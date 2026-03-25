  • Megjelenítés
Kiszivárgott: zárt ajtók mögött így követi Donald Trump a háborús eseményeket – Vannak, akik nem elégedettek
Globál

Portfolio
Az Irán elleni háború negyedik hetében fehér házi információs buborék miatt aggódnak Donald Trump egyes politikai szövetségesei. Trump részben rövid videós összefoglalókból tájékozódik a háború fejleményeiről nap mint nap, amelyek főként az amerikai sikereket mutatják be, de az iráni csapásokról és az elszenvedett veszteségekről alig esik szó bennük. Mindez az NBC News értesüléseiből derült ki, amely három jelenlegi és egy korábbi amerikai tisztviselőre hivatkozott.

A háború február 28-i kezdete óta az amerikai hadvezetés minden nap összeállít egy nagyjából kétperces videómontázst Trump számára, amely az előző 48 óra legnagyobb és legsikeresebb amerikai csapásait mutatja be.

Az egyik tisztviselő ezt úgy jellemezte, mint egy "egymás után felrobbanó dolgokból" álló videót.

Bár a válogatás látványosan szemlélteti az amerikai hadsereg képességeit, nem tükrözi a konfliktus teljes valóságát. A napi több száz katonai műveletből értelemszerűen csak töredéknyi fér bele egy ilyen rövid összefoglalóba - emeli ki az NBC News.

Trump szövetségesei közül többen aggódnak amiatt, hogy

Még több Globál

Amerika elhúzódó konfliktusa hozhatja el a legerősebb rivális nagy pillanatát: hamarosan háború pattanhat ki

Mindent megmozgatnak a tárgyalások érdekében, de tovább üvöltenek a fegyverek, nem csitul az iráni háború - Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború eseményeivel

Reagált Donald Trump békejavaslatára az iszlamista rezsim – Finoman szólva sem lelkes Irán

az amerikai elnök nem kapja meg, vagy egyszerűen nem fogadja be a háború egészére vonatkozó információkat.

Konkrét példaként említik azt az esetet, amikor iráni csapás ért öt amerikai légi utántöltő repülőgépet a szaúd-arábiai Szultán herceg légitámaszponton. Trumpot egyáltalán nem tájékoztatták az incidensről, arról csak a sajtóból értesült. Amikor rákérdezett a történtekre, azt a választ kapta, hogy a gépek nem sérültek meg súlyosan. Az elnök a színfalak mögött dühösen reagált a sajtóhírekre, a Truth Socialon pedig arról írt, hogy a média

azt akarja, hogy [Amerika] elveszítse a háborút.

Az egyik amerikai tisztviselő elismerte, hogy az elnöki tájékoztatók általában akkor kapnak pozitív visszajelzést a fehér házi tanácsadóktól, ha a sikerekre összpontosítanak, és hozzátette:

nem mondhatunk el neki minden egyes dolgot, ami történik.

Azonban úgy látszik, az iráni ellenlépésekről aránytalanul kevés részlet jut el Trumphoz,

több szövetségese ezért megpróbált plusz információkat eljuttatni az elnöknek, hogy képes legyen a lehető legjobb döntés meghozatalára.

Ezek között szerepeltek a konfliktus lehetséges forgatókönyvei, a háború lezárásának lehetőségei, valamint a friss közvélemény-kutatási adatok is. Utóbbiak ráadásul azt mutatják, hogy a fegyveres konfliktus kitörése óta csökkent Trump népszerűsége.

Kapcsolódó cikkünk

Ennek nem fog örülni Donald Trump: még Joe Bidennél is mélyebbre süllyedt az elnök kulcsfontosságú mutatója

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt cáfolta, hogy Trump ne kapna teljes körű tájékoztatást. Elmondása szerint az elnök aktívan kikéri minden tanácsadója véleményét, és teljes őszinteséget vár el tőlük.

Az egyik NBC által idézett amerikai tisztviselő azt mondta, hogy bár az érzékeny katonai műveletekről szóló megbeszélések egy kisebb csoportra korlátozódnak, Trump továbbra is tanácsadók széles palettájának kéri ki a véleményét , és mindenkit arra ösztönöz, hogy őszintén ossza meg gondolatait. A tisztviselő hozzátette, hogy Trump gyakran fogad hívásokat külsősöktől is, vagy hívja fel közvetlenül a tábornokait, ha olyat lát a közösségi médiában, ami felkelti az érdeklődését.

Trump a múlt héten azt nyilatkozta, hogy felhívott egy magas rangú tábornokot, miután egy olyan videót látott a USS Abraham Lincolnról, amelyen lángol a repülőgép-hordozó. A tábornok azt mondta neki, hogy Irán mesterséges intelligencia segítségével állította elő a videót.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Váratlan bejelentést tett Irán - Itt a nagy fordulat a Hormuzi-szorosnál!
Több ezer katonát küld Trump a Közel-Keletre, új biztonsági vezetőt kapott Irán – Híreink az iráni háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility