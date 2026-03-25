Lelövi az egyik népszerű szolgáltatását az OpenAI: már most látványosak a lépés hatásai

Leállítja a Sora-t az OpenAI

Az OpenAI Sora modellje, 2024-es bemutatásakor valósággal sokkolta a szórakoztatóipart videógeneráló képességeivel, ugyanis pillanatok alatt képes volt rövid, hollywoodi minőségűnek tűnő felvételeket.

Az OpenAI most mégis úgy döntött, hogy leállítja a tavaly külön platformot is kapott, lakossági felhasználóknak szánt alkalmazást.

A döntés különösen annak fényében meglepő, hogy az OpenAI alig három hónapja írt alá egy hároméves licencszerződést a Disney-vel. Ez a megállapodás lehetővé tette, hogy a felhasználók Disney-karaktere szerepeltetésével készítsenek videókat. A szerződést a technológiai szektor és Hollywood köreiben mérföldkőnek tartották és sokan attól tartottak, hogy ez az első komolyabb lépés a színészek és alkotók mesterséges intelligenciával történő kiváltása felé.

Az OpenAI nem közölte a leállítás pontos okát, a New York Times cikke szerint azonban

a lépés feltehetően a cég működésének racionalizálásához, illetve a vállalat idénre tervezett tőzsdérelépéséhez kapcsolódik.

A vállalat tavaly mintegy 13 milliárd dolláros (~4300 milliárd forint) árbevételt ért el, de a következő négy évben várhatóan további 100 milliárd dollárt (~ fognak elkölteni, legfőképp adatközpontok bővítésére. Egy videógeneráló szolgáltatás üzemeltetése ugyanis rendkívül költséges, különösen egy bevételt nem termelő lakossági alkalmazás esetében. Ezek a generatív AI-technológiák jóval nagyobb számítási kapacitást és energiát igényelnek, mint a hagyományos internetes szolgáltatások.

A vállalat egy közleményben jelezte, hogy a Sora mögötti videógeneráló modellt a háttérben továbbra is használják majd robotok betanítására. A videók ugyanis képesek a fizikai világ megfelelő szimulációját nyújtani. A Disney a saját közleményében hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az OpenAI döntését, egyúttal pedig jelezték, hogy a jövőben is keresik az együttműködési lehetőségeket olyan AI-fejlesztő cégekkel, amelyek hajlandóak licencelni a szellemi tulajdonukat.

Az interneten egyből meglátszik az OpenAI bejelentése

A Google Trends adatai alapján az OpenAI bejelentését követően a leginkább felkapott keresések között egyből a legnépszerűbb témák közé ugrott a Sora.

Ha a keresési intenzitást nézzük meg az elmúlt egy évben a videós platform témaköre iránt, látszik, hogy a tavaly őszi megjelenésekor hatalmasat ugrott az érdeklődés világszerte. Ehhez képest most, a plaform leállításakor csekélyebb mértékben ugrott meg az érdeklődés a platform iránt.

A Sora egyik legnagyobb versenytársa a piacon a Google Veo modellje, amelyet tavaly dobtak piacra. Az elmúlt évek keresési adataiból látható, hogy utóbbi eszköz a megjelenésekor nem generált akkora érdeklődés, ugyanakkor

az elmúlt időszakban stabilan hozta Sora-hoz hasonló arányban kerestek rá az interneten világszerte.

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

