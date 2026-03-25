Béketárgyalások: állítólag brutális feltételekkel állt elő Irán – Ebből így nagyon nehezen lesz megállapodás

A lap úgy tudja: a háborús helyzetben a radikális iszlamista forradalmi gárda vált domináns politikai erővé Iránon belül, azok alapján pedig, amit Amerikával eddig kommunikáltak,
„átfogó és maximalista” békefeltételekkel álltak elő.
A WSJ értesülései szerint Irán a következőket követeli:
- Háborús jóvátétel Izraeltől és Amerikától.
- Felügyelet a Hormuzi-szoros fölött – Teherán meg akarja vámolni a területen áthaladó kereskedelmi hajókat.
- Amerikának az összes Perzsa-öbölben működő katonai bázisát be kellene zárnia, az amerikai katonáknak ki kell vonulniuk a térségből.
- Minden Iránnal szembeni gazdasági szankció feloldása.
- Izrael libanoni inváziójának leállítása, a harcok beszüntetése a Hezbollahhal.
- Biztonsági garanciák Iránnak arra, hogy soha többé nem támadják őket meg mégegyszer.
- Mindemellett Teherán semmilyen korlátozást nem hajlandó elfogadni rakétaprogramjára.
Irán feltételeit az amerikai oldal „irreálisnak” nevezte, Teherán gyakorlatilag több dolgot, szigorúbb feltételeket követel most, mint a háború előtti tárgyalások során.
A lap is megírja: Amerika és Irán nem tárgyalt és nem is tárgyal jelenleg közvetlenül, Irán üzeneteit közvetítőkön keresztül juttatták el a Fehér Házba. Közben más lapok arról írnak: Pakisztán, Törökország és Katar azon dolgoznak, hogy 48 órán belül üljön le tárgyalni Washington és Teherán a háború lezárásáról.
