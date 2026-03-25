Ketyegő bomba az olajpiacon: rohamosan fogynak a tartalékok, Japán már kongatja a vészharangot
A globális energiabiztonság egyre vékonyabb jégen táncol. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök szerdán hivatalosan arra kérte Fatih Birolt, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetőjét, hogy a szervezet készítse elő a stratégiai olajtartalékok újabb, összehangolt felszabadítását - számolt be a Reuters.

Alig két héttel ezelőtt, március 11-én a nagyhatalmak aktiválták a vésztervet, miután az iráni konfliktus eszkalálódása miatt elvágták a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, a Hormuzi-szorost.

A rekordmennyiségű stratégiai olajtartalék piacra dobásától azt várják, hogy

elfojtsa a globális pánikot és rövid távon kompenzálja a sorra leálló közel-keleti kitermelést.

Bár az azonnali beavatkozás időt nyert a világgazdaságnak, az alapvető strukturális problémát – a fizikai ellátási láncok megbénulását – nem oldotta meg.

Az idő fogytán: a vészraktárak határai

A japán miniszterelnök mostani sürgető kérése egyértelműen jelzi a helyzet súlyosságát. A nemzetközi szervezetek már e hét elején kimondták, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válsága fenyeget, amely elől egyetlen ország sincs biztonságban. Az energiaimportnak fokozottan kitett Japán – amely nyersolajszükségletének több mint 90 százalékát a Közel-Keletről szerzi be – az első vonalban szenvedi el a sokkot. A tokiói vezetés már elkezdte kiüríteni a saját vészraktárait, azonban az egyoldalú vagy regionális lépések hatástalanok egy ekkora léptékű globális hiánnyal szemben.

A stratégiai tartalékok újabb megnyitása azonban kétélű fegyver:

  • Rövid távú enyhülés: Az újabb olajinjekció ideiglenesen letörheti a spekulatív ártüskéket és biztosíthatja a finomítók működését, elkerülve az azonnali üzemanyaghiányt a fejlett gazdaságokban.
  • Hosszú távú sebezhetőség: Ahogy a március eleji elemzések is rámutattak, a pánik elfojtásának súlyos ára lehet. A tartalékok végesek. Ha az IEA tagállamai túl gyorsan élik fel a biztonsági hálót, miközben a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad,

a globális gazdaság teljesen védtelenné válik egy elhúzódó konfliktussal szemben.

