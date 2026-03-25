Ennek nem fog örülni Donald Trump: még Joe Bidennél is mélyebbre süllyedt az elnök kulcsfontosságú mutatója

Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a második hivatali ciklusa alatt mért legalacsonyabb szintre esett a Reuters és az Ipsos legfrissebb közvélemény-kutatása szerint. Az amerikaiak mindössze 36 százaléka elégedett Trump teljesítményével, ami erős visszaesés az egy héttel korábbi 40 százalékhoz képest. A zuhanás hátterében az Irán ellen indított háború elutasítottsága, valamint az üzemanyagárak megugrása állhat a hírügynökség szerint.

Az Irán elleni amerikai-izraeli katonai csapások február 28-i kezdete óta a benzinárak literenként nagyjából negyed dollárral emelkedtek az Egyesült Államokban, ami befolyásolta a megélhetési költségekről alkotott képet az amerikai választók fejében.

A megkérdezettek csupán negyede elégedett azzal, ahogyan Trump a megélhetési kérdéseket kezeli,

jóllehet éppen ez a téma állt a 2024-es elnökválasztás középpontjában.

A republikánus elnök gazdaságpolitikájának sem fényesebb a megítélése. Az amerikaiak csupán 29 százaléka helyesli Trump gazdaságpolitikáját, ami mindkét elnöki ciklusát figyelembe véve a legrosszabb eredmény.

Trump szemszögéből a leglesújtóbb fejlemény azonban az, hogy ez "túlszárnyalja" még Joe Biden mélypontját is,

már ami a demokrata exelnök legrosszabb gazdaságpolitikai megítélését illeti négyéves ciklusa alatt.

Az amerikaiak 63 százaléka tartja jelenleg gyengének a gazdaság állapotát, a republikánus szavazók 40, a függetlenek 66, a demokraták pedig 84 százaléka vélekedik így.

A Reuters/Ipsos felmérése alapján az iráni háborút tíz amerikaiból hat ellenzi,

és 46 százalékuk úgy véli, hogy a konfliktus hosszú távon kevésbé biztonságossá teszi az Egyesült Államokat.

Trump általános népszerűsége elnöksége kezdetén 47 százalék volt, és tavaly nyár óta nagyjából 40 százalék körül mozgott, ez csökkent most 36 százalékra. Ám ez az érték még mindig meghaladja első elnöki ciklusának negatív rekordját (33%), és egy hajszállal magasabb, mint Biden mélypontja (35%).

Trump pozíciója a republikánus táboron belül nagyrészt stabil, csupán minden ötödik republikánus szavazó elégedetlen az elnök összteljesítményével. Ugyanakkor a megélhetési költségek kezelésével elégedetlen republikánusok aránya egy hét alatt 27-ről 34 százalékra ugrott, ami már belső repedésekre utalhat.

A republikánus elnök népszerűségvesztése ugyanakkor nem párosul a demokraták megerősödésével a novemberben esedékes félidős kongresszusi választások előtt.

A regisztrált szavazók 38 százaléka továbbra is a republikánusokra bízná szívesebben a gazdaságpolitikát, szemben a demokratákat preferáló 34 százalékkal. A bevándorlás és a közbiztonság terén szintén a republikánusok vezetnek, míg a demokraták az egészségügy és a nők jogainak kérdésében élveznek előnyt.

