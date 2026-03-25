Lopakodva vonták össze a brutális haderőt egy újabb támadáshoz, de jött a pusztító ukrán csapás az orosz határnál
Lopakodva vonták össze a brutális haderőt egy újabb támadáshoz, de jött a pusztító ukrán csapás az orosz határnál

Az ukrán különleges erők mélyen orosz területeken belül semmisítettek meg közel féltucat páncélost és egyéb fegyverrendszereket, mielőtt azokat bevethették volna Ukrajnában. Eközben Oroszország kamikaze drónokkal intézett támadást Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv ellen. A csapásban legalább hét ember megsérült - közölte a Gwaramedia.com ukrán hírportál.

Az ukrán különleges műveleti erőkhöz tartozó Lasar’s Group közlése szerint a belgorodi régióban megsemmisítettek hat orosz harckocsit és két nehéz páncélozott járművet. A tájékoztatás alapján az orosz hadsereg ezeket a technikai eszközöket a harkivi területen végrehajtandó támadások előkészítésére vonta össze.

Az ukrán fél szerint az orosz egységek erdős területen próbálták elrejteni a harcjárműveket, hogy megóvják azokat a felderítéstől és a csapásoktól. A Lasar’s Group légi felderítése azonban észlelte a célpontokat, majd az információkat továbbította a támadó drónegységeknek, amelyek ezután csapást mértek az összevont technikára.

A közlemény szerint az ukrán alakulatok olyan orosz eszközkoncentrációt találtak el, amelyet éppen műveleti célokra készítettek elő.

A Lasar’s Group korábban a 429. Achilles pilóta nélküli rendszerek ezredével együtt egy Belgorod térségében lévő, mintegy egymilliárd dollár értékű orosz Sz–400 Triumf légvédelmi rakétarendszer elleni akcióról is beszámolt.

Eközben Oroszország egy kamikaze dróntámadást hajtott végre Harkivban, ez délelőtt 11 óra 15 perc után érte a város Holodnohirszki és Novobavarszki kerületeit. Ihor Terehov polgármester és Oleh Szinyehubov megyei kormányzó tájékoztatása szerint kezdetben mindkét városrészből két-két sérültről érkezett jelentés. Később a kormányzó további három sebesültről is beszámolt.

Az előzetes vizsgálatok alapján az orosz erők Sahed típusú drónokkal hajtották végre a csapást.

Bohdan Hladkih, a városi tanács katasztrófavédelmi igazgatója a Gwara Mediának elmondta, hogy az egyik pilóta nélküli repülőgép mindössze öt méterre csapódott be egy többszintes lakóépülettől. A támadásban egy idős nő súlyosan megsérült, akit a mentők kórházba szállítottak; állapota jelenleg is válságos.

A robbanások következtében három autó kigyulladt, kilenc pedig megrongálódott. Emellett több társasház ablaka betört, és egy óvoda épülete is károkat szenvedett.

Harkiv városa és a környező régió az orosz határ, illetve a frontvonal közelsége miatt rendszeres célpontja a folyamatos orosz légitámadásoknak.

Járműipar 2026

