Izraelben jóváhagyták 400 ezer tartalékos behívását

A közleményben hangsúlyozták, hogy
nem négyszázezer katona tényleges behívásáról vagy ilyen mértékű mozgósítási parancs kiadásáról van szó, hanem egy olyan keret meghatározásáról, amely a maximálisan mozgósíthatók számát rögzíti.
A hadsereg közölte, hogy a döntést "a több fronton zajló helyzetértékelésnek megfelelően, a különböző forgatókönyvekre való felkészülés részeként, az izraeli kormány jóváhagyásával" hozták meg.
Jiszráel Kac védelmi miniszter bejelentette, hogy a hadsereg már több mint tizenötezer háborús lövedéket vetett be Irán ellen, ami a júniusi, tizenkét napos háborúban elhasználtnak több mint a négyszerese.
Szerda délután számos alkalommal rendeltek el légiriadót Izrael északi részén, a libanoni határ közelében a Hezbollah síita terrorszervezet rakétái és drónjai, valamint az egész országban az iráni rakéták miatt.
A Kirjat-Smóna város elleni egyik támadásban kazettás rakétát használtak, amelynek számos, kisebb bombára bomló egységei egy lakónegyedben csapódtak be. A rendőrség közölte, hogy a biztonsági erők átvizsgálják a területet a veszély elhárításáig, és figyelmeztették a lakosságot, hogy ne érjenek gyanús tárgyakhoz.
Könnyebb sebesüléseket okoztak az iráni és libanoni rakéták északon Karmelben, az ország középső részén Bné-Berakban és Tel-Avivban, délen pedig a Negev-sivatag beduin falvaiban.
Naim Kászem, a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet főtitkára szerdán kijelentette, hogy ha a harcok alatt folytatnák a tárgyalásokat Izraellel, az a kikényszerített megadást jelentené. Hozzátette, hogy a szervezet fegyveresei készek folytatni "korlátok nélkül" a harcot.
Gideon Szaár izraeli külügyminiszter online tájékoztatót tartott Izraelben akkreditált nagyköveteknek, és arra kérte őket, hogy sürgessék saját országaikban az ottani iráni nagykövetek kiutasítását, hasonlóan ahhoz, ahogy kedden Libanon kormánya tette. A tájékoztatón mintegy száz nagykövet és külképviseleti vezető vett részt.
Sajnos, a libanoni kormány nem tesz valódi lépéseket a Hezbollah ellen. Sem rakétaképességeik felszámolására, sem lefegyverzésükre, sem pénzügyi infrastruktúrájuk megbénítására. A Hezbollah képviselői továbbra is a libanoni kormányban ülnek, és azonnal el kell őket távolítani
- mondta Szaár.
Dél-Libanonban azért dolgozunk, hogy megakadályozzuk a szárazföldi behatolást határ menti településeinkre. Emellett fel kell számolni a páncéltörő rakéták kilövését és a terrorinfrastruktúrát a lakóházakban és a föld alatt. Ezt a libanoni hadseregnek kellett volna megtennie a kormány kötelezettségvállalása alapján, de nem tette meg
- tette hozzá.
Gideon Szaár levelet küldött az ENSZ Biztonsági Tanácsa soros elnökének, és a Hezbollah ENSZ általi terrorszervezetté nyilvánítását követelte. A levelet továbbították az ENSZ főtitkárának, António Guterresnek is. A miniszter ebben részletezte a libanoni szervezet Izrael elleni tevékenységét, és felszólított "lépések megtételére ellene és az iráni rezsim ellen".
