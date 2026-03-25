Kiderült: élesben tesztelte legújabb fegyverét az Egyesült Államok, elképesztő, mire képes a mindössze 9 kilós rakéta

Az éles lövészetet egy kelet-texasi helyszínen hajtották végre. A Zeus fejlesztését az Army Applications Laboratory és a DEVCOM is támogatja. A nyilvánosságra hozott adatok alapján a Zeus kialakítása jelentősen eltér a kategóriájában megszokott fegyverekétől. A rakéta mindössze 9 kilogrammot nyom, és nagyjából 76 centiméter hosszú. Különlegessége, hogy alacsony észlelhetőségű hajtóanyagot használ. A rendszert az ODIN szoftver vezérli, amely automatikus célfelismerést, folyamatos célkövetést és gyors adatfrissítést biztosít.

A fegyver egyik legfontosabb újítása a moduláris felépítés. A harcirészek akár szerszámok nélkül is könnyedén cserélhetők a harctéren. A rakéta emellett rendkívül sokoldalú:

vállról, járművekről, drónokról, valamint egyéb személyzettel ellátott vagy autonóm platformokról egyaránt indítható, és zökkenőmentesen integrálható az ATAK-kompatibilis rendszerekbe,

melyek konkrétan a bárki zsebében megtalálható Android-alapú okoskütyüket teszik képessé harctéri feladatok ellátására.

