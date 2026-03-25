Kimondta a német elnök a háborúról, amit sokan nem akartak hallani – Azonnal megérkezett a kemény bírálat

Ez a háború ellentétes a nemzetközi joggal, ez aligha lehet kétséges

– jelentette ki a német államfő kedden.

Steinmeier elnökké választása előtt a szociáldemokrata SPD politikusa volt, korábban külügyminiszterként is tevékenykedett. Németországban az államfőnek döntően ceremoniális szerepe van.

Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi kedd délután az X-en tett bejegyzésében üdvözölte Steinmeier szavait.

A nemzetközi jog a gyakorlatban halott – a nyugati kettős mérce miatt a Gáza és Ukrajna között, valamint az Izrael és az USA közötti, Irán elleni agresszióról való hallgatás miatt. Mégis, Steinmeier elnöknek jár a dicséret, amiért elítélte az irániak elleni jogsértéseket. Aki értékeli a jogállamiságot, annak szintén fel kellene emelnie a szavát

– írta az iráni külügyminiszter.

Meglepő módon a radikális jobboldali, ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) is üdvözölte az államfő szavait, ugyanis rendszerint bírálják megszólalásait.

Most az egyszer igaza volt, ez olyan gyakran nem fordul elő a köztársasági elnöknél. Az Ukrajna elleni támadás ellentmondott a nemzetközi jognak. Az Irán elleni támadás szintúgy

– mondta a párt egyik társelnöke, Tino Chrupalla.

A Friedrich Merz-féle kormánykoalíció vezető erejének, a konzervatív CDU/CSU pártszövetségnek azonban nem tetszett Steinmeier megszólalása.

A nemzetközi jog szerinti vizsgálat ebben az esetben is a szövetségi kormány feladata, és elvárom, hogy a szövetségi köztársaság tisztviselői és méltóságai várják meg ezt a vizsgálatot és tartsák tiszteletben

– fogalmazott Jens Spahn, az uniópártok Bundestag-frakciójának vezetője.

