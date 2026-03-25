Bejelentette a Pentagon: háborús készültségre áll át Amerika - Felpörögnek a gyárak, van, amiből négyszeres termelésre állnak
A Pentagon szerdán bejelentette, hogy keretmegállapodásokat kötött a BAE Systems, a Lockheed Martin és a Honeywell vállalatokkal. A szerződések célja a védelmi rendszerek és lőszerek gyártásának felfuttatása, egész pontosan azt nyilatkozták, hogy "háborús készültségre" állnak át.

A megállapodások értelmében a Honeywell Aerospace egy 500 millió dolláros, több évre szóló beruházás keretében növeli az amerikai lőszerkészletek szempontjából kritikus alkatrészek gyártását.

A BAE Systems és a Lockheed Martin emellett megnégyszerezi a THAAD (nagy magasságú rakétavédelmi rendszer) elfogórakétáihoz tartozó keresőfejek termelését. Ezenfelül a Lockheed Martin felgyorsítja a Precision Strike Missile precíziós csapásmérő rakéták előállítását is.

Ezek a rendszerek mind fontos szerepet játszanak az Irán elleni háborúban, az amerikai készletek így gyorsan fogynak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

