Egy biztos: Európa nincs felkészülve a rá váró pokoli hőségre és következményeire

Miközben az Európai Unió újabb klímacélt tűzött ki maga elé, melynek értelmében 2040-ig 90%-kal kell csökkentenie a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást (ÜHG-kibocsátás) az 1990-es szintekhez képest, addig a klímaalkalmazkodás érdekében tett erőfeszítések továbbra sem elegendőek. A problémát nagyrészt ez esetben is az egységes működés hiánya okozza, így az alkalmazkodási politika széttöredezett és a segítség gyakran túl későn érkezik. Ezért Európa jelenleg nincs felkészülve egy, a világátlagot várhatóan meghaladó négyfokos felmelegedésre és annak várható következményeire, miközben az időjárással és éghajlattal összefüggő szélsőséges események már most is súlyos veszteségeket okoznak Európa-szerte - áll egy új jelentésben.

Az Európai Unió Tanácsa pénteken elfogadta a módosított európai klímarendeletet.

A jogszabály kötelező köztes éghajlat-politikai célértéket vezet be a 2030-as és 2050-es célok közé, amelynek értelmében 2040-ig 90%-kal kell csökkenteni a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást (ÜHG-kibocsátás) az 1990-es szintekhez képest - az Európai Bizottság javaslatának megfelelően.

A rendelet elfogadása volt a jogalkotási folyamat utolsó lépése. A célérték meghatározását a 2021-es európai klímarendelet írta elő, a Párizsi Klímaegyezménnyel összhangban megteremtve az EU hosszú távú éghajlat-politikáinak jogi alapjait is. A rendelet előírta, hogy 2050-re a gazdaság egészében kötelezően meg kell valósítani a klímasemlegességet, 2030-ra pedig legalább 55%-kal kell csökkenteni a nettó kibocsátásokat, emellett egy 2040-re elérendő köztes éghajlat-politikai célérték meghatározását is előirányozta.

Annak érdekében, hogy megvalósuljon a 2040-re kitűzött kötelező uniós éghajlat-politikai célérték teljesítése, az Európai Bizottság javaslatokat fog kidolgozni. A módosított rendelet azt is előírja, hogy az európai klímarendeletet kétévente felül kell vizsgálni. Amennyiben a versenyképesség és a hosszú távú jólét támogatása érdekében szükségessé válik, a Bizottság további intézkedések meghozatalára fog javaslatokat tenni.

A módosított klímarendelet emellett 2027-ről 2028-ra halasztotta a közúti közlekedésre, az épületekre és további ágazatokra vonatkozó új uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) teljes körű működésének kezdetét. A kibocsátáscsökkentés gyorsítása - mert a 2040-es 90%-os cél kitűzése lényegében ezt is jelenti - Európának különösen érdekében áll.

A kontinens ugyanis a világátlagnál is sokkal gyorsabban melegszik,

felszínközeli átlaghőmérséklete a globális átlag közel kétszeresével emelkedett az elmúlt évtizedekben.

Így, míg a világ már 1,4 Celsius-fokkal melegebb az iparosodás előtti átlagnál, Európában ez az érték már körülbelül 2,5 °C, amint ez az alábbi, az ötéves átlaghőmérséklet alakulását mutató grafikonon is jól látszik.

A grafikon az uniós döntéshozók tájékoztatását szolgáló, Éghajlatváltozással Foglalkozó Európai Tudományos Tanácsadó Testület (European Scientific Advisory Board on Climate Change, ESABCC) legutóbbi jelentéséből származik.

A februári jelentés szerint még egy optimistább, a zöldpolitikával szembeni ellenreakciókat figyelmen kívül hagyó a jelenlegi klímapolitikákon alapuló forgatókönyv megvalósulása is azt eredményezné, hogy

Európa átlaghőmérséklete a 2100-as évig 3,9 fokkal emelkedik az iparosodás előtti szinthez képest.

Ugyanakkor a jelentést készítő kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy Európa jelenleg nincs felkészülve egy négyfokos felmelegedésre és annak várható következményeire, az adaptációs erőfeszítések továbbra sem elegendőek.

A problémát nagyrészt ez esetben is az egységes működés hiánya okozza, így a szétaprózódott tervezés, illetve a blokkszintű klímaalkalmazkodási tervek hiánya egyre több, a kontinens gyorsan emelkedő hőmérsékletéből fakadó természeti katasztrófának, tűzesetnek és árvíznek teszi ki az uniós országokat.

A klímapolitikai intézkedések két nagy halmazba sorolhatóak, a megelőzést szolgáló kibocsátáscsökkentéshez, valamint a kármentést célzó klímaalkalmazkodáshoz. Míg előbbi területen az EU minden tagállamára kiterjedő egységes, ambiciózus célokat határozott meg - lásd a 2040-es 90%-os cél minapi elfogadását -, addig a klímaalkalmazkodás tekintetében ez hiányzik, az alkalmazkodási politika széttöredezett és a segítség gyakran túl későn érkezik.

Pedig az időjárással és éghajlattal összefüggő szélsőséges események már most is súlyos veszteségeket okoznak Európa-szerte,

ami a jelentés szerint rávilágít arra, hogy az alkalmazkodás megerősítése nem opcionális, hanem elengedhetetlen az életek, a megélhetés és Európa gazdasági alapjainak védelme érdekében.

A klímakutatók szerint a közelmúltbeli természeti katasztrófák jól példázzák, hogy a korai figyelmeztető rendszerek gyengesége és a felelősségi körök nem kellő egyértelműsége hogyan súlyosbítja a károkat. A jelentés az azonosított akadályok között említi az információ, a kapacitás és az intézményi koordináció hiányát, ami az éghajlati kockázatok fokozódásával egyre inkább alááshatja Európa azon képességét, hogy hatékonyan kezelje a hatásokat.

A tanácsadó testület öt ajánlást tett az uniós döntéshozók elé az alkalmazkodáshoz való hatékonyabb, méltányosabb és rendszerszintűbb megközelítés támogatása érdekében:

Közös klímaforgatókönyvek és módszertani standardok alkalmazásával harmonizálják az uniós politikák és a tagállamok klímakockázat-értékeléseit.

Fogadjanak el közös referenciát az éghajlati kockázatokra való felkészülést célzó alkalmazkodás tervezéséhez, összhangban a 2100-ra 2,8-3,3°C-os globális felmelegedést prognosztizáló előrejelzésekkel, de a kedvezőtlenebb forgatókönyvekre is tekintettel.

Határozzák meg a klímaváltozás-álló EU egyértelmű jövőképét 2050-re és azon túl, ágazati stratégiákkal és mérhető alkalmazkodási célokkal.

A klímaváltozáshoz való méltányos és igazságos alkalmazkodást be kell építeni az uniós politikákba, programokba és beruházásokba, a monitoring, az értékelés és a tanulás támogatásával.

Mobilizálni szükséges a köz- és magánszektor adaptációs beruházásait, és koherensebb megközelítést kell kialakítani a klímaváltozás növekvő költségeinek kezelésére az uniós költségvetés, a gazdasági kormányzás és a kockázatmegosztási mechanizmusok révén.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz a következő, 2028-tól kezdődő hosszú távú költségvetésében rendelkezésre álló uniós keret vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

