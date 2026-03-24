Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden
Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.
Itt a bejelentés: kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután légicsapás végzett az előzővel

Irán új vezetőt nevezett ki a Legfőbb Nemzetbiztonsági Tanács élére, miután egy hete egy izraeli légitámadásban életét vesztette az előző biztonsági főnök, Ali Laridzsáni – írja az Al Jazeera.

Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt

A török jegybank vezetése a líra árfolyamának védelme érdekében fontolgatja a hatalmas, mintegy 135 milliárd dolláros aranytartalék részleges felhasználását. Eközben az iráni háború okozta piaci turbulencia egyre komolyabb nyomást gyakorol a török gazdaságra - írta meg a Bloomberg.

Katar nem vesz részt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon

A katari külügyminiszter bejelentette, országa nem vesz részt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon, és területük megvédésére koncentrálnak.

(Al Jazeera)

Libabon persona non gratának nyilvánította az iráni követet

Libanon nemkívánatos személynek nyilvánította Irán megbízott képviselőjét, és felszólította, hogy vasárnapig hagyja el az országot.

(Al Jazeera)

Robbanások Nyugat-Jeruzsálemben

Robbanásokat jelentettek Jeruzsálem nyugati részéből, miután a légvédelem megpróbálta elfogni az Irán felől érkező rakétákat.

(Al Jazeera)

Oroszország aggódik a Kaszpi-tó miatt

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy nyilatkozott, hogy Oroszország „rendkívül negatívan” fogadná, ha az iráni konfliktus átterjedne a Kaszpi-tóra.

A Kaszpi-tónál mind Iránnak, mind Oroszországnak van partja, a két ország közötti kereskedelem és fegyverszállítás jelentős része is ezen keresztül zajlik.

Izrael a múlt héten közölte, hogy támadást intéztek az iráni haditengerészet Kaszpi-tavon horgonyzó hadihajói ellen.

(Al Jazeera)

Iráni támadások érték az Emírségeket

Az Egyesült rab Emírségek közlése szerint kedden eddig öt ballisztikus rakétával és 17 drónnal támadta az ország területét Iránt. A légvédelem semlegesítette az eszközöket.

(Al Jazeera)

Izraeli tisztviselők: jelenleg nem reális, hogy megállapodjunk Iránnal

„Jelenleg nem tűnik reálisnak az iráni válságot lezáró megállapodás” – jelentette ki hétfőn egy izraeli tisztviselő.

„Az irániak nem tűnnek hajlandónak engedményekre – még nem tartunk ott” – mondta a tisztviselő, aki elismerte, hogy több ország is megpróbál közvetíteni az Egyesült Államok és Irán között, „de amennyire tudjuk, még nincs konkrét javaslat a tárgyalóasztalon”.

Kedden reggel Jiszráél Kác izraeli védelmi miniszter egyértelművé tette, hogy Izrael nem állította le az Irán elleni támadásoka.

„Továbbra is teljes erővel támadjuk Iránt” – mondta Kác egy helyzetértékelés során.

(CNN)

WSJ: órák választhatják el az arab világ egyik vezető hatalmát, hogy belépjen az Irán elleni háborúba

Az Egyesült Államok öbölbeli szövetségesei – elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy nyíltan is bekapcsolódjanak az Irán elleni háborúba – írja a The Wall Street Journal.

Ketyeg az óra: elkezdték kiüríteni a vészraktárakat a közel-keleti káosz miatt

Japán azt közölte, hogy rövid távon három lépésben kívánja kezelni a globális olajsokkot – jelentette be Takaicsi Szanae miniszterelnök. Az ország ugyanis ellátási válsággal küzd a Hormuzi-szoros lezárása miatt, és a helyzet javulására egyelőre nincs kilátás - számolt be a Reuters.

Volt demokrata külügyi tisztviselő: Trump hétfői szavai a piacok megnyugtatását szolgálták

Joel Rubin demokrata politikus, volt külügyminisztériumi vezető tiszviselő és Közel-Kelet-szakértő szerint Donald Trump hétfői bejelentése, mely szerint tárgyalásokat folytatnak az iráni vezetéssel, elsősorban a piacok megnyugtását szolgálta.

Rubin szerint bár valóban folyhatnak tárgyalások, ezek valószínűleg nem teljesen őszinték, és inkább a piacoknak adnak jelet arra, hogy nyugodjanak meg.

Az elnök tisztában van azzal, hogy emelkednek a gázárak, és hogy a Hormuzi-szorosnál egyre nagyobb olajfelesleg halmozódik fel, ezért tennie kell valamit, hogy ezt megpróbálja lassítani

– mondta a volt tisztviselő, televíziós kommentátor.

(CNN)

Tényleg elérik Nyugat-Európát Irán rakétái?

A Portfolio Checklist legfrissebb adásában (a 17. perctől) a hétvégi katonai eszkalációval foglalkoztunk: az Indiai-óceánon található Diego Garcia támaszpont elleni támadás rávilágított, hogy Irán immár 4000 kilométeres hatótávolságú ballisztikus rakétákkal is rendelkezik. A technikai részleteket és a feszült helyzet geopolitikai következményeit Ács Bencével, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével jártuk körül.

Szivárognak az adatok: az Egyesült Államok több tucat pusztító rakétával teszi a földdel egyenlővé a megerősített iráni bázisokat

Az amerikai haditengerészet Arleigh Burke osztályú rombolói az Epic Fury hadművelet keretében sorozatos Tomahawk cirkálórakéta-csapásokat mérnek iráni kötődésű célpontokra. A támadásokat több mint 1600 kilométeres távolságból hajtják végre, így a hadihajóknak nem kell megközelíteniük az iráni hajóelhárító fegyverek hatótávját - írta az Arrmy Recognition.

Robbanás történt egy amerikai olajfinomítóban: a legrosszabbkor jött, megszólaltak a hatóságok

Hétfő este robbanás rázta meg a texasi Port Arthur városában működő Valero olajfinomítót - írta meg a The Economic Times amerikai hírportál. Különösen érzékeny időszakban történt az incidens, mivel a globális olajpiacot már eleve fokozott bizonytalanság jellemzi az iráni háború miatt, így minden egyes kiesett hordó növeli a feszültséget.

Totális káosz az iráni békekötés kapcsán: mindenki teljesen mást mond, közben szólnak a fegyverek - Mutatunk 5 lehetséges magyarázatot

Tegnap Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette: elkezdetek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról, készen van egy békemegállapodási keretrendszer, akár napokon belül véget érhet a Közel-Keletet lángba borító konfliktus. A piacokon valóságos örömünnep tört ki: az olajár beszakadt, a tőzsdéken kisebb rali indult – az energiaválság véget érhet, mielőtt igazán elkezdődött volna. Aztán iráni tisztviselők egész sorozata állt a nyilvánosság elé: egytől egyig azt állították, hogy semmilyen tárgyalás nem volt Irán és az USA közt, sem közvetlenül, sem közvetve, Trump valójában megijedt. Megnéztük, mi lehet a magyarázat erre a furcsa, bizarr, de rendkívül fontos ellentmondásra.

Izrael ismertette az elmúlt órák iráni találatait

A hétfői és éjszakai iráni légicsapások során az izraeli légierő ballisztikus rakéták raktárait és az iráni rezsim különböző főhadiszállásait találta el – közölte az izraeli hadsereg (IDF).

Az IDF szerint Teheránban hétfőn az Iszlám Forradalmi Gárda két hírszerzési központját és az iráni hírszerzési minisztérium egyik főhadiszállását találta el.

Szintén a fővárosban az izraeli légierő repülőgépei fegyverraktárakat és légvédelmi rendszereket találtak el.

Az IDF szerint az éjszaka folyamán több mint 50 célpontra mértek csapást Észak- és Közép-Iránban, köztük ballisztikus rakéták tárolására és indítására használt helyszínekre.

(Times of Israel)

Izraeli agytröszt: még 1000 rakétája lehet Iránnak

Az Alma Kutatóközpont nevű izraeli agytröszt új jelentésében úgy becsüli, hogy Irán mintegy 2500 ballisztikus rakétával kezdte a háborút, jelenleg pedig mintegy 1000 rakétával rendelkezik.

A tavaly júniusi 12 napos háború végén a jelentés szerint Iránnak mintegy 1500 rakétája maradt.

Az ezt követő nyolc hónap alatt további 1000-et tudott legyártani, ami arra utal, hogy Teherán a készletek gyors feltöltésére készülhet.

(Sky News)

Iráni támadás érte Bahreint

Bahrein belügyminisztériuma közölte, hogy polgári védelmi egységeinek „sikerült eloltaniuk azt a tüzet, amely az egyik vállalat létesítményében az iráni bűnös agresszió következtében keletkezett”.

(Al Jazeera)

Ennyit ért Trump ígérete? – Ott csaphattak le Iránban, ahol nem kellett volna

Az iráni média szerint kedden energetikai létesítményeket ért támadás a perzsa államban, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, öt napig ilyen létesítményeket nem támadnak – írja az Al Jazeera.

Alapos pusztítást végzett Tel-Aviv központjában egy robbanás

Biztonsági tisztviselők szerint egy mintegy 100 kilogramm robbanóanyagot tartalmazó lövedék csapódott be Tel-Aviv központjában, ami jelentős károkat okozott az épületekben és járművekben. Bár ingatlant közvetlenül nem érintett a találat, tíz épület lakhatatatlanná vált.

(Times of Israel)

Mesterterv van Trump egymásnak ellentmondó kijelentései mögött? – Szó sincs arról, hogy leállna az Epic Fury

Az Egyesült Államok a tárgyalások ideje alatt is folytatja az Irán elleni csapásokat – erősítette meg egy amerikai tisztségviselő a Semafor hírportálnak. Az ötnapos szünet kizárólag az energetikai létesítményekre vonatkozik. Izrael egyelőre nem vesz részt közvetlenül az egyeztetéseken.

Dróntalálat okoz zavart az egyik nagy amerikai multinál, a katonai akciók miatt leállásokra figyelmeztetnek

Az Amazon Web Services (AWS) bahreini régiójában ismét működési zavarok léptek fel a közel-keleti konfliktus miatt. Ez már a második ilyen incidens egy hónapon belül.

Izraeli célpontokat támadott Hezbollah

A Hezbollah iráni síita terrorszervezet bejelentése szerint több csapást is mértek izraeli célpontokra kedd hajnalban.

A célpontok között volt izraeli katonák egy csoportja, egy laktanya, egy radarállomás és tüzrségi állások.

(Al Jazeera)

Utolsó készleteit éli fel az ázsiai nagyhatalom – Bejelentették a rendkívüli intézkedéseket

Dél-Korea kedden átfogó energiatakarékossági kampányt hirdetett, miután az iráni háború miatt súlyos fennakadások alakultak ki a globális energiaellátásban – írja a Reuters.

Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be

Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt kialakult kerozinhiány a Fülöp-szigeteket is elérte: a repülőgépek földön maradása "valós lehetőség" – jelentette a Bloomberg.

Dagad a botrány: valaki csúnyán meggazdagodott, Trump nagy bejelentése előtt fogadott az olajra

Hétfőn gyanúsan jól időzített ügyletek indítottak el találgatásokat egy esetleges bennfentes kereskedéssel kapcsolatban. A Financial Times azt is kiszámolta, hogy mintegy 580 millió dollár értékű olajpiaci tranzakció zajlott le alig egy negyedórával azelőtt, hogy Donald Trump a Truth Social platformon közzétette bejegyzését az Iránnal folytatott "eredményes" tárgyalásokról.

Ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás az iráni háború miatt

Utazásszervezési kihívások, hosszabb repülés, egyelőre még nem dráguló utazások – ilyen kihívásokkal szembesülhetnek jelenleg a külföldi nyaralásaikat foglaló magyar turisták. Az Irán elleni háború miatt nincsenek tömeges lemondások, de ha április végéig nem lesz béke, akkor drágulhatnak az utak, mert a tartósan 100 dollár feletti kőolajár előbb-utóbb megjelenik a kerozinköltségekben, közvetve pedig ezáltal a repülőjegyárakban.

Támadás érte Tel-Avivot, sérültek

Hat ember könnyebben megsérült, miután iráni rakétatámadás érte az izraeli Tel-Aviv-városát.

FRISSÍTÉS! Hat helyett csak négy sérült van, egyikük sem szorult kórházi ellátásra.

(Times of Israel)

Kuvaitot és Szaúd-Arábiát is támadás érte az éjjel

Irán keddre virradóra is folytatta az arab öbölországok támadását: Kuvaitból és Szaúd-Arábiából is érkeztek jelentések iráni rakéták, illetve drónok elfogásáról.

(Al Jazeera)

Két ember halt meg egy Libanont ért izraeli támadásban

Folytatódik az izraeli támadás Libanon ellen: két ember meghalt és öt ember megsérült, amikor izraeli csapás érte a Bejrúttól délre fekvő Bechamoun városát.

(Al Jazeera)

Több iráni városban is robbanások voltak az éjjel

Folynak tovább a támadások Irán ellen: keddre virradó éjjel Teheránból, Tabrizból, Iszfahánból és Karadzsból jelentettek robbanásokat.

(Al Jazeera)

Támadások Izrael ellen

Kedd éjjel és hajnalban összesen öt hullámban érte iráni rakétatámadás Izraelt. Irán a zsidó állam északi, középső, majd déli részét támadta. Az eddigi legutolsó támadásban több ember is megsérült.

(Times of Israel, Al Jazeera)

Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán - Milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe, mekkora a valós fenyegetés?

Szombaton valósággá vált az, amivel Irán eddig csak fenyegetőzött: ballisztikus rakéták indultak meg az Egyesült Királyság Indiai-óceánon található légibázisa, Diego Garcia ellen. Bár a rakéták nem okoztak károkat, egy valami a fél világra a frászt hozta: eddig mindenki úgy gondolta, hogy Teheránnak maximum prototípus-szinten vannak kétezer kilométert meghaladó hatótávolságú rakétái. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket az iráni támadással kapcsolatban.

Trump szerint közel a megállapodás, Irán tagad – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

