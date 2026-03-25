Atomkatasztrófa réme fenyeget - A legrosszabb forgatókönyv jöhet, azonnal megindult az evakuáció
Találat érte az iráni Busehr atomerőművet, ezért a Roszatom megkezdte munkatársai evakuálását. Az orosz állami atomenergetikai vállalat szerint a helyzet a legrosszabb forgatókönyv szerint alakul, írja a Reuters.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője szerdán közölte, hogy az üzem területét kedd este, közép-európai idő szerint nyolc óra körül érte találat. A lövedék egy működő reaktorblokk közelében csapódott be, de a csapás személyi sérülést nem okozott. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) már kedden jelezte, hogy Irán tájékoztatta őket a Busehr atomerőmű területén becsapódott lövedékről.

Lihacsov elmondta, hogy a Roszatom megkezdte a személyzet evakuálásának harmadik fázisát. Szerda reggel egy csoport közúton indult el az iráni–örmény határ felé, akiket hamarosan két további csoport is követni fog. A helyzet stabilizálódásáig a vállalat minimálisra csökkenti az erőműben tartózkodó munkatársak számát.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség őigazgatója, Rafael Grossi korábban arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti katonai konfliktus miatt

nem zárható ki egy súlyos sugárzóanyag-kibocsátással összefüggő atomkatasztrófa.

A vezető a beszédében külön kiemelte a busehri atomerőművet.

Forrás: Reuters

