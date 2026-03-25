Drasztikus autós szigorítást vezettek be a fenyegető üzemanyagválság miatt Dél-Koreában

A dél-koreai Samsung Electronics és az SK Group energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, miután a kormány rendkívüli lépéseket tett a közel-keleti energiaellátás bizonytalansága miatt - írja a Reuters.

A két technológiai óriásvállalat belső közleményben kérte alkalmazottait a személyautó-használat visszafogására.

Az intézkedések részeként bevezettek egy rotációs rendszert: ennek lényege, hogy a gépjárművek a forgalmi rendszámuk alapján csak meghatározott napokon használhatók. Emellett csökkentették a vállalati parkolóhelyek számát, és egyéb irodai energiatakarékossági lépéseket is elrendeltek.

A Samsungnál csütörtöktől, az SK Groupnál pedig március 30-tól léptek életbe az új szabályok.

A vállalati lépések a dél-koreai kormány iránymutatásait követik, amelyek elsődleges célja az üzemanyag-fogyasztás mérséklése. A szigorítások hátterében az az aggodalom áll, hogy az Iránhoz köthető geopolitikai feszültség tartós ellátási zavarokat okozhat az energiapiacon.

Forrás: Reuters

