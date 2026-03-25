Egy biztos: Európa nincs felkészülve a rá váró pokoli hőségre és következményeire

Az Európai Unió Tanácsa pénteken elfogadta a módosított európai klímarendeletet.
A jogszabály kötelező köztes éghajlat-politikai célértéket vezet be a 2030-as és 2050-es célok közé, amelynek értelmében 2040-ig 90%-kal kell csökkenteni a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást (ÜHG-kibocsátás) az 1990-es szintekhez képest - az Európai Bizottság javaslatának megfelelően.
A rendelet elfogadása volt a jogalkotási folyamat utolsó lépése. A célérték meghatározását a 2021-es európai klímarendelet írta elő, a Párizsi Klímaegyezménnyel összhangban megteremtve az EU hosszú távú éghajlat-politikáinak jogi alapjait is. A rendelet előírta, hogy 2050-re a gazdaság egészében kötelezően meg kell valósítani a klímasemlegességet, 2030-ra pedig legalább 55%-kal kell csökkenteni a nettó kibocsátásokat, emellett egy 2040-re elérendő köztes éghajlat-politikai célérték meghatározását is előirányozta.
Annak érdekében, hogy megvalósuljon a 2040-re kitűzött kötelező uniós éghajlat-politikai célérték teljesítése, az Európai Bizottság javaslatokat fog kidolgozni. A módosított rendelet azt is előírja, hogy az európai klímarendeletet kétévente felül kell vizsgálni. Amennyiben a versenyképesség és a hosszú távú jólét támogatása érdekében szükségessé válik, a Bizottság további intézkedések meghozatalára fog javaslatokat tenni.
A módosított klímarendelet emellett 2027-ről 2028-ra halasztotta a közúti közlekedésre, az épületekre és további ágazatokra vonatkozó új uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) teljes körű működésének kezdetét. A kibocsátáscsökkentés gyorsítása - mert a 2040-es 90%-os cél kitűzése lényegében ezt is jelenti - Európának különösen érdekében áll.
A kontinens ugyanis a világátlagnál is sokkal gyorsabban melegszik,
felszínközeli átlaghőmérséklete a globális átlag közel kétszeresével emelkedett az elmúlt évtizedekben.
Így, míg a világ már 1,4 Celsius-fokkal melegebb az iparosodás előtti átlagnál, Európában ez az érték már körülbelül 2,5 °C, amint ez az alábbi, az ötéves átlaghőmérséklet alakulását mutató grafikonon is jól látszik.
A grafikon az uniós döntéshozók tájékoztatását szolgáló, Éghajlatváltozással Foglalkozó Európai Tudományos Tanácsadó Testület (European Scientific Advisory Board on Climate Change, ESABCC) legutóbbi jelentéséből származik.
A februári jelentés szerint még egy optimistább, a zöldpolitikával szembeni ellenreakciókat figyelmen kívül hagyó a jelenlegi klímapolitikákon alapuló forgatókönyv megvalósulása is azt eredményezné, hogy
Európa átlaghőmérséklete a 2100-as évig 3,9 fokkal emelkedik az iparosodás előtti szinthez képest.
Ugyanakkor a jelentést készítő kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy Európa jelenleg nincs felkészülve egy négyfokos felmelegedésre és annak várható következményeire, az adaptációs erőfeszítések továbbra sem elegendőek.
A problémát nagyrészt ez esetben is az egységes működés hiánya okozza, így a szétaprózódott tervezés, illetve a blokkszintű klímaalkalmazkodási tervek hiánya egyre több, a kontinens gyorsan emelkedő hőmérsékletéből fakadó természeti katasztrófának, tűzesetnek és árvíznek teszi ki az uniós országokat.
A klímapolitikai intézkedések két nagy halmazba sorolhatóak, a megelőzést szolgáló kibocsátáscsökkentéshez, valamint a kármentést célzó klímaalkalmazkodáshoz. Míg előbbi területen az EU minden tagállamára kiterjedő egységes, ambiciózus célokat határozott meg - lásd a 2040-es 90%-os cél minapi elfogadását -, addig a klímaalkalmazkodás tekintetében ez hiányzik, az alkalmazkodási politika széttöredezett és a segítség gyakran túl későn érkezik.
Pedig az időjárással és éghajlattal összefüggő szélsőséges események már most is súlyos veszteségeket okoznak Európa-szerte,
ami a jelentés szerint rávilágít arra, hogy az alkalmazkodás megerősítése nem opcionális, hanem elengedhetetlen az életek, a megélhetés és Európa gazdasági alapjainak védelme érdekében.
A klímakutatók szerint a közelmúltbeli természeti katasztrófák jól példázzák, hogy a korai figyelmeztető rendszerek gyengesége és a felelősségi körök nem kellő egyértelműsége hogyan súlyosbítja a károkat. A jelentés az azonosított akadályok között említi az információ, a kapacitás és az intézményi koordináció hiányát, ami az éghajlati kockázatok fokozódásával egyre inkább alááshatja Európa azon képességét, hogy hatékonyan kezelje a hatásokat.
A tanácsadó testület öt ajánlást tett az uniós döntéshozók elé az alkalmazkodáshoz való hatékonyabb, méltányosabb és rendszerszintűbb megközelítés támogatása érdekében:
- Közös klímaforgatókönyvek és módszertani standardok alkalmazásával harmonizálják az uniós politikák és a tagállamok klímakockázat-értékeléseit.
- Fogadjanak el közös referenciát az éghajlati kockázatokra való felkészülést célzó alkalmazkodás tervezéséhez, összhangban a 2100-ra 2,8-3,3°C-os globális felmelegedést prognosztizáló előrejelzésekkel, de a kedvezőtlenebb forgatókönyvekre is tekintettel.
- Határozzák meg a klímaváltozás-álló EU egyértelmű jövőképét 2050-re és azon túl, ágazati stratégiákkal és mérhető alkalmazkodási célokkal.
- A klímaváltozáshoz való méltányos és igazságos alkalmazkodást be kell építeni az uniós politikákba, programokba és beruházásokba, a monitoring, az értékelés és a tanulás támogatásával.
- Mobilizálni szükséges a köz- és magánszektor adaptációs beruházásait, és koherensebb megközelítést kell kialakítani a klímaváltozás növekvő költségeinek kezelésére az uniós költségvetés, a gazdasági kormányzás és a kockázatmegosztási mechanizmusok révén.
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz a következő, 2028-tól kezdődő hosszú távú költségvetésében rendelkezésre álló uniós keret vizsgálata jelenleg is folyamatban van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Drasztikus bejelentést tett Orbán Viktor: leállítják a gázszállításokat Ukrajna irányába
Válaszcsapás a magyar kormánytól.
Itt az újabb jel: szárazföldi inváziót fontolgathat Trump, nem akárkiket vezényelt a Közel-Keletre
Legendás alakulat előőrse érkezik a régióba.
Erre vártak a piacok: kimondta az EKB elnöke, hogy reagál a jegybank az energiaválságra
Három forgatókönyvet vázolt fel.
Idegen hatalmak Európában: így lett a mindennapjaink része a kínai propaganda
Váratlan csatornákon érkeznek a pártállam üzenetei.
Brutális drágulás Magyarországon: leesik az állad, ha meglátod, mennyiért kelnek el az egyetemvárosok panellakásai
Panelpiac 2026: óriási szórás a lakótelepek áraiban
Fontos szerződést hosszabbítottak meg a mobilszolgáltatók - Ez minden előfizetőt érint
Marad a frekvenciasáv.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?