Meglépi Oroszország: lecserélik a régi tengeralattjárókat, sokkal halálosabb fegyverek veszik át az uralmat a mélyben

Moiszejev 2026. március 19-én jelentette be a nagyszabású fejlesztést. A 885-ös projekt (Jaszen) és a 885M projekt (Jaszen-M) típusú tengeralattjárók váltják fel a jelenleg hadrendben álló egységeket. Ezek a még szovjet korszakból származó Akula, Sierra és Oscar II osztályú hajók. A flotta gerincét alkotó tengeralattjárók többségét 1985 és 1996 között állították szolgálatba, így a korszerűsítésük már régóta esedékes volt.

Az átállás végeredményeként 10-12 Jaszen típusú egység alkotja majd az orosz többcélú nukleáris tengeralattjáró-erőket.

Ez a jelenlegi flottamérethez képest számszerű csökkenést jelent. Ugyanakkor az egységenkénti harci képesség jelentősen növekszik.

A fejlődés különösen a nagy hatótávolságú csapásmérés, az alacsony észlelhetőség és a többfeladatú bevethetőség terén mutatkozik meg.

A modernizáció fő célja az elrettentő képesség és a műveleti hatósugár megerősítése. Ezt az Északi-sarkvidéken, az Észak-Atlanti-óceánon és a Csendes-óceánon egyaránt el kívánják érni. A Jaszen osztály rendszeresítésével Oroszország logisztikailag is jól járna: a korábbi, több típusra épülő struktúra helyett egy homogénebb, könnyebben fenntartható flottát hoznak létre.

