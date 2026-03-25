Lopakodva vonták össze a brutális haderőt egy újabb támadáshoz, de jött a pusztító ukrán csapás az orosz határnál

Az ukrán különleges műveleti erőkhöz tartozó Lasar’s Group közlése szerint a belgorodi régióban megsemmisítettek hat orosz harckocsit és két nehéz páncélozott járművet. A tájékoztatás alapján az orosz hadsereg ezeket a technikai eszközöket a harkivi területen végrehajtandó támadások előkészítésére vonta össze.
Az ukrán fél szerint az orosz egységek erdős területen próbálták elrejteni a harcjárműveket, hogy megóvják azokat a felderítéstől és a csapásoktól. A Lasar’s Group légi felderítése azonban észlelte a célpontokat, majd az információkat továbbította a támadó drónegységeknek, amelyek ezután csapást mértek az összevont technikára.
A közlemény szerint az ukrán alakulatok olyan orosz eszközkoncentrációt találtak el, amelyet éppen műveleti célokra készítettek elő.
A Lasar’s Group korábban a 429. Achilles pilóta nélküli rendszerek ezredével együtt egy Belgorod térségében lévő, mintegy egymilliárd dollár értékű orosz Sz–400 Triumf légvédelmi rakétarendszer elleni akcióról is beszámolt.
Eközben Oroszország egy kamikaze dróntámadást hajtott végre Harkivban, ez délelőtt 11 óra 15 perc után érte a város Holodnohirszki és Novobavarszki kerületeit. Ihor Terehov polgármester és Oleh Szinyehubov megyei kormányzó tájékoztatása szerint kezdetben mindkét városrészből két-két sérültről érkezett jelentés. Később a kormányzó további három sebesültről is beszámolt.
Az előzetes vizsgálatok alapján az orosz erők Sahed típusú drónokkal hajtották végre a csapást.
Bohdan Hladkih, a városi tanács katasztrófavédelmi igazgatója a Gwara Mediának elmondta, hogy az egyik pilóta nélküli repülőgép mindössze öt méterre csapódott be egy többszintes lakóépülettől. A támadásban egy idős nő súlyosan megsérült, akit a mentők kórházba szállítottak; állapota jelenleg is válságos.
A robbanások következtében három autó kigyulladt, kilenc pedig megrongálódott. Emellett több társasház ablaka betört, és egy óvoda épülete is károkat szenvedett.
Harkiv városa és a környező régió az orosz határ, illetve a frontvonal közelsége miatt rendszeres célpontja a folyamatos orosz légitámadásoknak.
Amerika elhúzódó konfliktusa hozhatja el a legerősebb rivális nagy pillanatát: hamarosan háború pattanhat ki
Egyre feszültebb a helyzet.
Itt a figyelmeztetés: súlyos árat fizethet az építőanyagokért, aki nem lép még márciusban – lássuk a nagymértékű drágulás részleteit
Egyelőre nem minden szereplő tapasztalja az áremelkedést, de ez csak átmeneti állapot.
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
Reagált Donald Trump békejavaslatára az iszlamista rezsim – Finoman szólva sem lelkes Irán
Lassan egy hónapja tart a háború.
„Magyarországon igenis lakhatási válság van, hiába tagadja bárki"
Az ÉVOSZ építőipari konferenciája a Construmán.
Kiszivárgott: zárt ajtók mögött így követi Donald Trump a háborús eseményeket – Vannak, akik nem elégedettek
Nem kap meg minden szükséges információt az elnök?
Feladta a leckét az édességgyártóknak a kakaó áringadozása
Kockázatkezelésben a cégek.
A kormány bevezette a "tolerálható adósságot" - Van, aki már kongatja a vészharangot
Mi lesz a beszállítókka?
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.