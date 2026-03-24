Trump szerint közel a megállapodás, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Alapos pusztítást végzett Tel-Aviv központjában egy robbanás
Biztonsági tisztviselők szerint egy mintegy 100 kilogramm robbanóanyagot tartalmazó lövedék csapódott be Tel-Aviv központjában, ami jelentős károkat okozott az épületekben és járművekben. Bár ingatlant közvetlenül nem érintett a találat, tíz épület lakhatatatlanná vált.
Mesterterv van Trump egymásnak ellentmondó kijelentései mögött? – Szó sincs arról, hogy leállna az Epic Fury
Az Egyesült Államok a tárgyalások ideje alatt is folytatja az Irán elleni csapásokat – erősítette meg egy amerikai tisztségviselő a Semafor hírportálnak. Az ötnapos szünet kizárólag az energetikai létesítményekre vonatkozik. Izrael egyelőre nem vesz részt közvetlenül az egyeztetéseken.
Dróntalálat okoz zavart az egyik nagy amerikai multinál, a katonai akciók miatt leállásokra figyelmeztetnek
Az Amazon Web Services (AWS) bahreini régiójában ismét működési zavarok léptek fel a közel-keleti konfliktus miatt. Ez már a második ilyen incidens egy hónapon belül.
Izraeli célpontokat támadott Hezbollah
A Hezbollah iráni síita terrorszervezet bejelentése szerint több csapást is mértek izraeli célpontokra kedd hajnalban.
A célpontok között volt izraeli katonák egy csoportja, egy laktanya, egy radarállomás és tüzrségi állások.
Utolsó készleteit éli fel az ázsiai nagyhatalom – Bejelentették a rendkívüli intézkedéseket
Dél-Korea kedden átfogó energiatakarékossági kampányt hirdetett, miután az iráni háború miatt súlyos fennakadások alakultak ki a globális energiaellátásban – írja a Reuters.
Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt kialakult kerozinhiány a Fülöp-szigeteket is elérte: a repülőgépek földön maradása "valós lehetőség" – jelentette a Bloomberg.
Dagad a botrány: valaki csúnyán meggazdagodott, Trump nagy bejelentése előtt fogadott az olajra
Hétfőn gyanúsan jól időzített ügyletek indítottak el találgatásokat egy esetleges bennfentes kereskedéssel kapcsolatban. A Financial Times azt is kiszámolta, hogy mintegy 580 millió dollár értékű olajpiaci tranzakció zajlott le alig egy negyedórával azelőtt, hogy Donald Trump a Truth Social platformon közzétette bejegyzését az Iránnal folytatott "eredményes" tárgyalásokról.
Ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás az iráni háború miatt
Utazásszervezési kihívások, hosszabb repülés, egyelőre még nem dráguló utazások – ilyen kihívásokkal szembesülhetnek jelenleg a külföldi nyaralásaikat foglaló magyar turisták. Az Irán elleni háború miatt nincsenek tömeges lemondások, de ha április végéig nem lesz béke, akkor drágulhatnak az utak, mert a tartósan 100 dollár feletti kőolajár előbb-utóbb megjelenik a kerozinköltségekben, közvetve pedig ezáltal a repülőjegyárakban.
Támadás érte Tel-Avivot, sérültek
Hat ember könnyebben megsérült, miután iráni rakétatámadás érte az izraeli Tel-Aviv-városát.
Kuvaitot és Szaúd-Arábiát is támadás érte az éjjel
Irán keddre virradóra is folytatta az arab öbölországok támadását: Kuvaitból és Szaúd-Arábiából is érkeztek jelentések iráni rakéták, illetve drónok elfogásáról.
(Al Jazeera)
Két ember halt meg egy Libanont ért izraeli támadásban
Folytatódik az izraeli támadás Libanon ellen: két ember meghalt és öt ember megsérült, amikor izraeli csapás érte a Bejrúttól délre fekvő Bechamoun városát.
Több iráni városban is robbanások voltak az éjjel
Folynak tovább a támadások Irán ellen: keddre virradó éjjel Teheránból, Tabrizból, Iszfahánból és Karadzsból jelentettek robbanásokat.
Támadások Izrael ellen
Kedd éjjel és hajnalban összesen öt hullámban érte iráni rakétatámadás Izraelt. Irán a zsidó állam északi, középső, majd déli részét támadta. Az eddigi legutolsó támadásban több ember is megsérült.
(Times of Israel, Al Jazeera)
Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán - Milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe, mekkora a valós fenyegetés?
Szombaton valósággá vált az, amivel Irán eddig csak fenyegetőzött: ballisztikus rakéták indultak meg az Egyesült Királyság Indiai-óceánon található légibázisa, Diego Garcia ellen. Bár a rakéták nem okoztak károkat, egy valami a fél világra a frászt hozta: eddig mindenki úgy gondolta, hogy Teheránnak maximum prototípus-szinten vannak kétezer kilométert meghaladó hatótávolságú rakétái. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket az iráni támadással kapcsolatban.
Trump szerint közel a megállapodás, Irán tagad – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden
Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
Vezetőt vált a CIB Bank, nemzetközi szinten folytatja Simák Pál
Olasz elnök-vezérigazgató ül a székébe.
