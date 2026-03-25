Béketárgyalások: állítólag brutális feltételekkel állt elő Irán – Ebből így nagyon nehezen lesz megállapodás

Irán nagyon kemény feltételekkel állt elő a háborús cselekmények beszüntetéséért cserébe, az amerikai tárgyalói delegáció szerint teljesen irreálisak Teherán követelései – írta meg bennfentes források alapján a Wall Street Journal.

A lap úgy tudja: a háborús helyzetben a radikális iszlamista forradalmi gárda vált domináns politikai erővé Iránon belül, azok alapján pedig, amit Amerikával eddig kommunikáltak,

„átfogó és maximalista” békefeltételekkel álltak elő.

A WSJ értesülései szerint Irán a következőket követeli:

Háborús jóvátétel Izraeltől és Amerikától. Felügyelet a Hormuzi-szoros fölött – Teherán meg akarja vámolni a területen áthaladó kereskedelmi hajókat. Amerikának az összes Perzsa-öbölben működő katonai bázisát be kellene zárnia, az amerikai katonáknak ki kell vonulniuk a térségből. Minden Iránnal szembeni gazdasági szankció feloldása. Izrael libanoni inváziójának leállítása, a harcok beszüntetése a Hezbollahhal. Biztonsági garanciák Iránnak arra, hogy soha többé nem támadják őket meg mégegyszer. Mindemellett Teherán semmilyen korlátozást nem hajlandó elfogadni rakétaprogramjára.

Irán feltételeit az amerikai oldal „irreálisnak” nevezte, Teherán gyakorlatilag több dolgot, szigorúbb feltételeket követel most, mint a háború előtti tárgyalások során.

A lap is megírja: Amerika és Irán nem tárgyalt és nem is tárgyal jelenleg közvetlenül, Irán üzeneteit közvetítőkön keresztül juttatták el a Fehér Házba. Közben más lapok arról írnak: Pakisztán, Törökország és Katar azon dolgoznak, hogy 48 órán belül üljön le tárgyalni Washington és Teherán a háború lezárásáról.

