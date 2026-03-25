Alig két heti gáztartalék maradt: Tajvan olyan energiaválság felé sodródik, amivel az egész világot magával ránthatja

AI in Energy 2026 Az energia- és adatintenzív gazdaság korszakát éljük, amelynek működéséhez nélkülözhetetlenek a korszerű chipek.Ezért is bír kiemelt jelentőséggel a Portfolio legújabb eseménye, az AI in Energy 2026 konferencia, amely irányt mutat az energetika jövőjét illetően. Részletek: Információ és jelentkezés

Az ország LNG-tárolókapacitása mindössze 10–14 napra elegendő,

szemben Japán nagyjából háromhetes és Dél-Korea 30–60 napos tartalékával. Emiatt Tajvan energetikai kitettsége strukturálisan nagyobb, mint a regionális versenytársaié.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a maansani atomerőmű tavalyi bezárásával a hálózat egy fontos stabilizáló elemét veszítette el. Eközben a legfejlettebb, 3 és 5 nanométeres chipgyártási eljárások hatalmas és rendkívül stabil energiaellátást igényelnek. Az Oxford Economics becslése szerint

a mesterséges intelligenciához kapcsolódó gyártás már most a tajvani áramszolgáltató összteljesítményének több mint 20 százalékát emészti fel.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 24. Zabálja az energiát a chipgyártás, de az emberek beintettek az atomra

Rövid távon a félvezetőipar élvez elsőbbséget az áramellátásban. Tajvan villamosenergia-hálózatán belül a déli technológiai parkok csúcstechnológiás üzemeibe irányítják át a kapacitásokat. Eközben az északi és középső régiók viselik az alkalmazkodás terheit, akár tervezett áramkorlátozások árán is. Az elemzés szerint egy hirtelen LNG-ellátási zavar esetén az ipari termelés azonnal mintegy 0,5 százalékkal esne vissza, de a félvezetőgyártást érő kezdeti hatás ennek nagyjából csak a fele lenne.

Ez a védettség azonban idővel erodálódik.

Az iráni háború kitörése óta közel 10 százalékkal esett Tajvan legnagyobb chipgyártójának részvényeinek értéke.

A fejlett félvezetőgyártás rendkívül merev, folyamatos üzemű folyamat. Egyetlen gyártási ciklus akár három hónapig is eltarthat, az extrém ultraibolya (EUV) litográfiai berendezések pedig tökéletesen stabil feszültséget igényelnek. Már egyetlen ezredmásodperces áramingadozás is egy teljes szilíciumostya-tétel megsemmisüléséhez vezethet.

A regionális tovagyűrűző hatások eleinte korlátozottak lehetnek, mivel a félvezetőgyártás és az azon alapuló elektronikai termelés között időbeli eltolódás van. Emellett számos ázsiai ország jelentős készleteket halmozott fel az utóbbi negyedévekben. Az elemzés szerint

az érdemi ipari visszaesés a kezdeti energiasokk utáni harmadik negyedévtől válik statisztikailag kimutathatóvá,

amikor a biztonsági készletek – jellemzően két-három hónap alatt – kimerülnek.

Tajvan elméletben diverzifikálhatja az LNG-importját, a gyakorlatban azonban ez komoly korlátokba ütközik. Az import negyedét biztosító Ausztrália kapacitásait nagyrészt hosszú távú szerződések kötik le Japán, Dél-Korea és Kína felé. Az Atlanti-medencéből történő átirányítás hosszabb szállítási útvonalakat és magasabb költségeket jelentene. Az ázsiai spot piaci LNG-árak a második negyedévben várhatóan átlagosan 18 dollár/MMBtu körül alakulnak. Ez jelentős ugrás a háborút megelőző, februári 10,66 dolláros szinthez képest.

Mindeközben Kína energiaellátási biztonságot ígért Tajvannak, amennyiben a szigetország elfogadja Peking fennhatóságát. Ez a közeledési kísérlet a közel-keleti háború okozta globális energiaválság közepette történik, miközben Tajvan határozottan elutasítja az "újraegyesítést".

Az irányadó ázsiai gáztőzsde árai közel megduplázódtak az iráni háború kitörése óta (dollár/MMBtu).

Bár az európai és ázsiai földgázpiacok közötti árkülönbségek visszatértek a háború előtti szintekre, miután az Ázsiába irányuló LNG-arbitrázs lezárult, és a keleti tőzsdei felár jelentősen összeszűkült, de hosszabb sokk esetén a jelenség könnyen visszatérhet.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Az elmúlt évek - és a most zajló iráni konfliktus - megmutatták, hogy a geopolitikai folyamatok súlyos befolyással vannak az energiaárakra. Ezért is foglalkozunk kiemelten a témával a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026 konferencián - részletek: Információ és jelentkezés

Ez azért is valószínűsíthető, mert Európa gáztárolói a 2022-es energiaválság óta nem látott alacsony szintre süllyedtek. A Gas Infrastructure Europe (GIE) február eleji adata alapján időarányosan mintegy

130 teljes méretű LNG-hajószállítmánynak megfelelő gázmennyiség hiányzott a rendszerből tavalyhoz képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images