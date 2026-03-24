Trump szerint közel a megállapodás, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden
Trump szerint közel a megállapodás, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Folytatódtak a támadások Irán és Libanon ellen, miközben Irán is folytatta csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.
Alapos pusztítást végzett Tel-Aviv központjában egy robbanás

Biztonsági tisztviselők szerint egy mintegy 100 kilogramm robbanóanyagot tartalmazó lövedék csapódott be Tel-Aviv központjában, ami jelentős károkat okozott az épületekben és járművekben. Bár ingatlant közvetlenül nem érintett a találat, tíz épület lakhatatatlanná vált.

(Times of Israel)

Mesterterv van Trump egymásnak ellentmondó kijelentései mögött? – Szó sincs arról, hogy leállna az Epic Fury

Az Egyesült Államok a tárgyalások ideje alatt is folytatja az Irán elleni csapásokat – erősítette meg egy amerikai tisztségviselő a Semafor hírportálnak. Az ötnapos szünet kizárólag az energetikai létesítményekre vonatkozik. Izrael egyelőre nem vesz részt közvetlenül az egyeztetéseken.

Dróntalálat okoz zavart az egyik nagy amerikai multinál, a katonai akciók miatt leállásokra figyelmeztetnek

Az Amazon Web Services (AWS) bahreini régiójában ismét működési zavarok léptek fel a közel-keleti konfliktus miatt. Ez már a második ilyen incidens egy hónapon belül.

Izraeli célpontokat támadott Hezbollah

A Hezbollah iráni síita terrorszervezet bejelentése szerint több csapást is mértek izraeli célpontokra kedd hajnalban.

A célpontok között volt izraeli katonák egy csoportja, egy laktanya, egy radarállomás és tüzrségi állások.

(Al Jazeera)

Utolsó készleteit éli fel az ázsiai nagyhatalom – Bejelentették a rendkívüli intézkedéseket

Dél-Korea kedden átfogó energiatakarékossági kampányt hirdetett, miután az iráni háború miatt súlyos fennakadások alakultak ki a globális energiaellátásban – írja a Reuters.

Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be

Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt kialakult kerozinhiány a Fülöp-szigeteket is elérte: a repülőgépek földön maradása "valós lehetőség" – jelentette a Bloomberg.

Dagad a botrány: valaki csúnyán meggazdagodott, Trump nagy bejelentése előtt fogadott az olajra

Hétfőn gyanúsan jól időzített ügyletek indítottak el találgatásokat egy esetleges bennfentes kereskedéssel kapcsolatban. A Financial Times azt is kiszámolta, hogy mintegy 580 millió dollár értékű olajpiaci tranzakció zajlott le alig egy negyedórával azelőtt, hogy Donald Trump a Truth Social platformon közzétette bejegyzését az Iránnal folytatott "eredményes" tárgyalásokról.

Ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás az iráni háború miatt

Utazásszervezési kihívások, hosszabb repülés, egyelőre még nem dráguló utazások – ilyen kihívásokkal szembesülhetnek jelenleg a külföldi nyaralásaikat foglaló magyar turisták. Az Irán elleni háború miatt nincsenek tömeges lemondások, de ha április végéig nem lesz béke, akkor drágulhatnak az utak, mert a tartósan 100 dollár feletti kőolajár előbb-utóbb megjelenik a kerozinköltségekben, közvetve pedig ezáltal a repülőjegyárakban.

Támadás érte Tel-Avivot, sérültek

Hat ember könnyebben megsérült, miután iráni rakétatámadás érte az izraeli Tel-Aviv-városát.

(Times of Israel)

Kuvaitot és Szaúd-Arábiát is támadás érte az éjjel

Irán keddre virradóra is folytatta az arab öbölországok támadását: Kuvaitból és Szaúd-Arábiából is érkeztek jelentések iráni rakéták, illetve drónok elfogásáról.

(Al Jazeera)

Két ember halt meg egy Libanont ért izraeli támadásban

Folytatódik az izraeli támadás Libanon ellen: két ember meghalt és öt ember megsérült, amikor izraeli csapás érte a Bejrúttól délre fekvő Bechamoun városát.

(Al Jazeera)

Több iráni városban is robbanások voltak az éjjel

Folynak tovább a támadások Irán ellen: keddre virradó éjjel Teheránból, Tabrizból, Iszfahánból és Karadzsból jelentettek robbanásokat.

(Al Jazeera)

Támadások Izrael ellen

Kedd éjjel és hajnalban összesen öt hullámban érte iráni rakétatámadás Izraelt. Irán a zsidó állam északi, középső, majd déli részét támadta. Az eddigi legutolsó támadásban több ember is megsérült.

(Times of Israel, Al Jazeera)

Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán - Milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe, mekkora a valós fenyegetés?

Szombaton valósággá vált az, amivel Irán eddig csak fenyegetőzött: ballisztikus rakéták indultak meg az Egyesült Királyság Indiai-óceánon található légibázisa, Diego Garcia ellen. Bár a rakéták nem okoztak károkat, egy valami a fél világra a frászt hozta: eddig mindenki úgy gondolta, hogy Teheránnak maximum prototípus-szinten vannak kétezer kilométert meghaladó hatótávolságú rakétái. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket az iráni támadással kapcsolatban.

Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

