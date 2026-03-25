Irán szabályosan retteg a tárgyalásoktól: cseltől tartanak, miután többször átverték őket - Amerika igazi nagyágyút mozgósítana
Irán komolyan aggódik amiatt, hogy az Egyesült Államok átveri őket, közvetítő országokon keresztül meg is üzenték aggályaikat a Fehér Háznak - tudta meg az Axios bennfentes forrásokból.

Az iráni vezetés a közvetítő szerepet betöltő Pakisztánnak, Egyiptomnak és Törökországnak jelezte, hogy az amerikai csapatmozgások és

Trump újabb hadparancsa, mely alapján még több katonát küld a Közel-Keletre, tovább növelte a gyanújukat.

Úgy vélik, a béketárgyalási javaslat csupán csel.

Rámutatnak: júniusban Izrael amerikai támogatással támadta meg Iránt, miközben épp a nukleáris kérdés rendezéséről tárgyaltak. Három hete pedig Genfben született megállapodás a tárgyalások folytatásáról,

két nappal ezután az USA és Izrael megtámadta az országot.

A Trump-kormányzat alapvetően azt hangsúlyozza: a katonai erőfölény demonstrálása nem rosszhiszeműséget, hanem komoly tárgyalási szándékot jelez.

Trump egyik keze nyitva áll az alkura, a másik pedig ökölbe szorítva várja, hogy arcon vágjon"

- fogalmazott egy kormányzati tanácsadó az Axiosnak.

A Fehér Ház közben azt üzente az irániaknak, hogy az elnök komolyan gondolja az egyeztetéseket.

Ennek bizonyítékaként JD Vance alelnök esetleges részvételét is felvetették.

A lap forrásai szerint Steve Witkoff különmegbízott azért javasolta Vance bevonását, mert az irániak nem tekintik őt háborúpárti héjának.

Mindeközben az amerikai fél az eszkaláció lehetőségét sem zárja ki. Amerikai és izraeli tisztviselők szerint

még a tárgyalások megkezdése esetén is további két-három hétig tartó konfliktussal számolnak.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Járműipar 2026

