Alig két heti gáztartalék maradt: Tajvan olyan energiaválság felé sodródik, amivel az egész világot magával ránthatja

Az ország LNG-tárolókapacitása mindössze 10–14 napra elegendő,
szemben Japán nagyjából háromhetes és Dél-Korea 30–60 napos tartalékával. Emiatt Tajvan energetikai kitettsége strukturálisan nagyobb, mint a regionális versenytársaié.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a maansani atomerőmű tavalyi bezárásával a hálózat egy fontos stabilizáló elemét veszítette el. Eközben a legfejlettebb, 3 és 5 nanométeres chipgyártási eljárások hatalmas és rendkívül stabil energiaellátást igényelnek. Az Oxford Economics becslése szerint
a mesterséges intelligenciához kapcsolódó gyártás már most a tajvani áramszolgáltató összteljesítményének több mint 20 százalékát emészti fel.
Rövid távon a félvezetőipar élvez elsőbbséget az áramellátásban. Tajvan villamosenergia-hálózatán belül a déli technológiai parkok csúcstechnológiás üzemeibe irányítják át a kapacitásokat. Eközben az északi és középső régiók viselik az alkalmazkodás terheit, akár tervezett áramkorlátozások árán is. Az elemzés szerint egy hirtelen LNG-ellátási zavar esetén az ipari termelés azonnal mintegy 0,5 százalékkal esne vissza, de a félvezetőgyártást érő kezdeti hatás ennek nagyjából csak a fele lenne.
Ez a védettség azonban idővel erodálódik.
A fejlett félvezetőgyártás rendkívül merev, folyamatos üzemű folyamat. Egyetlen gyártási ciklus akár három hónapig is eltarthat, az extrém ultraibolya (EUV) litográfiai berendezések pedig tökéletesen stabil feszültséget igényelnek. Már egyetlen ezredmásodperces áramingadozás is egy teljes szilíciumostya-tétel megsemmisüléséhez vezethet.
A regionális tovagyűrűző hatások eleinte korlátozottak lehetnek, mivel a félvezetőgyártás és az azon alapuló elektronikai termelés között időbeli eltolódás van. Emellett számos ázsiai ország jelentős készleteket halmozott fel az utóbbi negyedévekben. Az elemzés szerint
az érdemi ipari visszaesés a kezdeti energiasokk utáni harmadik negyedévtől válik statisztikailag kimutathatóvá,
amikor a biztonsági készletek – jellemzően két-három hónap alatt – kimerülnek.
Tajvan elméletben diverzifikálhatja az LNG-importját, a gyakorlatban azonban ez komoly korlátokba ütközik. Az import negyedét biztosító Ausztrália kapacitásait nagyrészt hosszú távú szerződések kötik le Japán, Dél-Korea és Kína felé. Az Atlanti-medencéből történő átirányítás hosszabb szállítási útvonalakat és magasabb költségeket jelentene. Az ázsiai spot piaci LNG-árak a második negyedévben várhatóan átlagosan 18 dollár/MMBtu körül alakulnak. Ez jelentős ugrás a háborút megelőző, februári 10,66 dolláros szinthez képest.
Mindeközben Kína energiaellátási biztonságot ígért Tajvannak, amennyiben a szigetország elfogadja Peking fennhatóságát. Ez a közeledési kísérlet a közel-keleti háború okozta globális energiaválság közepette történik, miközben Tajvan határozottan elutasítja az "újraegyesítést".
Bár az európai és ázsiai földgázpiacok közötti árkülönbségek visszatértek a háború előtti szintekre, miután az Ázsiába irányuló LNG-arbitrázs lezárult, és a keleti tőzsdei felár jelentősen összeszűkült, de hosszabb sokk esetén a jelenség könnyen visszatérhet.
Ez azért is valószínűsíthető, mert Európa gáztárolói a 2022-es energiaválság óta nem látott alacsony szintre süllyedtek. A Gas Infrastructure Europe (GIE) február eleji adata alapján időarányosan mintegy
130 teljes méretű LNG-hajószállítmánynak megfelelő gázmennyiség hiányzott a rendszerből tavalyhoz képest.
Erre senki sem számított: egyszerű dobozból csaphat le a láthatatlan precíziós eszköz
Jól bevált fegyver kapott új köntöst.
Egy biztos: Európa nincs felkészülve a rá váró pokoli hőségre és következményeire
Az alkalmazkodás nem opcionális.
Szijjártó Péter: a kínai Eximbank regionális központot hozhat létre Magyarországon
A részletek egyelőre nem ismertek.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Atomkatasztrófa réme fenyeget - A legrosszabb forgatókönyv jöhet, azonnal megindult az evakuáció
Működő reaktor mellett csapódott be a lövedék.
Mélyrepülésbe kapcsolt a sztárrészvény
22%-os zuhanás.
Nyugtalanító hírek érkeztek: mire érdemes figyelni a private credit-piacon?
Kállay Andrást, az Apelso Trust igazgatósági tagját kérdeztük.
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.