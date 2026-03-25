Erre senki sem számított: egyszerű dobozból csaphat le a láthatatlan precíziós eszköz
A Lockheed Martin bejelentette, hogy új, konténeres indítórendszere, a GRIZZLY sikeresen teljesítette az éles lőpróbákat. Ezek között szerepelt egy HELLFIRE rakéta integrált indítása és egy függőleges indítási teszt is - tudósított az Army Recognition.

A 2026. március 24-én nyilvánosságra hozott tesztek hátterében az áll, hogy a fegyveres erők világszerte egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyorsan telepíthető és könnyen álcázható eszközökre. A drónok, a folyamatos felderítés és a precíziós csapások korszakában a hagyományos tüzelőállások sebezhetősége megnőtt. Ennek következtében jelentősen felértékelődtek azok a kompakt megoldások, amelyeket nehezebb felderíteni és célba venni.

A teszt jelentősége nem magában a rakétában, hanem az indítórendszer architektúrájában rejlik. A HELLFIRE egy régóta bevált precíziós fegyver, és az M299-es indítóplatform is egy széles körben rendszeresített technológia. A GRIZZLY újdonsága abban áll, hogy mindezt egy 3 méteres, úgynevezett Tricon méretű konténerbe csomagolja.

Ennek köszönhetően a rakétaindító szállítása és telepítése lényegesen kisebb vizuális jellel jár, mint a hagyományos rakétaplatformok esetében.

A Lockheed Martin tájékoztatása szerint a rendszer belső finanszírozásból, mindössze hat hónap alatt jutott el a koncepciótól az éles lőpróbáig.

Lelövi az egyik népszerű szolgáltatását az OpenAI: már most látványosak a lépés hatásai

Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egy biztos: Európa nincs felkészülve a rá váró pokoli hőségre és következményeire

Váratlan húzás az Egyesült Államoktól: a frontvonalon is kinyomtatható az új drón

Kiderült: élesben tesztelte legújabb fegyverét az Egyesült Államok, elképesztő, mire képes a mindössze 9 kilós rakéta

Történelmi előkészületek a Volkswagennél: a hadiiparra állíthatják át a legendás német gyárat

Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára
Befutott a várva várt jelentés az Egyesült Államokból: ez lehet a kulcs az ukrajnai háború lezárásához?
