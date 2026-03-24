WSJ: órák választhatják el az arab világ egyik vezető hatalmát, hogy belépjen az Irán elleni háborúba

Szaúd-Arábia a háború kitörésekor még azt ígérte, hogy nem engedi területét vagy légterét Irán elleni támadásokra felhasználni. Teherán azonban rakéta- és dróncsapásokat mért szaúdi energetikai létesítményekre, valamint magára Rijádra is.

A királyi család ezután engedélyezte az amerikai légierő számára az Arab-félsziget nyugati oldalán fekvő Fahd király légibázis használatát.

Értesülések szerint Mohamed bin Szalmán trónörökös közel áll ahhoz, hogy a támadásokhoz való csatlakozásról döntsön.

Szaúd-Arábia türelme az iráni támadásokkal szemben nem végtelen. Ha bárki azt gondolja, hogy az öbölállamok képtelenek válaszcsapásra, az rosszul kalkulál

– jelentette ki Fejszál bin Farhán szaúdi külügyminiszter.

Az Egyesült Arab Emírségek egyelőre más eszközökhöz nyúl: megkezdte az iráni tulajdonú intézmények bezárását. Dubajban felszámolták az Iráni Kórházat és az Iráni Klubot. Az Emírségek kormánya közölte, hogy célzott intézkedésekkel zárják be azokat az intézményeket, amelyekkel az Iszlám Forradalmi Gárda visszaél.

Az Egyesült Arab Emírségek, amely évek óta az iráni vállalkozások és magánszemélyek pénzügyi központjaként működik, a háború elején elszenvedett súlyos támadások után figyelmeztetett arra, hogy több milliárd dollár értékű iráni vagyont befagyaszthat. Ilyen lépések jelentősen korlátozhatják Teherán hozzáférését a devizához és a globális kereskedelmi hálózatokhoz.

Az öbölbeli államokat különösen az aggasztja, hogy Irán a háború után is szerepet követel magának a Hormuzi-szoros ellenőrzésében.

Teherán arab diplomatáknak jelezte, hogy áthaladási díjat szeretne szedni a szorosban, hasonlóan ahhoz, ahogy Egyiptom a Szuezi-csatornánál teszi.

Az öbölállamok közvetlen belépése a háborúba azt jelentené, hogy egy olyan katonai nagyhatalommal kerülnének háborús konfliktusba, amelytől csak egy keskeny földszoros választja el őket. Attól is tartaniuk kell, hogy Trump hirtelen véget vet az Irán elleni csapásoknak, és rájuk hagyja, hogy rendezzék a jóval feszültebbé vált viszonyukat Teheránnal. Az is aggodalmat okozhat náluk, hogy belépésük csak szimbolikus eredményekkel járna, és alig változtatna a háború folyásán – írja a The Wall Street Journal.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images