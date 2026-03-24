Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy nyilatkozott, hogy Oroszország „rendkívül negatívan” fogadná, ha az iráni konfliktus átterjedne a Kaszpi-tóra.

A Kaszpi-tónál mind Iránnak, mind Oroszországnak van partja, a két ország közötti kereskedelem és fegyverszállítás jelentős része is ezen keresztül zajlik.

Izrael a múlt héten közölte, hogy támadást intéztek az iráni haditengerészet Kaszpi-tavon horgonyzó hadihajói ellen.

