A 2026. március 24-én nyilvánosságra hozott tesztek hátterében az áll, hogy a fegyveres erők világszerte egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyorsan telepíthető és könnyen álcázható eszközökre. A drónok, a folyamatos felderítés és a precíziós csapások korszakában a hagyományos tüzelőállások sebezhetősége megnőtt. Ennek következtében jelentősen felértékelődtek azok a kompakt megoldások, amelyeket nehezebb felderíteni és célba venni.
A teszt jelentősége nem magában a rakétában, hanem az indítórendszer architektúrájában rejlik. A HELLFIRE egy régóta bevált precíziós fegyver, és az M299-es indítóplatform is egy széles körben rendszeresített technológia. A GRIZZLY újdonsága abban áll, hogy mindezt egy 3 méteres, úgynevezett Tricon méretű konténerbe csomagolja.
Ennek köszönhetően a rakétaindító szállítása és telepítése lényegesen kisebb vizuális jellel jár, mint a hagyományos rakétaplatformok esetében.
A Lockheed Martin tájékoztatása szerint a rendszer belső finanszírozásból, mindössze hat hónap alatt jutott el a koncepciótól az éles lőpróbáig.
Erre senki sem számított: egyszerű dobozból csaphat le a láthatatlan precíziós eszköz
Jól bevált fegyver kapott új köntöst.
