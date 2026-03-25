  • Megjelenítés
Itt az újabb jel: szárazföldi inváziót fontolgathat Trump, nem akárkiket vezényelt a Közel-Keletre
Globál

Itt az újabb jel: szárazföldi inváziót fontolgathat Trump, nem akárkiket vezényelt a Közel-Keletre

Portfolio
Az Egyesült Államok a Közel-Keletre vezényelte a 82. légideszant-hadosztály vezetési törzsét. Ez a lépés egy Irán elleni gyors szárazföldi művelet előkészítésére utalhat, és jelentős eszkalációt jelez a térségben - jelentette az Army Recognition.

A Fox News tudósítója, Jennifer Griffin értesülései szerint Brandon Tegtmeier vezérőrnagy és törzsének feladata egy előretolt vezetési pont felállítása. Ez a központ lehetővé teszi az azonnali összhaderőnemi hadműveletek irányítását. A lehetséges célpontok között szerepel az iráni Hark-szigeten található kőolaj-exportterminál is. Végleges döntést egyelőre nem jelentettek be.

Egy hadosztályszintű parancsnokság telepítése azonban önmagában is azt jelzi, hogy az Egyesült Államok kész az azonnali harctevékenységre, amennyiben erre parancsot adnak.

A The New York Times kiegészítő információi szerint a csapatmozgás szorosan kapcsolódik a hadosztály azonnali reagálású erejéhez (Immediate Response Force, IRF). Ez egy körülbelül háromezer fős, dandárszintű alakulat. Az IRF tizennyolc órán belül a világ bármely pontján bevethető. Ez a képesség rendkívüli rugalmasságot biztosít az amerikai parancsnokok számára egy olyan térségben, ahol a helyzet nagyon gyorsan eszkalálódhat.

A 82. légideszant-hadosztály az amerikai szárazföldi erők elsődleges légideszant-alakulata, illetve valószínűleg leghíresebb, nem a különleges műveleti parancsnokság alatt működő egysége. Ezt az egységet ellenséges környezetben végrehajtandó ejtőernyős műveletekre és kulcsfontosságú területek elfoglalására hozták létre. A hadosztály gyalogos dandárokból áll, amelyeket tüzérségi, műszaki, csapatrepülő- és logisztikai egységek támogatnak. Fő feladata a stratégiai hídfőállások, például repülőterek, kikötők vagy kritikus infrastruktúrák elfoglalása. Ezek birtoklása teszi lehetővé a később érkező erők bevetését és a tartós hadműveletek fenntartását.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility