Videón a történelmi pillanat Ukrajnában: olyasmivel szedték le a rettegett orosz harci helikoptert, amire még nem volt példa

Az incidens 2026. március 20-án történt a donyecki régióban található Nagyijivka térségében, a pokrovszki frontszakaszon. Az 59. ukrán rohamdandár drónkezelői egy "General Chereshnya Optix" sorozatú, száloptikás FPV-drónnal lőttek le egy orosz Ka–52-es harci helikoptert. A gép a frontvonaltól több mint öt kilométerre repült.

Az eset mérföldkőnek számít, ugyanis a háború történetében ez az első megerősített alkalom, hogy száloptikás FPV-drónnal semmisítettek meg egy harci helikoptert.

Russian Ka-52 helicopter destroyed by FPV drone, crew taken out. pic.twitter.com/4Re4CZBp67 https://t.co/4Re4CZBp67 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 20, 2026

A száloptikás vezérlés legfőbb előnye a rádió-távirányítású drónokkal szemben, hogy az elektronikai hadviselés eszközeivel gyakorlatilag lehetetlen megzavarni. Ennek köszönhetően a kezelő egészen a becsapódás pillanatáig stabil kapcsolatot tud fenntartani az eszközzel.

A sikeres bevetés jól mutatja, hogy az FPV-drónok alkalmazása már jócskán túllépett a szárazföldi célpontok elleni csapásokon. Kisebb alegységek immár nagy értékű légi eszközöket is képesek precíziós csapásokkal megsemmisíteni. Mindez alapvetően átírhatja a forgószárnyas gépek frontvonal közeli bevetésének taktikáját, hiszen a harci helikopterek eddig viszonylag biztonságban érezhették magukat az ilyen típusú fenyegetésekkel szemben, alig néhány olyan esetről lehet tudni, ahol drónok találták el a gépeket.

