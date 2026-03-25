Kiszivárgott: zárt ajtók mögött így követi Donald Trump a háborús eseményeket – Vannak, akik nem elégedettek

A háború február 28-i kezdete óta az amerikai hadvezetés minden nap összeállít egy nagyjából kétperces videómontázst Trump számára, amely az előző 48 óra legnagyobb és legsikeresebb amerikai csapásait mutatja be.

Az egyik tisztviselő ezt úgy jellemezte, mint egy "egymás után felrobbanó dolgokból" álló videót.

Bár a válogatás látványosan szemlélteti az amerikai hadsereg képességeit, nem tükrözi a konfliktus teljes valóságát. A napi több száz katonai műveletből értelemszerűen csak töredéknyi fér bele egy ilyen rövid összefoglalóba - emeli ki az NBC News.

Trump szövetségesei közül többen aggódnak amiatt, hogy

az amerikai elnök nem kapja meg, vagy egyszerűen nem fogadja be a háború egészére vonatkozó információkat.

Konkrét példaként említik azt az esetet, amikor iráni csapás ért öt amerikai légi utántöltő repülőgépet a szaúd-arábiai Szultán herceg légitámaszponton. Trumpot egyáltalán nem tájékoztatták az incidensről, arról csak a sajtóból értesült. Amikor rákérdezett a történtekre, azt a választ kapta, hogy a gépek nem sérültek meg súlyosan. Az elnök a színfalak mögött dühösen reagált a sajtóhírekre, a Truth Socialon pedig arról írt, hogy a média

azt akarja, hogy [Amerika] elveszítse a háborút.

Az egyik amerikai tisztviselő elismerte, hogy az elnöki tájékoztatók általában akkor kapnak pozitív visszajelzést a fehér házi tanácsadóktól, ha a sikerekre összpontosítanak, és hozzátette:

nem mondhatunk el neki minden egyes dolgot, ami történik.

Azonban úgy látszik, az iráni ellenlépésekről aránytalanul kevés részlet jut el Trumphoz,

több szövetségese ezért megpróbált plusz információkat eljuttatni az elnöknek, hogy képes legyen a lehető legjobb döntés meghozatalára.

Ezek között szerepeltek a konfliktus lehetséges forgatókönyvei, a háború lezárásának lehetőségei, valamint a friss közvélemény-kutatási adatok is. Utóbbiak ráadásul azt mutatják, hogy a fegyveres konfliktus kitörése óta csökkent Trump népszerűsége.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt cáfolta, hogy Trump ne kapna teljes körű tájékoztatást. Elmondása szerint az elnök aktívan kikéri minden tanácsadója véleményét, és teljes őszinteséget vár el tőlük.

Az egyik NBC által idézett amerikai tisztviselő azt mondta, hogy bár az érzékeny katonai műveletekről szóló megbeszélések egy kisebb csoportra korlátozódnak, Trump továbbra is tanácsadók széles palettájának kéri ki a véleményét , és mindenkit arra ösztönöz, hogy őszintén ossza meg gondolatait. A tisztviselő hozzátette, hogy Trump gyakran fogad hívásokat külsősöktől is, vagy hívja fel közvetlenül a tábornokait, ha olyat lát a közösségi médiában, ami felkelti az érdeklődését.

Trump a múlt héten azt nyilatkozta, hogy felhívott egy magas rangú tábornokot, miután egy olyan videót látott a USS Abraham Lincolnról, amelyen lángol a repülőgép-hordozó. A tábornok azt mondta neki, hogy Irán mesterséges intelligencia segítségével állította elő a videót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images