Irán és Amerika közt.

Inkább az kérdés továbbra is, hogy pontosan kivel, milyen hatáskör mentén sikerült, pontosan miről egyeztetni, sikerül-e egyáltalán bármiről megállapodni, és ha sikerül, ennek milyen érvényesítő ereje lesz az iráni államapparátus egészére nézve.

3. Irán (is) erősnek akar tűnni

Izraeli / amerikai légitámadás miatt összedőlt lakóház Teherán északi részén. Fotó: MTI Fotó/Vahid Szalemi MTI/AP/Vahid Szalemi

Amerika, Izrael, illetve Irán közt háború van – a konfliktus egyik oldalon brutális emberáldozatokkal és az ország lerombolásával, másik oldalon komoly, nemzetközi szintű gazdasági sokkal jár. Nagyon úgy fest, hogy Irán nem fog kapitulálni, ha nem sikerül megegyezni, a katonai konfliktus még hetekig, hónapokig, legrosszabb esetben akár évekig elhúzódhat, hatásai pedig mindkét oldalon egyre súlyosabbak lesznek.

Ilyen nexusban a háborúzó feleknek kifejezetten fontos nem csupán az, hogy a közvetlen sokkhatást enyhítsék, hanem az is, hogy a békekötés utáni váratlan kockázatokat mérsékeljék.

Ilyen kockázat lehet Amerikában az, hogy Trump és a republikánusok hatalma nagyon meggyengül, az őszi félidős választások után pedig megbénítja az ország törvényalkotását egy kétkamarás kongresszusi demokrata többség. Iránban pedig ilyen sokkhatás lehet az, ha az iszlamista rezsim annyira meggyengül, hogy a bombázások beszüntetése után lényegében elvesztik az irányítást az ország nagy része fölött.

Magyarul tehát fontos, hogy Amerika / Izrael és Irán is be tudja jelenteni a háború után, hogy győztek.

Azzal, hogy Irán cáfolja, hogy Amerikával tárgyalásos megegyezés indult volna, és helyette azt kommunikálják, hogy Trump megijedt az iráni haderő bénító megtorlásától, már ezt a narratívát alapozzák meg. Az iszlám ellenállás dicsőséges győzelmet aratott – egy éven belül másodszorra – a támadók felett, Irán megmenekült és él tovább, mint független, erős, iszlamista berendezkedésű állam, ha pedig Amerika és Izrael együttes ereje sem tudta elsöpörni a teheráni rezsimet, bármilyen belső ellenzéki megmozdulás is teljesen értelmetlen.

Ezzel pedig lényegében teljesen mindegy, milyen háttéralku születik az Egyesült Államokkal, ha a teheráni rezsim saját állampolgárainak győzelmet és erőt tud sugározni.

4. Fragmentáció az iráni elitben

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest egyik rakétaindítója hadgyakorlaton. Fotó: MTI/EPA/Sepahnews

Trump elnök hivatalos nyilatkozataiban rávilágított egy olyan dologra, amiről több közel-keleti hírportál is beszámolt az elmúlt napokban, hetekben: van egyfajta széthúzás, fragmentáció az iráni elitben –

éles ellentétek vannak különféle politikai (és vallási) vezetők, katonai vezetők közt, különösen markáns rivalizáció áll fenn a forradalmi gárda és a reguláris hadsereg parancsnokai közt.

Lehet, hogy amit látunk, ennek a manifesztációja: egyes iráni vezetők egyeztetni akarnak az Egyesült Államokkal, le akarják zárni a háborút, mielőtt az egész ország elpusztul. Az is lehet, hogy vannak közülük, akik ennél is tovább mennének és úgy látják, ideje ezt a szörnyű háborút átfordítani inkább valamilyen kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködésbe – Venezuela esetén is ez történt, végül is és Trump elnöknek nyilvánvalóan ez a célja.

Más döntéshozók, különösen a forradalmi gárda elitjében viszont alighanem úgy látják: Irán szent küldetése, hogy az energiapiac megbénításán keresztül globális gazdasági sokkot okkozon és ezzel bedöntse a dekadens, nyugati világrendet – ha elég ideig folytatják a rakétázást, akkora pusztítást érnek el, hogy civilizációs összeomlás lesz, a romok közül pedig fölemelkedhet egy új, iszlám központú világrend. Az, hogy közben hányan válnak az iráni népből „mártírrá,” a szemükben lényegében teljesen minegy.

Szinte biztos, hogy vannak ilyen törésvonalak: inkább az kérdés, mekkora befolyása van egyik vagy másik frakciónak a katonai műveletekkel kapcsolatos döntéshozatalban és melyik válhat dominánssá az amerikaiakkal való egyeztetések alatt.

5. Trump-féle 5D sakk?

Donald Trump amerikai elnökről sok mindent lehet mondani, de azt biztosan nem, hogy nem ért egy jól felépített médiahekk lebonyolításához. Fotó: MTI Fotó/Julia Demaree Nikhinson

Ez a magyarázat erősen spekulatív, a második pontból indul ki. Elképzelhető, hogy tényleg nincs semmilyen tárgyalás, vagy maximum nagyon felszínes, előzetes egyeztetések vannak Irán és az Egyesült Államok közt. Valójában Trump egy hatalmas médiahack segítségével próbálja elérni a háború lezárását.

Gondoljuk végig: lehet, hogy Trump elnök azért dobta be, hogy már tárgyalnak Iránnal és sikerült hatalmas előretörést elérni, mert mindennél egyértelműbb jelet akar küldeni Teherán felé:

Amerika készen áll arra, hogy lezárja a háborút, nyitottak a komoly egyeztetésre.

A világ összes vezető hírportálja megírja a bejelentést, Teherán vezetői pedig egészen biztosan felkapják a fejüket, itt a lehetőség, hogy kiszálljanak a háborúból, itt az idő, hogy ha eddig nem tették, felvegyék a kapcsolatot az Egyesült Államokkal és komolyan tárgyaljanak a békekötésről.

Mi jön most?

Fontos hangsúlyozni: bármelyik magyarázat is állja meg a helyét,

abszolút nem biztos, hogy ebből néhány napon belül béke lesz.

Egyelőre úgy látszik: a katonai műveletek Irán ellen nem álltak le, Donald Trump csak az energetikai létesítmények elleni csapásokat halasztotta el. Ettől függetlenül ma reggel arról jöttek hírek, hogy Irán áramellátó infrastruktúráját katonai csapás érte, a forradalmi gárda pedig további megtorlásokat ígért.

Trump elnök öt napos határidőt adott Iránnak a megállapodásra – ezen időkereten belül jöhetnek még meglepetések. Ahogy fentebb is írtuk: rengeteg még a tisztázatlan kérdés, nem világos, kivel, miről, milyen hatáskör mellett sikerült tárgyalni, továbbra sem biztos, hogy sikerült bármiről megállapodni.

A piac mindenesetre egyelőre láthatóan azt árazza:

ha nem is biztos, hogy 1-2 napon belül véget ér a háború, talán az ész nélküli eszkaláció a kapcsolatfelvételnek köszönhetően immáron elkerülhető lesz.

Címlapkép forrása: The White House via X Account/Anadolu via Getty Images