Hosszú veszteség listát adott ki az Egyesült Államok, elképesztő haderőt vontak össze az iráni háború miatt
Hosszú veszteség listát adott ki az Egyesült Államok, elképesztő haderőt vontak össze az iráni háború miatt

Közel 300 amerikai katona sebesült meg az iráni háború kezdete óta, miközben az Egyesült Államok jelentős erőket vont össze a térségben. A sérültek többsége már visszatért szolgálatba, de a konfliktus intenzitása továbbra is magas.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint február 28. óta összesen 290 amerikai katona sérült meg a harcokban – számolt be a CBS News.

Közülük 255-en már visszatértek szolgálatba, tíz fő állapota súlyos, további 25 katona helyzetéről nem közöltek részleteket.

A sebesülések száma arra utal, hogy bár az Egyesült Államok nem szárazföldi háborút vív klasszikus értelemben, a térségben zajló műveletek így is jelentős kockázattal járnak az ott szolgáló erők számára.

A térségben jelenleg több mint 50 ezer amerikai katona állomásozik különböző feladatokat ellátva, a vezénylés részeként mintegy 200 harci repülőgépet és két repülőgép-hordozót is bevetettek. A megerősítéshez tartozik az 82. légiszállítású hadosztály mintegy ezer katonája, valamint két tengerészgyalogos expedíciós egység, összesen nagyjából ötezer fővel.

