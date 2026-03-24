  • Megjelenítés
Videón a történelmi pillanat Ukrajnában: olyasmivel szedték le a rettegett orosz harci helikoptert, amire még nem volt példa
Globál

Portfolio
Ukrán drónkezelők a háború során először semmisítettek meg repülés közben egy orosz Ka–52-es harci helikoptert száloptikás FPV-drónnal - közölte az Army Recognition.

Az incidens 2026. március 20-án történt a donyecki régióban található Nagyijivka térségében, a pokrovszki frontszakaszon. Az 59. ukrán rohamdandár drónkezelői egy "General Chereshnya Optix" sorozatú, száloptikás FPV-drónnal lőttek le egy orosz Ka–52-es harci helikoptert. A gép a frontvonaltól több mint öt kilométerre repült.

Az eset mérföldkőnek számít, ugyanis a háború történetében ez az első megerősített alkalom, hogy száloptikás FPV-drónnal semmisítettek meg egy harci helikoptert.

A száloptikás vezérlés legfőbb előnye a rádió-távirányítású drónokkal szemben, hogy az elektronikai hadviselés eszközeivel gyakorlatilag lehetetlen megzavarni. Ennek köszönhetően a kezelő egészen a becsapódás pillanatáig stabil kapcsolatot tud fenntartani az eszközzel.

Még több Globál

Felszálltak az orosz nehézbombázók, rakétaseső zúdult Ukrajnára - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Különutas akcióba kezd az EU legerősebb hatalma, megérkezett a dorgálás Brüsszelből

Trump szerint közel a megállapodás, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

A sikeres bevetés jól mutatja, hogy az FPV-drónok alkalmazása már jócskán túllépett a szárazföldi célpontok elleni csapásokon. Kisebb alegységek immár nagy értékű légi eszközöket is képesek precíziós csapásokkal megsemmisíteni. Mindez alapvetően átírhatja a forgószárnyas gépek frontvonal közeli bevetésének taktikáját, hiszen a harci helikopterek eddig viszonylag biztonságban érezhették magukat az ilyen típusú fenyegetésekkel szemben, alig néhány olyan esetről lehet tudni, ahol drónok találták el a gépeket.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Utolsó készleteit éli fel az ázsiai nagyhatalom – Bejelentették a rendkívüli intézkedéseket
Eldőlt a Hormuzi-szoros sorsa: bejelentést tett Donald Trump
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility