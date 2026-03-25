Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint február 28. óta összesen 290 amerikai katona sérült meg a harcokban – számolt be a CBS News.
Közülük 255-en már visszatértek szolgálatba, tíz fő állapota súlyos, további 25 katona helyzetéről nem közöltek részleteket.
A sebesülések száma arra utal, hogy bár az Egyesült Államok nem szárazföldi háborút vív klasszikus értelemben, a térségben zajló műveletek így is jelentős kockázattal járnak az ott szolgáló erők számára.
A térségben jelenleg több mint 50 ezer amerikai katona állomásozik különböző feladatokat ellátva, a vezénylés részeként mintegy 200 harci repülőgépet és két repülőgép-hordozót is bevetettek. A megerősítéshez tartozik az 82. légiszállítású hadosztály mintegy ezer katonája, valamint két tengerészgyalogos expedíciós egység, összesen nagyjából ötezer fővel.
Címlapkép forrása: NATO/Michael Linennen
Hosszú veszteség listát adott ki az Egyesült Államok, elképesztő haderőt vontak össze az iráni háború miatt
Több száz katona sebesült meg a perzsa állam válaszcsapásaitól.
