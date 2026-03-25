Az éj leple alatt lépett Ukrajna: lángol a gigaberuházás, teljesen megbénult az élet a határ mentén

Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán - közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

Előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, a tüzet oltják.

Az RBK hírportál szerint Uszty-Luga a legnagyobb, építés alatt álló orosz kikötő a Balti-tengeren, és az országban a második Novorosszijszk után.

A szentpétervári Pulkovo repülőtér forgalmát szerdára virradóra korlátozták. Viborgban károk keletkeztek egy lakóházban.

Drozgyenko kormányzó szerint a leningrádi régió légterében 56 ukrán drónt lőttek le. Az orosz védelmi tárca közölte, hogy az éjszaka folyamán 389 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek az orosz légtérben. Moszkva, Kaluga, Jaroszlavl, Pszkov és Cserepovec repülőtereinek forgalmát a támadások megzavarták.

A határmenti Belgorod megyében Vjacseszlav Gladkov kormányzónak a Max üzenetküldőn kiadott közleménye szerint ukrán rakétacsapások jelentős károkat okoztak az energetikai létesítményekben. Fennakadások tapasztalhatók az áram- és a vízellátásban.

A címlapkép illusztráció, két ukrán SkyFal P1-Sun elfogódrón látható rajta. Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images