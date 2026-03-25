Kiderült: élesben tesztelte legújabb fegyverét az Egyesült Államok, elképesztő, mire képes a mindössze 9 kilós rakéta
Az austini székhelyű Aeon rakétaipari startup sikeresen tesztelte Zeus nevű, vállról indítható taktikai rakétáját Texasban. Ezzel fontos mérföldkőhöz érkeztek egy olyan alacsony költségű precíziós fegyver fejlesztésében, amely alapjaiban változtathatja meg az amerikai gyalogság tűzerejét - írta meg az Army Recognition.

Az éles lövészetet egy kelet-texasi helyszínen hajtották végre. A Zeus fejlesztését az Army Applications Laboratory és a DEVCOM is támogatja. A nyilvánosságra hozott adatok alapján a Zeus kialakítása jelentősen eltér a kategóriájában megszokott fegyverekétől. A rakéta mindössze 9 kilogrammot nyom, és nagyjából 76 centiméter hosszú. Különlegessége, hogy alacsony észlelhetőségű hajtóanyagot használ. A rendszert az ODIN szoftver vezérli, amely automatikus célfelismerést, folyamatos célkövetést és gyors adatfrissítést biztosít.

A fegyver egyik legfontosabb újítása a moduláris felépítés. A harcirészek akár szerszámok nélkül is könnyedén cserélhetők a harctéren. A rakéta emellett rendkívül sokoldalú:

vállról, járművekről, drónokról, valamint egyéb személyzettel ellátott vagy autonóm platformokról egyaránt indítható, és zökkenőmentesen integrálható az ATAK-kompatibilis rendszerekbe,

melyek konkrétan a bárki zsebében megtalálható Android-alapú okoskütyüket teszik képessé harctéri feladatok ellátására.

Címlapkép forrása: Getty Images

