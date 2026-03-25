Kezdődik: energetikai vészhelyzetet hirdetett egy ország
Kezdődik: energetikai vészhelyzetet hirdetett egy ország

A Fülöp-szigetek az első ország, amely nemzeti energiavészhelyzetet hirdetett az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán kialakult globális energiaválság miatt. Ferdinand Marcos elnök egy televíziós beszédben hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtesz az ország olajellátásának biztosításáért - írta a BBC.

A Fülöp-szigetek elsőként hirdetett nemzeti energiavészhelyzetet,

ami annak tudatában nem olyan meglepő, hogy az ország olajimportjának 98 százaléka a Perzsa-öbölből származik. Emiatt az országot rendkívül érzékenyen érinti a február 28-án kitört amerikai–izraeli–iráni konfliktus, valamint a kulcsfontosságú hajózási útvonal lezárása. A benzin és a gázolaj ára azóta több mint a duplájára emelkedett.

Ferdinand Marcos elnök közlése szerint a kormány egymillió hordó kőolaj beszerzésén dolgozik; ez a lépés a jelenlegi, mintegy 45 napra elegendő stratégiai készletek kiegészítését szolgálja, miközben folyamatos szállítmányokat is ígértek.

A kedden kihirdetett szükségállapot egy évre szól.

Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Bejelentette a Pentagon: háborús készültségre áll át Amerika - Felpörögnek a gyárak, van, amiből négyszeres termelésre állnak

Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A döntés feljogosítja a kormányt a létfontosságú termékek, köztük az üzemanyag, az élelmiszer és a gyógyszerek elosztásának közvetlen irányítására. Emellett lehetővé teszi a kőolajtermékek állami felvásárlását is. Jose Manuel Romualdez, a Fülöp-szigetek washingtoni nagykövete a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy Manila egyeztetéseket folytat az Egyesült Államokkal. Céljuk, hogy mentességet kapjanak az amerikai szankciók hatálya alá eső országokból történő olajimportra.

A veszélyhelyzet kihirdetését a szakszervezetek élesen bírálták. A Kilusang Mayo Uno (KMU) munkásszövetség szerint ez a lépés felér egy beismeréssel: a kormány képtelen volt kezelni az olajválságot, noha korábban az ellenkezőjét állította. A szövetség aggodalmát fejezte ki a rendelet egyes kitételei miatt, amelyeket kifejezetten munkásellenesnek tartanak. Véleményük szerint ezek az intézkedések korlátozhatják a sztrájkjogot, mivel felhatalmazást adnak a gazdasági tevékenységet zavaró megmozdulások visszaszorítására.

A közlekedési dolgozók és a személyszállító platformok munkavállalói kétnapos sztrájkot terveznek csütörtökre és péntekre. A munkabeszüntetést szervező Piston szakszervezeti szövetség átfogó követeléscsomagot fogalmazott meg. Ebben az üzemanyagot terhelő adók eltörlését, az olajárak letörését, valamint az ágazati dereguláció visszavonását követelik. Ezen felül hatósági árszabályozás bevezetését, továbbá viteldíj- és béremelést is sürgetnek.

A címlapkép illusztráció.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Ez is érdekelhet
Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára
Moszkva szokatlan időpontban zúdította drónok százait Ukrajnára, felszálltak az orosz nehézbombázók - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
