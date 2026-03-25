Amerika elhúzódó konfliktusa hozhatja el a legerősebb rivális nagy pillanatát: hamarosan háború pattanhat ki

Tajvani tisztségviselők szerint a kínai légierő március közepe óta újraindított, nagyszabású berepülései a sziget közelében egyértelmű jelzések. Arra utalnak, hogy Peking ki akarja használni az amerikai erők Kelet-Ázsiából a Közel-Keletre történő átcsoportosítását.

Kína azt a benyomást akarja kelteni, hogy feszültséget és instabilitást tud gerjeszteni, amikor az Egyesült Államok az indo-csendes-óceáni térség helyett a Közel-Keletre összpontosítja katonai jelenlétét

- fogalmazott egy tajvani biztonsági tisztségviselő. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok képessége az egyidejű globális fenyegetések kezelésére továbbra is megingathatatlan, és Washington elkötelezett a Tajvani-szoros békéjének megőrzése mellett.

A kínai állami média az iráni konfliktust egy Tajvan elleni esetleges jövőbeli háború kontextusába helyezi. A Kínai Társadalomtudományi Akadémia Tajvan-kutató Intézetének munkatársa szerint a tajvani radarállomások "azonnal ócskavassá válnának" a kínai Népi Felszabadító Hadsereg tömeges rakétacsapásai esetén. Ezt annak ellenére állítják, hogy az Egyesült Államok nem erősítette meg, hogy Irán valóban megsemmisített volna hasonló amerikai berendezéseket. A kínai állami televízió katonai csatornája az amerikai fegyverek állítólagos gyenge teljesítményét hangsúlyozza. Példaként többek között

a Gerald R. Ford repülőgép-hordozón keletkezett tüzet hozzák fel.

Tajpej emellett attól is tart, hogy Peking a közel-keleti háborút kognitív hadviselésre használja fel. A konfliktus kitörése után mesterséges intelligenciával készített online videók terjedtek, amelyek azt állították, hogy Tajvan pusztító energiaellátási válsággal néz szembe.

Azt akarják elérni, hogy ha a kínai hadsereg ismét blokád alá vonná Tajvant, a lakosság elveszítse a biztonságos energiaellátásba vetett bizalmát

- mondta egy másik tajvani biztonsági tisztségviselő. Kína szerdán még tovább ment: a Tajvani Ügyek Hivatala az újraegyesülés előnyeként a fejlett infrastruktúra kiépítését, többek között egy Peking-Tajpej gyorsforgalmi út megépítését ígérte.

Todd Harrison, az American Enterprise Institute védelmi elemzője szerint a háború kiváló lehetőséget ad Kínának az amerikai hadműveletek megfigyelésére. Ez különösen az olyan csúcstechnológiás eszközök esetében igaz, mint az F-35-ös vadászgépek, valamint a légvédelmi és rakétaelhárító rendszerek. Egy hosszan elhúzódó konfliktus kimerítené az amerikai fegyverkészleteket, és háborúellenes hangulatot szítana. Csang Kuo-cseng, a Tajpeji Orvostudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora rámutatott:

ez a helyzet Hszi Csin-ping számára kedvezőbb pozíciót teremthetne a Tajvanra nehezedő nyomás fokozásához.

Tajvan, amely egy 40 milliárd dolláros rendkívüli védelmi csomagot terjesztett elő, feszülten figyeli az április elejéről elhalasztott amerikai-kínai csúcstalálkozó sorsát is. A tajvani kormány arra számít, hogy a tárgyalásokon a szigetország kérdése is szóba kerül, ám tisztában van azzal, hogy a folyamatokra nincs közvetlen befolyása.

Határozott és következetes üzenetet kell közvetítenünk a világ felé: elszántak vagyunk arra, hogy saját védelmi képességeinkre támaszkodva megőrizzük szuverenitásunkat

- hangsúlyozta Sen Jü-csung, a Kína-politikáért felelős tajvani Szárazföldi Ügyek Tanácsának miniszterhelyettese.

Címlapkép forrása: Annabelle Chih/Getty Images