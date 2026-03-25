Fura kis páncélosok jelentek meg Cipruson - Komoly fejtörést fognak okozni az iráni drónoknak
Fura kis páncélosok jelentek meg Cipruson - Komoly fejtörést fognak okozni az iráni drónoknak

A brit haderő Stormer HVM légvédelmi harcjárműveket telepített Ciprusra. A döntés azután született, hogy a brit csapatok egyetlen bevetés során 14 kamikaze drónt semmisítettek meg, ami eddig a legmagasabb számú sikeres elfogásuk a térségben - tudósított az Army Recognition.

A lánctalpas alvázra épített Stormer HVM harcjárműveket Starstreak föld-levegő rakétákkal szerelték fel.

Ezek a jelenleg hadrendben álló leggyorsabb, rövid hatótávolságú légvédelmi rakéták közé tartoznak.

A Starstreak lézersugaras rávezetést alkalmaz, és akár a Mach 3-at meghaladó sebességre is felgyorsul. A rendkívüli sebességből adódó minimális reakcióidő lehetővé teszi a gyorsan mozgó, kis radarkeresztmetszetű légi célpontok megsemmisítését. A rakéta már önmagában is érdekes konstrukció: a célponthoz közel érve három robbanófejjel felszerelt "nyíl" válik ki a rakétatestből, ezzel a megoldással jelentősen növelik a találati valószínűséget a rendkívül mozgékony drónokkal és cirkálórakétákkal szemben.

Címlapkép forrása: Holger Hollemann/picture alliance via Getty Images

