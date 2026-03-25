Bekövetkezhet, amitől a világ retteg az iráni háborúban: Teherán teljesen új frontot nyithat egy stratégiai ponton

A félhivatalos Taszním hírügynökség egy meg nem nevezett iráni katonai forrásra hivatkozva szerdán közölte, hogy

Irán kész új frontot nyitni a stratégiai jelentőségű Báb el-Mandeb szorosnál, amely a Vörös-tenger kapuja Jemen és Dzsibuti között.

A forrás szerint erre abban az esetben kerülhet sor, ha az ország területét vagy szigeteit fegyveres támadás éri. A tengerszorosban az Iránnal szövetséges jemeni húszik korábban már többször is hajtottak végre katonai akciókat.

Eközben egy meg nem nevezett iráni tisztségviselő az állami televízióban kijelentette, hogy Teherán elutasítja az Egyesült Államok békejavaslatát, és öt saját feltételt támaszt a konfliktus lezárására.

Irán akkor fejezi be a háborút, amikor maga úgy dönt, és amikor a saját feltételei teljesülnek

– mondta a tisztségviselő a Press TV-nek.

Az iráni feltételek között szerepel az ellenséges agresszió és merényletek beszüntetése, valamint konkrét garanciák vállalása arra, hogy a fegyveres konfliktust nem kényszerítik rá ismét az országra. Emellett követelik a háborús károk és a jóvátétel egyértelmű rendezését. A követelések kiterjednek a háború lezárására minden fronton, beleértve a térségi ellenálló csoportokat is.

Végül Teherán elvárja a Hormuzi-szoros feletti szuverenitásának nemzetközi elismerését és garantálását.

Szaúd-Arábia szerdán közölte, hogy légvédelme négy, Rijád felé kilőtt ballisztikus rakétát fogott el és semmisített meg. A lövedékeket a fővárosban tartott regionális és iszlám külügyminiszteri találkozó előtt indították útnak. Fajszal bin Farhán al-Szaúd szaúdi külügyminiszter az iráni támadást "nyílt zsarolási kísérletnek" nevezte. A tárcavezető szerint egyértelmű, hogy a csapást szándékosan a diplomáciai találkozó idejére időzítették. A céljuk ezzel az volt, hogy megfélemlítsék a jelenlévőket, és jelezzék: Irán nem hagy fel az akcióival.

Címlapkép forrása: Anadolu via Getty Images