Donald Trump nem sokára találkozik Hszi Csin-pinggel, amivel kijelölhette, mikor ér véget az iráni háború
Az iráni háború miatt a tervezettnél későbben, de május közepén megtörténhet Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnökök találkozója. Az egyeztetés időpontja pedig az iráni háború befejezésére is utalhat.

Donald Trump amerikai elnök május 14. és 15. között Pekingben találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel – jelentette be a Fehér Ház szerdán. A régóta várt csúcstalálkozóra eredetileg március végén vagy április elején került volna sor, ám az iráni háború miatt Washington kérte az egyeztetés elhalasztását, írta meg a CNBC.

A találkozó új időpontját Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte egy sajtótájékoztatón. Elmondta azt is, hogy Donald Trump és felesége, Melania Trump az év egy későbbi, egyelőre még nem meghatározott időpontjában viszontlátogatásra várja a kínai elnököt Washingtonba.

Az amerikai elnök még márciusban jelezte, hogy az Egyesült Államok az iráni konfliktus miatt "nagyjából egy hónappal" szeretné elhalasztani a pekingi csúcstalálkozót.

Az Irán elleni háborút február 28-án indította meg az Egyesült Államok és Izrael közös katonai csapásokkal. Az amerikai kormányzat becslése szerint a hadműveletek nagyjából négy-hat hétig tartanak majd.

Arra a kérdésre, hogy a májusi időpont az iráni háború esetleges befejezésére utal-e, a szóvivő csupán ennyit válaszolt:

Mindig is négy-hat hetes időtartammal számoltunk, ebből pedig könnyen le lehet vonni a következtetéseket.

Címlapkép forrása: Thomas Peter-Pool/Getty Images

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

