Figyelmeztetnek a szakértők: még a 2022-es válságnál is súlyosabb a helyzet – Jöhetnek az ellátási zavarok

A világ tengeri műtrágya-kereskedelmének nagyjából egyharmada halad át az Irán déli határánál húzódó Hormuzi-szoroson.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-i, Irán elleni csapásai óta a hajóforgalom gyakorlatilag leállt a tengerszorosban, miután több hajót is találat ért a térségben. Mindez éppen akkor okoz ellátási válságot, amikor az északi féltekén a gazdák a tavaszi tápanyag-utánpótlásra készülnek, a kínálati sokk tehát pont az éves csúcskereslettel találkozik.
Az árak meredeken emelkednek. Az egyiptomi FOB granulált karbamid – amely a nitrogénműtrágyák legfontosabb összevetéjőe – tonnánkénti ára
a háború előtti 400–490 dollárról mintegy 700 dollárra ugrott.
Az Oxford Economics elemzése szerint a karbamid ára mintegy 50, az ammóniáé pedig nagyjából 20 százalékkal emelkedett a konfliktus kezdete óta. Emellett a kálium- és kéntartalmú műtrágyák is jelentősen drágultak.
Chris Lawson, a CRU piacelemző cég alelnöke szerint az exportálható globális karbamidkínálat mintegy 30 százaléka jelenleg nem elérhető a piacon. Szaúd-Arábia, Katar, Bahrein és Irán egyaránt érintett a blokádban, ráadásul Irán önmagában is a világ egyik legnagyobb nitrogénműtrágya-exportőre. Sarah Marlow, az Argus árazásért felelős igazgatója hozzátette, hogy a globálisan kereskedett kén közel 50, a karbamid 33, az ammónia pedig nagyjából 25 százaléka származik a térségből. Ez azt jelenti, hogy a válság egyszerre több nagy termelőt is érint, ellentétben az orosz–ukrán háborúval. A kénpiac ráadásul már a konfliktus kirobbanása előtt is szűkös volt, az árak pedig már januárban csúcsot döntöttek.
A nitrogén szerepe különösen kritikus a mezőgazdaságban. Szemben a káliummal vagy a foszforral, a nitrogén évről évre nélkülözhetetlen a növénytermesztésben. Dawid Heyl, a Ninety One befektetési társaság portfóliókezelője szerint éppen ezért
a jelenlegi helyzet potenciálisan súlyosabb, mint a 2022-es válság volt.
A nitrogénhiány ugyanis közvetlenül csökkenti a hozamokat a kukorica, a búza, a repce és más alapvető szántóföldi növények esetében. Heyl úgy véli, hogy a hozamcsökkenés nem azonnal, hanem csak az év második felében válik majd láthatóvá, mivel a meglévő raktárkészletek egyelőre még részben tompítják a terméskiesést.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a QatarEnergy az LNG-termelés felfüggesztése után a karbamidgyártást is leállította. Ezzel párhuzamosan Kína a hazai piac védelme érdekében korlátozta a műtrágyaexportját. A raktározási kapacitások hiánya miatt a ki nem szállítható termékek felhalmozódnak, ami több közel-keleti üzem kényszerű leállásához vezet.
A fejlődő országok – különösen a kelet-afrikai államok és India – a leginkább kitettek az ellátási zavaroknak. Ezek a régiók ugyanis importra szorulnak mind a műtrágyák, mind pedig az előállításukhoz szükséges földgáz tekintetében. Az Egyesült Államok sem teljesen érintetlen, hiszen a felhasznált nitrogén-, foszfor- és káliumműtrágyák mintegy harmadát importálja. Ennek hatására 54 amerikai agrárszervezet közös levélben kérte Donald Trump elnököt, hogy tegyen lépéseket a gazdálkodók terheinek csökkentésére az elszálló üzemanyag- és műtrágyaárak miatt.
Címlapkép forrása: Portfolio
