Kiderült: tényleg elkezdett tárgyalni Amerika és Irán - Szép csendben mindent beismert Teherán

Egy vezető iráni tisztviselő megerősítette a Reutersnek: Pakisztán közvetítette az Egyesült Államok békejavaslatát Irán felé, hamarosan béketárgyalások kezdődhetnek, és akár Pakisztán, akár Törökország helyszínt adhat a tárgyalásoknak. Közben Teherán nyilvánosan továbbra is azt kommunikálja, hogy nincs semmilyen egyeztetés.

Az iráni forrás nem részletezte a pakisztáni diplomáciai csatornán érkezett javaslat tartalmát, viszont

annyit elismert, hogy megkapták Amerika békeajánlatát.

Azt sem erősítette meg, hogy az megegyezik-e a sajtóban korábban kiszivárgott, tizenöt pontos amerikai tervvel.

Teherán hivatalosan közben továbbra is azt kommunkálja: jelenleg semmilyen egyeztetés nem folyik az Egyesült Államokkal. Az iráni fegyveres erők vezérkarának szóvivője, Ebrahim Zolfagari ma reggel gúnyos hangnemben utasította el a tárgyalások lehetőségét. Az iráni külügyminisztérium szóvivője pedig "a diplomácia elárulásának" nevezte, hogy Donald Trump a korábban már zajló nukleáris tárgyalások ellenére fegyveres támadást indított.

