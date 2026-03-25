Kiderült: tényleg elkezdett tárgyalni Amerika és Irán - Szép csendben mindent beismert Teherán
Egy vezető iráni tisztviselő megerősítette a Reutersnek: Pakisztán közvetítette az Egyesült Államok békejavaslatát Irán felé, hamarosan béketárgyalások kezdődhetnek, és akár Pakisztán, akár Törökország helyszínt adhat a tárgyalásoknak. Közben Teherán nyilvánosan továbbra is azt kommunikálja, hogy nincs semmilyen egyeztetés.

Az iráni forrás nem részletezte a pakisztáni diplomáciai csatornán érkezett javaslat tartalmát, viszont

annyit elismert, hogy megkapták Amerika békeajánlatát.

Azt sem erősítette meg, hogy az megegyezik-e a sajtóban korábban kiszivárgott, tizenöt pontos amerikai tervvel.

Teherán hivatalosan közben továbbra is azt kommunkálja: jelenleg semmilyen egyeztetés nem folyik az Egyesült Államokkal. Az iráni fegyveres erők vezérkarának szóvivője, Ebrahim Zolfagari ma reggel gúnyos hangnemben utasította el a tárgyalások lehetőségét. Az iráni külügyminisztérium szóvivője pedig "a diplomácia elárulásának" nevezte, hogy Donald Trump a korábban már zajló nukleáris tárgyalások ellenére fegyveres támadást indított.

Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Lelövi az egyik népszerű szolgáltatását az OpenAI: már most látványosak a lépés hatásai

Járműipar 2026

