Fedorov kimondta, amit senki sem akart hallani: ez okozza Ukrajna legnagyobb válságát

Fedorov tizenhárom különböző, a frontvonalon harcoló egység gyalogos és rohamlövész katonáival találkozott, és a megbeszélésen számos kritikus téma szóba került. Ilyen volt az állásokban eltöltött idő, a drónok uralta harctér logisztikai nehézségei és a létszámhiány. Emellett megvitatták a kiképzés minőségét, a felszereltséget és a harci morál problémáit is.

A háború ötödik évében az élőerőhiány továbbra is Kijev legsúlyosabb problémája – állapította meg Fedorov. Míg Oroszország jelentős toborzási bónuszokkal tízezrével képes önkénteseket vonzani, az ukrán kényszersorozás egyre nagyobb belső feszültséget okoz.

A Legfőbb Ügyészség adatai szerint 2025-ben megugrott az engedély nélküli távolmaradások és a dezertálások száma. Ennek hátterében a behívottak csökkenő motivációja, valamint a mozgósítás és a kiképzés rendszerszintű hiányosságai állnak.

A drónok által uralt modern harctéren a gyalogosok gyakran hónapokat töltenek a harcálláspontokon. A háború jelenlegi szakaszában ők már szinte kizárólag kényszersorozott katonák. Leváltásuk sokszor szinte lehetetlen feladat.

Ennek egyik oka, hogy az orosz drónok miatt az utánpótlási útvonalak rendkívül veszélyessé váltak, a másik fő ok pedig az, hogy egyszerűen nincs elég ember a feladat átvételére.

Fedorov szerint kifejezetten a gyalogosok számára is új megoldásokat vezetnek be. Ezek közé tartoznak a pontosan meghatározott szolgálati időszakok és a speciális anyagi ösztönzők. A helyzetet ráadásul súlyosbítja az ukrán hadsereg gyakran "szovjet típusúnak" nevezett parancsnoki kultúrája. A tisztek sokszor bármi áron igyekeznek megtartani vagy visszafoglalni a pozíciókat. Ehhez pedig gyakran saját egységeik tüzérségi és logisztikai állományát csoportosítják át, hogy feltöltsék a megfogyatkozott gyalogsági sorokat.

A mostani bejelentés egy szélesebb körű szemléletváltásba illeszkedik, állítja Fedorov, aki a januári kinevezése óta határozottan szorgalmazza a stratégiai tervezést és az adatalapú döntéshozatalt.

