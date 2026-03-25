Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?

Irán hivatalosan továbbra is tagadja, hogy tárgyalnak, tárgyalni készülnek az Egyesült Államokkal: Eszmail Baghei külügyi szóvivő az India Todaynek nyilatkozva azt mondta: Washingtonban egyszerűen lehetetlen megbízni azok után, amit tettek.

Ki hiszi el, hogy igazak a diplomáciáról és közvetítésről szóló állításaik, amikor közben ők kezdték el a háborút és folyamatosan támadnak minket? Senki nem bízhat az amerikai diplomáciában

– mondta az iráni külügyi képviselő.

Katasztrofális tapasztalatunk van az amerikai diplomáciával. Kétszer is megtámadtak minket 9 hónap alatt, miközben épp tárgyaltunk velük a nukleáris probléma megoldásáról. Ez a diplomácia elárulása. Ráadásul nem egyszer, kétszer is megtörtént”

– mondta a szóvivő az indiai médiaportálnak.

Kommentálta azokat a pletykákat is, melyek szerint az Egyesült Államok Baher Galibáffal, az iráni parlament házelnökével tárgyalna.

Galibáf úr, a parlament házelnöke egy magas rangú politikus, aki alkotmányos feladatait hajtja végre. A munkamegosztás a hatósági szerveink közt világos és átlátható”

– mondta a külügyi szóvivő. Hozzátette:

a diplomáciáért Abbász Aragcsi külügyminiszter felelős, ő képviseli Iránt a nemzetközi fórumon.

Vagyis effektíve cáfolta, hogy Galibáf tárgyalna az Egyesült Államokkal.

