Árulkodó fotók buktatták le a légierőt: kiderült, milyen fegyverekkel indulnak az amerikaiak az iráni bunkerek ellen

Az Epic Fury hadművelet február 28-án indult, és azóta jelentősen kiterjesztették. A március 23-i jelentések alapján már 9000-nél is több célpontot találtak el, és ugyanennyi harci bevetést teljesítettek, miközben 140 hajót tettek harcképtelenné. A hadművelet kifejezetten Irán rakétaerőit, haditengerészeti eszközeit, vezetési és irányítási rendszereit, valamint védelmi ipari létesítményeit veszi célba.

A közzétett felvételek arra utalnak, hogy a B-52H a hadjáratban nem csupán szimbolikus szerepet tölt be. A típus a folyamatos, nagy hatótávolságú csapásmérés egyik kulcseleme lett. A bombázó az amerikai légierő azon kevés eszközének egyike, amely egyesíti magában az interkontinentális hatótávolságot és a kimagasló teherbírást.

A B-52 Stratofortress gets refueled mid-air during a combat mission, March 20, in support of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/YjGzYPsPNx https://t.co/YjGzYPsPNx — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2026

A repülőgép hasznos terhelése eléri a 32 tonnát, utántöltés nélküli hatótávolsága pedig megközelíti a 14 000 kilométert. Sebessége 0,84 Mach körül mozog, szolgálati csúcsmagassága pedig a 15 000 métert is eléri.

A fotók azért érdekesek, mert a Stratofortressek a jelek szerint minimum két feladatkört elég aktívan látnak el: míg a JASSM-széria kifejezetten azzal a céllal került gyártásra, hogy az ellenséges légvédelem hatótávolságán kívülről lehessen indítani, addig tegnap jóval szerényebb hatótávolsággal, de nagyobb pusztítóerővel bíró GBU-31-es okosbombákat is fotóztak a B-52-esek szárnyai alatt, melyek bevetéséhez viszont be kell repülni az iráni légvédelem elméleti hatókörébe.

Míg a JASSM-ek leginkább pont a légvédelem kiütésére alkalmasak, addig az okosbombák "keményebb" célpontok, többek között bunkerek ellen hatékonyak.

