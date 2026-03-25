Donald Trump nem sokára találkozik Hszi Csin-pinggel, amivel kijelölhette, mikor ér véget az iráni háború

Donald Trump amerikai elnök május 14. és 15. között Pekingben találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel – jelentette be a Fehér Ház szerdán. A régóta várt csúcstalálkozóra eredetileg március végén vagy április elején került volna sor, ám az iráni háború miatt Washington kérte az egyeztetés elhalasztását, írta meg a CNBC.
A találkozó új időpontját Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte egy sajtótájékoztatón. Elmondta azt is, hogy Donald Trump és felesége, Melania Trump az év egy későbbi, egyelőre még nem meghatározott időpontjában viszontlátogatásra várja a kínai elnököt Washingtonba.
Az amerikai elnök még márciusban jelezte, hogy az Egyesült Államok az iráni konfliktus miatt "nagyjából egy hónappal" szeretné elhalasztani a pekingi csúcstalálkozót.
Az Irán elleni háborút február 28-án indította meg az Egyesült Államok és Izrael közös katonai csapásokkal. Az amerikai kormányzat becslése szerint a hadműveletek nagyjából négy-hat hétig tartanak majd.
Arra a kérdésre, hogy a májusi időpont az iráni háború esetleges befejezésére utal-e, a szóvivő csupán ennyit válaszolt:
Mindig is négy-hat hetes időtartammal számoltunk, ebből pedig könnyen le lehet vonni a következtetéseket.
Címlapkép forrása: Thomas Peter-Pool/Getty Images
Összeállt a puzzle: ezért vágta földhöz a forintot a háborús vihar
A legnagyobb kérdés: vége van a gyengülésnek?
Megtörténhet az, amit Trump minden áron el akart kerülni, és ami politikai harakirit jelent a számára
Közel húsz éve nem látott drágulás hozhatja el a rettegett recessziót Amerikába.
Trump besétált a csapdába, pokoli időszakra figyelmeztetnek a helyiek
Váratlan fordulat a háborúban az iráni hírek szerint.
Bekövetkezhet, amitől a világ retteg az iráni háborúban: Teherán teljesen új frontot nyithat egy stratégiai ponton
A világgazdaság egy újabb ütőerére csaphatnak le a ballisztikus rakéták.
Lopakodva vonták össze a brutális haderőt egy újabb támadáshoz, de jött a pusztító ukrán csapás az orosz határnál
Orosz területen hajtottak végre brutális akciót a védelmi erők.
Kivette a részét a nemzetközi hangulatjavulásból a magyar tőzsde
Jelentősen emelkedett az OTP és a Richter.
Havazásra figyelmeztet a katasztrófavédelem, 10-15 centi is eshet holnap
Óvatosságra intenek.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.