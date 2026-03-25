Ennek nem fog örülni Donald Trump: még Joe Bidennél is mélyebbre süllyedt az elnök kulcsfontosságú mutatója

Az Irán elleni amerikai-izraeli katonai csapások február 28-i kezdete óta a benzinárak literenként nagyjából negyed dollárral emelkedtek az Egyesült Államokban, ami befolyásolta a megélhetési költségekről alkotott képet az amerikai választók fejében.
A megkérdezettek csupán negyede elégedett azzal, ahogyan Trump a megélhetési kérdéseket kezeli,
jóllehet éppen ez a téma állt a 2024-es elnökválasztás középpontjában.
A republikánus elnök gazdaságpolitikájának sem fényesebb a megítélése. Az amerikaiak csupán 29 százaléka helyesli Trump gazdaságpolitikáját, ami mindkét elnöki ciklusát figyelembe véve a legrosszabb eredmény.
Trump szemszögéből a leglesújtóbb fejlemény azonban az, hogy ez "túlszárnyalja" még Joe Biden mélypontját is,
már ami a demokrata exelnök legrosszabb gazdaságpolitikai megítélését illeti négyéves ciklusa alatt.
Az amerikaiak 63 százaléka tartja jelenleg gyengének a gazdaság állapotát, a republikánus szavazók 40, a függetlenek 66, a demokraták pedig 84 százaléka vélekedik így.
A Reuters/Ipsos felmérése alapján az iráni háborút tíz amerikaiból hat ellenzi,
és 46 százalékuk úgy véli, hogy a konfliktus hosszú távon kevésbé biztonságossá teszi az Egyesült Államokat.
Trump általános népszerűsége elnöksége kezdetén 47 százalék volt, és tavaly nyár óta nagyjából 40 százalék körül mozgott, ez csökkent most 36 százalékra. Ám ez az érték még mindig meghaladja első elnöki ciklusának negatív rekordját (33%), és egy hajszállal magasabb, mint Biden mélypontja (35%).
Trump pozíciója a republikánus táboron belül nagyrészt stabil, csupán minden ötödik republikánus szavazó elégedetlen az elnök összteljesítményével. Ugyanakkor a megélhetési költségek kezelésével elégedetlen republikánusok aránya egy hét alatt 27-ről 34 százalékra ugrott, ami már belső repedésekre utalhat.
A republikánus elnök népszerűségvesztése ugyanakkor nem párosul a demokraták megerősödésével a novemberben esedékes félidős kongresszusi választások előtt.
A regisztrált szavazók 38 százaléka továbbra is a republikánusokra bízná szívesebben a gazdaságpolitikát, szemben a demokratákat preferáló 34 százalékkal. A bevándorlás és a közbiztonság terén szintén a republikánusok vezetnek, míg a demokraták az egészségügy és a nők jogainak kérdésében élveznek előnyt.
Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be
Tavaly borzalmasak voltak az erdőtüzek.
Útfelújítások: jól kell szerveznie, aki Budapest felé autózik az M7-en
Sok munka lesz, de azt ígérik, hogy még a főszezon előtt.
Kiderült, mennyire súlyos az üzemanyagellátás helyzete Magyarország szomszédjában
Megszólalt a miniszterelnök.
Óriási EU-s pénzmozgás érinti Magyarországot: milliárdok sorsa dőlt el, de a végén jöhet a hidegzuhany
Hatalmas átcsoportosításról döntöttek Brüsszelben.
Meddig emelkedhet most az arany?
Itt a fordulat.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.