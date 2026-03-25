Iráni béketerv: kiszivárgott Trump 15 pontos tervezete – Így zárulhat le az iráni háború
Az izraeli 12-es csatorna kiszivárogtatta azt a 15 pontos béketervet, melyet az Egyesült Államok Iránnak továbbított a napokban.

Donald Trump elnök hétfőn jelentette be váratlanul: tárgyalni kezdtek Iránnal a háború lezárásáról, több médiaportál is megírta, hogy

Amerika egy 15 pontos béketervet rakott össze, melyet át is adtak Iránnak.

Az izraeli 12-es csatorna egy amerikai kormányzati forrás alapján kiszivárogtatta, mit tartalmaz pontosan a béketerv:

  1. Irán felszámolja atomprogramját.

  2. Irán elkötelezi magát: soha nem szerez be atomfegyvert.
  3. Irán nem dúsít több uránt.
  4. Irán átadja a teljes dúsított uránkészletét az USA-nak.
  5. Irán leszereli az összes atomkomplexumát, köztük az iszfaháni, fordói és natanzi létesítményeket.
  6. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség teljes hozzáférést kap minden információhoz az iráni atomprogramról.
  7. Irán felfüggeszti a Közel-Kelet iszlamista milíciáinak támogatását – nem támogatja többé a Hamászt, Hezbollahoz, húszikat.
  8. Irán leállítja ezen szervezetek pénzügyi támogatását.
  9. Irán feloldja a Hormuzi-szoros blokádját.
  10. Irán limitálja rakétáinak darabszámát és hatótávolságát.
  11. Irán csak önvédelemből használja rakétaarzenálját.

  12. A Nyugat feloldja az Iránra kirótt összes szankciót.

  13. Irán polgári célra indíthat egy új atomprogramot.
  14. Az új program központja Buser lesz és nemzetközi felügyelet alatt áll majd.
  15. Az iráni szankciók automatikus újraérvényesítési mechanizmusát eltörli az ENSZ.

Közben az AP arról ír: Irán Pakisztánon keresztül átvette a 15 pontos béketervet.

A Wall Street Journal közben reggel megszerezte, Irán mit követel a háború beszüntetéséért: Teheránnak teljesen más elképzelései vannak, mint a washingtoni vezetőknek. Erről itt írtunk:

