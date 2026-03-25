Hatalmas a mozgolódás: több száz célt tud egyszerre célba venni a rohamtempóban útnak indított brit hadihajó
A brit Királyi Haditengerészet március 24-én jelentette be, hogy a HMS Dragon romboló megérkezett a Földközi-tenger keleti medencéjébe. A hadihajó itt a szövetséges erők oldalán integrálódik Ciprus védelmébe - írta meg az Army Recognition.

A HMS Dragon Portsmouthból indult útnak, miután egy rendkívül gyors felkészítési folyamaton esett át. A Királyi Haditengerészet közlése szerint hat hét munkáját mindössze hat nap alatt végezték el a hajó kifutása előtt. A Gibraltáron is áthaladó, mintegy 5600 kilométeres út során a 230 fős legénység bevetési gyakorlatokat és hadműveleti értékeléseket hajtott végre.

A Type 45-ös romboló nem egyszerű kísérőhajóként van jelen a térségben, hanem kifejezetten légvédelmi platformként.

A hajó egyidejűleg több száz célt képes felderíteni és nyomon követni. A Sea Viper rakétarendszere tíz másodpercen belül nyolc rakétát képes indítani, miközben egyszerre akár tizenhat elfogórakétát is a célokra tud vezetni.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

