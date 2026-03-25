Idegen hatalmak Európában: így lett a mindennapjaink része a kínai propaganda

Miközben Európa az orosz befolyásszerzési kísérletekre figyel, egy másik hatalom jóval csendesebben, de ugyanolyan következetesen dolgozik saját narratíváinak beágyazásán. Kína évek óta építi jelenlétét az öreg kontinensen, és egyre kifinomultabb módszerekkel próbálja formálni azt, ahogyan az európai közvélemény a világpolitikáról – és magáról Kínáról – gondolkodik.

Az utóbbi időszakban egyre többet lehet hallani Oroszország európai befolyásszerzési kísérleteiről. Magyarországon azután kezdte uralni a napirendet a téma, miután a hétvégén a Washington Post európai titkosszolgálati jelentésekre hivatkozva arról számolt be: az orosz titkosszolgálatok egy Orbán Viktor kormányfő elleni megrendezett merényletet javasoltak a kormánypártok kampányának megsegítésére, valamint Szijjártó Péter külügyminiszter az uniós tanácsi ülések szüneteiben rendszeresen egyeztet Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Sokkal kevesebb figyelmet kap azonban az, hogy Kína hogyan alakítja minden nap saját érdekeinek megfelelően az információs teret körülöttünk. Pedig egyre jobban dokumentált jelei vannak annak, hogy Peking nagyon aktívan törekszik a befolyásszerzésre Európában, és a módszerei is egyre inkább kifinomulttá válnak.

Átvenni a diskurzusok uralmát a Nyugattól

A kínai befolyásszerzést a kommunista vezetés alapvető világnézetének két fontos eleme motiválja a Külkapcsolatok Európai Tanácsának (ECFR) elemzése szerint.

Az első ezek közül a nemzetbiztonság Európában megszokottnál sokkal tágabban történő értelmezése, ami a területi kérdéseken messze túlmutatva olyan témákat is magába foglal a kínai szemléletben, mint a politikai stabilitás, társadalmi kohézió, technológiai fejlődés és a közhangulat alakulása. Az ezeken a területeken végbemenő ideológiai és narratívaharcok irányítása a kiterjesztett nemzetbiztonsági fogalom szerves részét képezik. A pekingi vezetés szerint a világban "egy évszázada nem látott nagy változások" mennek végbe, amelynek során alapjaiban formálódik át a világrend. A folyamat történelmi léptékű lehetőséget, de egyben kihívást is teremt Kína számára, amely számára most érkezett el a pillanat, hogy a világ vezető hatalmává váljon – vagy folytassa a traumatikus emlékű "megaláztatás évszázadának" hanyatlását.

Hszi Csin-ping szerint Kína nem tud a potenciáljának megfelelő erőt képviselni a nemzetközi színtéren, amíg azt döntően nyugati értelmezési keretek és értékek uralják, éppen ezért "diszkurzív hatalmat" kell építenie.

Ha ugyanis képesek a diskurzusokat irányítani, akkor támogatást nyerhetnek a kínai politikai modellnek és elképzeléseknek, és csökkenthetik a Kína-ellenes szövetségek kialakulásának esélyét.

Ez a gondolkodásmód tükröződött vissza a kínai elnök elhíresült jelszavában is, amelyben arra biztatta a kínai tisztviselőket, hogy segítsenek "jól elmondani Kína történetét".

Változatlan cél, új módszer

Az ázsiai nagyhatalom már évtizedek óta dolgozik azon, hogy javítsa a nemzetközi megítélését. Korábban olyan, hagyományosnak nevezhető módszerekkel próbálkozott elsősorban, mint az egyes országok elitjével és főbb iparági szereplőivel való kapcsolatok építése, az erre nyitott politikai erőkkel való együttműködés fejlesztése – legyenek azok akár fősodorbeli, akár perifériára szorult politikai erők képviselői. Emellett közvetlen médiavásárlásokon, fizetett tartalommegjelenéseken és médiapartnerségeken keresztül is igyekeztek felhangosítani a kínai üzeneteket. Ezeket az eszközöket még mindig beveti Peking, a sikerességük azonban korlátozott, talán éppen azért, mert nyilvánvaló a befolyásszerzési kísérlet.

Éppen ezért a gépezet elmozdult egy áttételesebb, kifinomultabb működésmód felé. Peking egyre inkább kutatási együttműködéseket, üzleti szövetségeket, kulturális csereprogramokat, diaszpórahálózatokat és közösségimédia-influenszereket használ – akik esetenként maguk sincsenek tudatában annak, hogy a pártállam narratíváinak közvetítésében játszanak szerepet. Tekintve, hogy helyi, ismert emberekről van szó, sokkal hitelesebben tudják terjeszteni az üzeneteket, mint egy pártfunkcionárius.

A technika alaplogikája a következő az ECFR szerint: először a szélesebb információs környezetben kell teret nyerni és elültetni a Pekingnek kedvező gondolatokat, amíg azok már ismerősnek hatnak és logikusnak tűnnek. Ekkor a helyi közreműködők segítségével elő kell segíteni, hogy a nyilvánosság pereméről a fősodorba jussanak az üzenetek, és akár már az ország politikájára is hatással legyenek.

És hogy mik ezek az üzenetek? A leggyakrabban előforduló gondolatok szerint

Kína egy nyugodt erőt képviselő, békés ország. Mostanság ez az üzenet legtöbbször a "megbízhatatlan" USA-val kontrasztban jelenik meg.

Igyekeznek elérni, hogy senki ne merjen Tajvan helyzetéről nyilatkozni, ne kérdőjelezzék meg Kína a szigetre vonatkozó igényeinek jogosságát.

Máskor az ország gazdasági és technológiai fejlettségét szeretnék hangsúlyozni. Gyakran büszkélkednek a szegénységből kiemelt milliókkal, vagy azzal, hogy világelsők a szabadalmak és a gyártás terén.

A saját üzenetek terjesztése mellett Peking az orosz narratívák felhangosításából is kivette a részét, különösen az orosz-ukrán háború 2022-es eszkalálódása óta.

A háborút sokáig a moszkvai terminológiát átvéve "speciális katonai műveletként" emlegette, és úgy keretezte, mintha az valójában csupán "a Nyugat" és Oroszország közti proxyháború lenne. Ukrajna ebben a narratívában nem önálló szereplő, csupán az USA bábja. A kínai állami média aktívan hozzájárult annak az itthon is ismert, az orosz támadást legitimálni próbáló hamis elméletnek a terjesztéséhez, hogy az Egyesült Államok biológiai laborokat létesített Ukrajnában, és ott vegyi fegyverek fejlesztésébe kezdett.

A párt már a TikTokon keresztül hódít

Az évek során Kína változatos módszereket dolgozott ki arra, hogy minél nehezebben követhetővé tegye, hogy tőle származnak a pekingi narratívákat harsogó médiamegjelenések, ezáltal növelve a hitelességüket. Az ECFR 5 erre irányuló technikát azonosított:

"Csapdába csalás". Olyan csatornák kiépítése, amelyek "ártatlan" tartalmakat tesznek közzé a kínai életmódról és kultúráról. A cél, hogy mikor ezeknek az oldalaknak már sikerült követőtábort és hitelességet felépíteniük, akkor akár a propaganda terjesztésére is fel lehessen őket használni. Tisztára mosás. Egy olyan ökoszisztéma kiépítése, amiben az állami média üzeneteit szó szerint átveszik "alternatív" híroldalak, anélkül, hogy egyértelműen jeleznék a forrást. Így az olvasónak úgy tűnhet, mintha a helyi média cikkét olvasná. Ezt a módszert Csehországban például egyértelműen dokumentálták. Elfedés. Ebben az esetben már a kezdetektől fogva igyekeznek úgy tenni, mintha hiteles, ismert média hozta volna létre a tartalmat. Szintén Csehországban derült fény egy olyan esetre, amely során egy helyi rádió, a Radio HEY 5 év alatt több mint 1000 adást sugárzott a "Színes Világ" című fél órás reggeli műsorból, mire kiderült, hogy azt valójában a kínai állami médiavállalat, a China Radio International hozza létre. Ekkor a műsort csendben megszüntették. Felhangosítás. Ennek a módszernek a lényege, hogy egy adott országban valójában szélsőségesnek számító, jelentéktelen figura állításait terjesztik, így megemelve ezeknek a hangoknak szerepét. "Szájak kölcsönvétele". Olyan helyi médiaszemélyiségek támogatása, akik Pekingnek hasznos üzeneteket juttatnak el széles közönséghez. Ennek kapcsán gyakran ingyenes kínai utakat fizetnek az influenszereknek, akik sokszor azonban csak a valóság jól megválogatott részeit látják. Így kerülhetett például egy lengyel rádió YouTube profiljára egy olyan videó, amelyben a közismerten elnyomott ujgur térségekről készült úti beszámolókban ismétlik el azokat az állításokat, miszerint ott vallási türelem és elfogadás uralkodik, és a kisebbségek elégedettek a helyzetükkel.

Menő lett Kína?

Az influenszerek hatására ékes példa az amerikai youtuber, IShowSpeed tavaly tavaszi útja. A több tízmillió követővel rendelkező streamer lelkesedése – a Nagy Falon bemutatott akrobatikus mutatványoktól a drónos ételkiszállításig és a futurisztikus autók kipróbálásáig – olyan képet közvetített az országról, amely sokkal hatásosabbnak bizonyult bármilyen propagandaüzenetnél. A fiatal közönség számára Kína így nem elsősorban geopolitikai riválisként, hanem egyre inkább technológiailag fejlett és kulturálisan izgalmas helyként jelenik meg.

Ezzel párhuzamosan Európában is érzékelhető bizonyos nyitás Peking felé, különösen az Egyesült Államok külpolitikai kiszámíthatatlanságának erősödése idején. A Donald Trump második elnöksége alatti transzatlanti kapcsolatok hullámzása és a kereskedelmi, biztonságpolitikai viták felerősödése egyre több európai vezetőt ösztönöz arra, hogy aktívabb diplomáciai kapcsolatokat építsen ki Kínával. Az elmúlt időszakban több magas szintű európai látogatás is zajlott Pekingben – például Emmanuel Macron francia elnök, vagy Friedrich Merz német kancellár tárgyalásai –, amelyek azt jelzik, hogy az EU egyszerre próbálja kezelni a stratégiai versengést és kihasználni a gazdasági együttműködés lehetőségeit.

Ez nem jelenti azt, hogy Kína megítélése egyértelműen pozitívvá vált volna Európában. A globális geopolitikai erőviszonyok változása viszont hozzájárul ahhoz, hogy egyre több ország barátságosabban viszonyuljon Pekinghez. Mindez azonban jelentős veszélyeket hordoz magában, hiszen miközben a világ átalakult, Kína valójában vajmi keveset változtatott azokon a politikáin, amelyek alapvető ellentétben állnak az európai érdekekkel.

