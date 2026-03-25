  • Megjelenítés
Bekövetkezhet, amitől a világ retteg az iráni háborúban: Teherán teljesen új frontot nyithat egy stratégiai ponton
Globál

Bekövetkezhet, amitől a világ retteg az iráni háborúban: Teherán teljesen új frontot nyithat egy stratégiai ponton

Portfolio
Irán új frontot nyithat a Báb el-Mandeb szorosnál, ha az ország területét vagy szigeteit támadás éri. Teherán egyúttal öt saját feltételt szabott a háború lezárásához, mindeközben Szaúd-Arábia zsarolásnak minősítette az iráni rakétatámadást – közölte a Middle-East Eye.

A félhivatalos Taszním hírügynökség egy meg nem nevezett iráni katonai forrásra hivatkozva szerdán közölte, hogy

Irán kész új frontot nyitni a stratégiai jelentőségű Báb el-Mandeb szorosnál, amely a Vörös-tenger kapuja Jemen és Dzsibuti között.

A forrás szerint erre abban az esetben kerülhet sor, ha az ország területét vagy szigeteit fegyveres támadás éri. A tengerszorosban az Iránnal szövetséges jemeni húszik korábban már többször is hajtottak végre katonai akciókat.

Eközben egy meg nem nevezett iráni tisztségviselő az állami televízióban kijelentette, hogy Teherán elutasítja az Egyesült Államok békejavaslatát, és öt saját feltételt támaszt a konfliktus lezárására.

Még több Globál

Irán akkor fejezi be a háborút, amikor maga úgy dönt, és amikor a saját feltételei teljesülnek

– mondta a tisztségviselő a Press TV-nek.

Az iráni feltételek között szerepel az ellenséges agresszió és merényletek beszüntetése, valamint konkrét garanciák vállalása arra, hogy a fegyveres konfliktust nem kényszerítik rá ismét az országra. Emellett követelik a háborús károk és a jóvátétel egyértelmű rendezését. A követelések kiterjednek a háború lezárására minden fronton, beleértve a térségi ellenálló csoportokat is.

Végül Teherán elvárja a Hormuzi-szoros feletti szuverenitásának nemzetközi elismerését és garantálását.

Szaúd-Arábia szerdán közölte, hogy légvédelme négy, Rijád felé kilőtt ballisztikus rakétát fogott el és semmisített meg. A lövedékeket a fővárosban tartott regionális és iszlám külügyminiszteri találkozó előtt indították útnak. Fajszal bin Farhán al-Szaúd szaúdi külügyminiszter az iráni támadást "nyílt zsarolási kísérletnek" nevezte. A tárcavezető szerint egyértelmű, hogy a csapást szándékosan a diplomáciai találkozó idejére időzítették. A céljuk ezzel az volt, hogy megfélemlítsék a jelenlévőket, és jelezzék: Irán nem hagy fel az akcióival.

Címlapkép forrása: Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility